杭州亞運｜菲律賓約旦球員決賽後藥檢肥佬　中﹑台或齊齊得益

菲律賓男子籃球隊在杭州亞運四強大逆轉東道主中國隊，其後更擊敗約旦，相隔61年後再度在亞運封王。反勝中國一仗的功臣布朗利，與約旦的一名球員同樣賽後驗出藥驗「肥佬」，莫非中國及中華台北有望遞補獲金﹑銀牌？



杭州亞運男籃四強戰，主場的中國隊半場領先菲律賓18分，第四節最後3分鐘仍有9分優勢，想不到一下子斷送好局，菲律賓末段打出一段10：0，最終反勝77：76殺入決賽，而今年1月入籍的布朗利（Justin Brownlee）成為功臣，攻入全場最高的33分。這名35歲的老將在決賽延續強勢，貢獻20分，助菲律賓擊敗約旦奪金。

杭州亞運︱中國男籃半場擁18分優勢 最後3分鐘零得分遭菲律賓逆轉

菲律賓相隔61年再奪亞運男子籃球的金牌。（路透社）

布朗利稱得上是菲律賓的奪金英雄，但他在賽後卻捲入藥驗風波，國際禁藥組織（International Testing Agency，簡稱ITA）指，布朗利驗出對四氫大麻酚（Carboxy-THC）呈陽性反應，而樣本在決賽後一日（10月7日）取樣，這名菲律賓球員有權要求對樣本進行另一次化驗。

無獨有偶的是，ITA指亞運銀牌約旦隊的成員巴扎爾（Sami Bzai），同樣驗出體內有禁藥的成份，而該樣本同樣是在決賽後一天抽樣。

布朗利面對中國隊攻入全場最高的33分。（資料圖片／Getty Images）

亞運金﹑銀牌得主的球員連環爆出藥檢不合格，分別列第3及第4位的中國隊及中華台北是否有望遞補金﹑銀牌？似乎現時也是言之尚早，首先被指不過藥檢的球員可以要求覆驗，就算兩人藥檢最終不過關。根據世界反興奮劑組織的條例，團體項目需要至少兩人藥檢「肥佬」，才有機會被取消資格，所以中﹑台能否漁人得利仍然成疑。