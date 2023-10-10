杭州亞運｜中國水球隊教練心臟病發逝世　兩天前率男子隊亞運摘銀

據上海水球官方微信消息，中國水球隊教練Petar Porobic在香港時間10月9日不幸離世，終年66歲。

這名黑山籍主帥曾擔任塞爾維亞和黑山、黑山、德國及中國隊的主教練，在周六（7日）才帶領中國男子水球隊奪得杭州亞運會銀牌。內媒《網易體育》報道指，他在返回歐洲的飛機上心臟病發，緊急迫降後仍不治去世。



Petar Porobic在2017年至2021年間，先後擔任中國男子及女子水球隊教練，之後接任德國隊教鞭，再於2022年執教中國男子水球隊。上海水球官方微信稱他為「中國水球的老朋友」。此前他曾帶領塞爾維亞和黑山隊奪得2005年世錦賽冠軍，亦在2008年率黑山贏下歐洲錦標賽冠軍。

Petar Porobic曾帶領中國女子水球隊征戰東京奧運。（Getty Images）

在剛過去的杭州亞運，他帶領男子水球隊以分組賽第1名的成績晉級淘汰賽，並一路過關斬將，並擊近3屆金牌得主哈薩克殺入決賽，惜最終以7：11不敵日本摘銀，但已是事隔兩屆後，中國男子隊再一次進入亞運會決賽。

Petar Porobic率中國男子水球隊在杭州亞運摘銀。（新華社）

內媒《澎湃新聞》報道指，Petar Porobic在10月7日的決賽完結後，乘坐飛機經土耳其伊斯坦堡轉機回黑山，不過在抵達伊斯坦堡前，一名中國留學生乘客發現異常，因為Petar Porobic一直有咳嗽等症狀，隨後空中服務員發現Petar Porobic失去知覺及生命跡象。微博有人稱與他同機，並指Petar Porobic的衣服及袋子都印有China字樣。

不少中國水球隊員、特別是女子隊員都在微博發文悼念，梅笑寒表示直到半夜心情都久久不能平靜，「我不敢相信我們2年前還討論着戰術，討論著帶着我的家人去你的家鄉。您是我的教練，也是父親，我很遺憾沒有去到杭州和您見面，也多麼希望這些消息都是騙人的。」

女子水球員梅笑寒在微博發文悼念，並貼出與Petar Porobic討論戰術及去黑山旅行的對話截圖。（微博截圖）

另一女子隊員熊敦瀚同樣表示心情無法平靜：「東京奧運會您陪伴我們的歲月歷歷在目。得知當您離開時還身穿中國隊的隊服時，難免有些心酸。珍惜眼前人，R.I.P」

不少女子隊員均悼念Petar Porobic去世。（微博截圖）

與女子隊關係如同親人

中央廣播電視總台此前曾製作過在華黑山人的節目《携手十五年》，以慶祝兩國建交紀念日，其中一集便是以Petar Porobic為主題。他表示自己執教時十分嚴厲，但跟隊員關係很好，「我們一起生活，像一家人，收穫了很多友情、甚至親情一樣的關係。」

Petar Porobic形容與中國水球隊員關係像一家人。（微博影片截圖）

影片中亦提到，當時新冠疫情肆虐並蔓延到黑山，中國女子水球隊員聽說後便合力湊齊了10000個口罩交到黑山大使館。Petar Porobic表示當時黑山口罩短缺時，因此這10000個口罩對他們意義重大。副隊長王歆艷說該名教練當時說：「雖然我之前幫助過你們，但是你們為黑山做的我都記在心裏了。」她又回憶說Petar Porobic當時在車上特別大聲地說謝謝中國，讓她特別感動。