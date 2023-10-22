單車節｜李慧詩緊接男子組意外後出戰　不介意賽程減半：尊重裁判

周日（22日）舉行的香港單車節，中午有「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站） - 男子公路組」發生大規模炒車意外，現場多人受傷，賽事一度暫停，緊隨的女子組賽事亦延後舉行。

參賽者之一的「牛下女車神」李慧詩（Sarah）賽後表示單車賽事有意外很常見，即使最後比賽取消，都會尊重裁判決定，「當然希望大家無事，有意外，大家互相之間都要有個檢討。」



今早，香港單車節「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站） - 男子公路組」於尖沙咀梳士巴利道花園對出路段發生意外，據賽會公布共11人仍接受治療，主要是擦傷，大會一度出示紅旗暫停賽事，最後裁判決定重新展開，並採一圈定輸贏。

因早前的男子公路組意外，女子公路組要延遲開始，賽事因而縮短半程。（張倩儀攝）

緊接女子公路組開賽時間因而順延，賽事也由兩圈賽事改為一圈。其中，早上先出戰50公里賽事、再參加女子公路組的李慧詩，順利完成所有比賽，她坦言男子公路組的意外對女子公路組賽事必然有影響，「等了許久，不過都一定要等，因為平時場地比賽和公路賽事（都）一樣，有選手要去醫院，有白車（救護車）入來，就一定要等。」

Sarah認為安排無分合理與否，會尊重裁判的決定：「這是我們單車手一直以來都知道的，即使要取消比賽，我們都會尊重。」

李慧詩指，單車手都知道要尊重裁判。（張倩儀攝）

被問到賽道設計，Sarah認為對女子組沒有太大影響：「窄不窄大概是運動員的個人判斷，好像這麼多年來都是這樣舉辦的，可能今年人特別多。」雖然意外常有，但Sarah仍覺得意外後，需要有檢討，減少以後發生意外的機會。

李慧詩笑指自己以訓練和享受賽事的心態參加今屆單車節，「好開心 ，因為上年（50公里）無得踩青馬大橋，今天可以順利踩完。」Sarah提到大家都是為了完成賽事，不是為了爭名次，「以玩樂比賽的心態都會覺得安全為主，加上知道（繞圈賽）賽道要上斜再衝線，所以目標就是『跟晒』（完成賽事）。」