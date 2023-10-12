英超｜馬古尼被曼聯冷待有微言　「我不會一輩子都坐在後備席」

自哈利馬古尼（Harry Maguire）在今夏被曼聯「搣柴」後，多次傳出他的離隊消息，但至今仍然留在奧脫福。馬古尼在國際賽期前，坦言不滿現時在曼聯的上陣次數，並以數據說話，證明自己在球隊的重要性。



馬古尼（右二）面對面賓福特一役中，以頭槌交出助攻，助球會絕殺對手，（路透社）

哈利馬古尼今夏被褫奪曼聯隊長一職，並同時失去正選位置，近期因華拉尼及利辛度馬天尼斯先後受傷，馬古尼重獲正選，而他更在上周反勝賓福特一仗，交出關鍵的頭槌助攻，並獲得主帥坦赫格盛讚，但外界認為，當兩名正選中堅傷癒後，馬古尼便會回到後備席。在英格蘭與澳洲交手的前夕，馬古尼向多間英國傳媒透露，他對自己在曼聯的出場時間有微言。

「我不會一輩子都坐在這裏（後備席），然後每個月只踢1場比賽。若這情況持續，我肯定會跟球會好好談談。下場是否為曼聯正選上陣，那不是由我決定，未來幾周我會回去看看如何。我對自己的能力有信心，我想出場及成為球隊的重要一員，如今的情況與我預想有一段距離，這是我的底線。」

馬古尼坦言無法接受自己受的冷待。（Getty Images）

馬古尼今季僅為曼聯上陣3場，早前對賓福特是今季首次在聯賽踢足全場，其餘都是後備上陣，在後備席坐的時間比披甲更多。馬古尼同時拿出數據來，坦言自己應該獲得更多機會，「如果你回看我近15至20場為球會及國家隊正選上陣的比賽，我會說我為自己的表現感到高興。我在這名領隊（坦赫格）麾下的紀錄不言而喻，我沒有理想的正選上陣次數，但當我出場時，我的勝率高得離譜（ridiculously high）。」

翻查紀錄，自坦赫格執教後，馬古尼在各項賽事為曼聯正選上陣18次，錄14勝4負，勝率高達78％，不過當中只有一半是英超賽事。

縱然多次傳出馬古尼的離隊傳聞，但他直言先專注在眼前的賽事，「如今我專注地備戰英格蘭兩場賽事，然後嘗試在曼聯取回正選，並助球隊爬升聯賽的位置。」