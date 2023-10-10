英超｜傳曼聯願貼人工外借查頓辛祖　復出無期身價大插水冇人要

曼聯翼鋒查頓辛祖（Jadon Sancho）與領隊坦赫格（Erik Ten Hag）的矛盾仍未解決。據外媒報道指，曼聯及坦赫格不惜「貼錢」承擔部分人工，亦要將他在1月外借出去，皆因他在隊內為其他球員帶來「不良影響」。



上月初不敵阿仙奴一役後，坦赫格在記者會上稱辛祖訓練表現不符合要求而被排除在名單之外，後者隨即在社交網站上以長文反擊自稱代罪羔羊，雙方一時間勢成水火。之後辛祖雖然將帖文刪除，但與坦帥一直沒有和解，更有報道指他無法使用一隊設施，也無法與一隊一同訓練。

之前曾傳出辛祖已向坦帥道歉但不被接受，ESPN指這一說法不實，並表示辛祖雖然已向球會內部道歉並已被接受，但沒有向坦赫格致歉。該名荷蘭領隊曾公開及私下要求他道歉，可辛祖並不願意，直至目前為止，坦赫格仍沒有排除他重返一隊的可能性。

ESPN指辛祖堅抗向坦赫格道歉。（Getty Images）

此前「英格蘭幫」哈利馬古尼（Harry Maguire）、拉舒福特（Marcus Rashford）及勞基梳爾（Luke Shaw）都曾勸說他向坦帥道歉並爭取回到球隊中，但辛祖依然拒絕。

英國《每日郵報》指，辛祖除訓練表現不佳及經常遲到外，坦赫格更認為他「帶壞」隊友，在這名英格蘭翼鋒被逐出隊後，球隊訓練表現有所進步，且在反勝賓福特一役中展現出團隊精神。

《每日郵報》指坦赫格認為辛祖對球隊帶來不良影響，將他逐出一隊後，球隊在對賓福特時展現出團隊精神。（Getty Images）

報道續指，曼聯非常渴望在一月將辛祖送走，由於目前這名球星的周薪高達30萬鎊，能夠負擔的球隊不多，他們甚至願意承擔其部分薪酬。

辛祖在2021年夏天以7300萬鎊加盟曼聯，但這兩年間一直未能踢出身價。近日轉會網站Transfermarkt公布英超球員最新身價變動，復出無期的辛祖更下滑超過1100萬鎊，跌幅與賀積查治（Pierre-Emile Højbjerg）並列聯賽第3，目前身價僅餘約2800萬鎊。

辛祖今季只後備上陣3場比賽，在轉會市場身價大幅下滑。（Getty Images）

羅曼奴指祖雲達斯無意羅致辛祖

英國《太陽報》曾報道祖雲達斯有意借用這名翼鋒，並附帶買斷條款。不過著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）昨（9日）晚接受曼聯粉絲Youtube頻道「The United Stand」訪問時否認此傳聞。

「目前祖雲達斯沒有為此確認任何事情，他們對目前的翼鋒人選非常滿意，或許在12月時會有所改變，但目前祖雲達斯沒有尋找任何翼鋒。」羅曼奴在節目中表示。「如果他們想在一月有什麼轉會動作的話，會是羅致一名中場球員。」

羅曼奴認為坦赫格傳達的訊息十分明確，認為辛祖能否歸隊只取決於他本人。（Getty Images）

這名足球記者亦談到辛祖目前與坦赫格的問題：「我認為坦赫格私下傳達的訊息已十分明確，不僅是坦赫格，還有整個教練團隊，他們想要的也一樣。他們希望辛祖道歉，否則情況不會改變，因此目前只取決於辛祖，看看他會否改變心意。」他又補充，辛祖在一月轉會窗離隊的可能性很大。