杭州亞運｜鄭優營談韓國隊友奪金後反應　最難忘一幕竟然是賽後

亞運會對韓國球員特別重要，事關是他們免除兵役的黃金機會。韓國男足在剛落幕的杭州亞運順利贏得金牌，李剛仁﹑鄭優營等球員齊齊免兵役，無後顧地繼續在歐洲打滾。在亞運決賽有進賬的鄭優營分享最難忘的一件事，並非奪金或入球一刻，竟然是賽事完成後的一件小事。



韓國隊往往以強陣出戰亞運會，雅加達亞運有孫興慜；杭州亞運則有李剛仁及鄭優營兩大外流兵，為免兵役奮鬥。免兵役的最後一步遇上日本隊，開賽兩分鐘隨即落後，幸好由鄭優營及曹永旭各建一功，反勝日本保住金牌，同時保住足球生涯。

杭州亞運直擊｜韓國落後下2：1反勝日本 衛冕男子足球金牌

（資料圖片／林靄怡攝）

韓國足總日前在短片平台上載短片，記錄韓國足球隊凱旋的片段，而主角就是決賽的入球功臣之一鄭優營。這名效力德甲史特加的韓國國腳在離開機場的車程中，順道接受訪問，當他頂入追平的頭槌後，並沒有瘋狂慶祝，因為他知道任務還未完成，他與隊友們一直沉着應戰，甚至連完場一刻也沒有實感，「大家都很冷靜，完場哨子聲響起後都意識不到勝利，部分球員像洪鉉錫更加自摑，原來這是事實。」

對鄭優營而言，看到隊友自摑，或是入球﹑奪金都不是最難忘一幕，卻是回到選手村的一件小事。「當我完成決賽後，全隊返回選手村吃飯，當時就只得我們和日本隊，然後我們一起吃飯，當時我們戴着金牌，而日本隊則坐在我們附近，默默地吃飯，當晚我吃了3碗飯，很飽，這是我最難忘的亞運經歷。」