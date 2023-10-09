杭州亞運後記｜混合採訪區變告解現場　是努力的淚水令故事更動人

混合採訪區有時會被視為「雞肋」，平庸不深入的賽後問題、單調的回答以及短促的採訪時間，比起專訪對讀者而言稍欠吸引力。比賽結束後，獲授權的記者都會以考驗體能的速度，由看台奔往混合採訪區，又或是早早在採訪區「Stand By」，緊緊貼着欄杆等待賽後的運動員經過通道，於「長槍短炮」的鎂光燈下回答幾個或刺痛的問題。

快狠準的賽後問題，看似千篇一律的採訪之外，卻存在我們不同視角的觀察者。這一屆亞運會混合採訪區，對我來說，是觸發香港運動員淚水之地。

01體育記者 葉詩敏 杭州直擊



由未正式開幕展開的沙灘排球王沛林開始，排名按項目先後包括：武術莫宛瑩、場地單車梁嘉儒、田徑呂麗瑤、陳銘泰、吳家鋒、俞雅欣、黃沅嵐、鍾慧欣、霹靂舞B-Boy Think，都在採訪區感觸落淚。

混合採訪區是運動員完賽後最先經過的通道，亦是最貼近賽後真實情緒的地方。（葉詩敏攝）

今屆亞運的採訪區就像是大型告解現場，他們大部分是經歷疫情後的首個運動會，這個「2022＋1」的亞洲舞台意義極大，壓力在賽後一下子釋放，又或「爆發」。

連日直擊他們懊悔、失望、悲喜交集的淚水，作為記者也開始詞窮，到底「哭」除了「哭成淚人」、「感觸落淚」、「奪眶而出」等，還可以有多少文字表達方式和形容詞，能讓人感受到一顆顆眼淚的重量？

莫宛螢忍不住落淚，可愛的試圖在鏡頭前遮掩喊樣。（葉詩敏攝）

王沛林的哽咽是5年後再戰亞運卻少了劉梓浩，是想念離世戰友的痛；

宛瑩堅持苦練打出創新風格卻難以得到裁判認同，淚水是不甘卻仍相信自己；

梁嘉儒在衝線瞬間已觸發淚水，一面銀牌是正名亦是堅持到底的回報；

上屆奪銅創歷史的呂麗瑤，在終點線難掩失望，在隊友陳銘泰上前擁抱時禁不住落淚，是堅定相信，卻失望而回，「係囉又做唔到」，帶淚走到採訪區留下努力5年的一番感慨，抹乾眼淚後再說一句「我是不會放棄」。

梁嘉儒的淚水，是因銀牌是他正名亦是撐到最後的回報。（葉詩敏攝）

田徑的採訪區內最多的是悔恨的淚水，也許是項目的競爭比起對抗性項目更是鬥自己，與時間、爆發力的鬥爭；輸自己的感覺最難過了。

一向硬淨、冷靜的陳銘泰也罕有流下了失望的淚水。（葉詩敏攝）

一向冷靜沉穩的陳銘泰，以往掛在口邊的「調整技術時期」似乎終於完結，近年再跳入8米的他再戰亞運，7.83米的第6名，失望的淚水是歐洲訓練努力兩年，「過程畀自己100分」，盡力了卻不滿足；

俞雅欣躍出6.50米改寫由自己保持的跳遠港績，眼泛淚光看向觀眾席的教練；取得港隊歷來首面田項銅牌後，再採訪區說到近年經歷腳傷、換教練等迷惘期後「苦盡甘來」，落下百感交集的眼淚；

採訪區僅得3分鐘採訪時間，工作人員有時會在不適當時候介入「圈」你。（葉詩敏攝）

兩名跳高女將黃沅嵐與鍾慧欣先後步入採訪區，同樣流着不甘心的眼淚，「畀多一跳我一定跳到1.8米」，對着錄音咪「一邊當老師一邊練習好辛苦但好值得呀」的黃沅嵐以哭腔笑着說。鍾慧欣未能跳出PB，1.80米仍是近年唯一跳高女將在大賽跳過1.8大關，她抹乾眼淚堅定說「冇極限，仲有好多」。

跳出今季最佳的黃沅嵐說到苦苦堅持終獲亞運資格時落淚，「好辛苦值好值得」。（葉詩敏攝）

最後這一位，是讓記者最手足無措的一位；在具象徵性的亞運會，外表剛強硬朗的B-Boy Think也落淚了。

手足無措，因為意外，我們都一樣；他對提早落敗，我們對他的淚水。

曾在世錦賽闖正賽的B-Boy Think，沒人想到他會在資格賽止步，他在完賽後返回休息室沉澱、調整心情，卻在採訪區忍不住情緒爆發。觸動他的一句，只是「你在休息室冷靜時在想什麼」；他哽咽落淚說：「嗰刻真係好想爆喊，始終覺得自己⋯⋯放低咗份工⋯⋯一直全心投入呢件事，希望可以代表香港拎到好成績，覺得好對唔住大家」。

型格的B-Boy在人前忍不住「爆喊」，因為對不起自己的感覺最難過。

B-Boy Think的眼淚最讓記者意外，空氣凝結近一秒多。（葉詩敏攝）

空氣近靜止一秒多，各人的停頓是想不到說什麼，自責的一句「對唔住大家」太苦澀，背負新項目的「歷史」兩個字，我們都知道放棄全職工作專心訓練的他，着實盡力了。

以上眾人的淚水無重量之分，一路以來見證過他們有多努力，直擊他們眼泛淚光、抖着聲線的回應就有多痛心。

亞運會對各人意義有別，獎牌以外，運動員的共同點是為每天全力訓練的自己有所交代，因為懊悔這感覺實在太討厭了。這一屆相隔五年的亞運會，記錄了許多悔恨的淚水，也有不少悲喜交集的瞬間，當運動員感謝我們寫下一篇又一篇的故事，卻是他們的努力讓故事更動人，亦讓記者的亞運變得有意義。