歐聯｜夏蘭特梅開二度助曼城奠勝　哥帥開玩笑為愛將抱不平

艾寧夏蘭特（Erling Haaland）入球數字似乎不如上季，今季歐聯仍然未有進賬，這名曼城王牌前鋒終破歐聯入球荒，作客瑞士的年青人梅開二度，助「藍月亮」以3：1獲勝，全取3分。縱然夏蘭特今仗兩度破門，但這名挪威射手都錯失不少機會，主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）賽後笑言十分「擔心」，同時為愛將抱不平。



艾寧夏蘭特上季加盟曼城，隨即屢破紀錄，榮膺英超﹑歐聯神射手等殊榮。夏蘭特今季的光芒相對較暗淡，即使英超9場轟入9球，但這名挪威神鋒在歐聯仍未有斬獲，上季至今已經連續5場歐聯無入球。

今仗之前，夏蘭特已跨季連續5場歐聯無法取得入球。（Getty Images）

曼聯今仗作客瑞士伯恩，面對實力稍遜的年青人，夏蘭特上半場中段入楔起腳，其後接應基亞利殊的傳中第一時間撞射，兩次射門皆未能轉化成入球，曼城半場與對手打成0：0平手。

換邊後3分鐘，曼城終於打破悶局，入球的不是夏蘭特，而是中堅艾簡治（Manuel Akanji），門前「執死雞」建功開紀錄，但曼城的領先優勢維持僅4分鐘，年青人一次反擊，梅沙伊利亞（Meschak Elia）妙射笠死出迎的艾達臣將比數扳平1：1。

洛迪卡斯簡迪（Rodri）其後在禁區內被侵犯，球證直指12碼點，夏蘭特操刀主射，即使對方門將捉到路依然入網，作為座上客的夏蘭特父親，也為兒子抹一把汗，曼城67分鐘再度領先。

夏蘭特在第67分鐘射入十二碼，終結個人歐聯入球荒。（路透社）

夏蘭特依然積極爭取入球，其中一次遠柱近門鏟射出界，錯失黃金機會，幸好夏蘭特有的是機會，他禁區內接應洛迪的傳送，推大位右腳勁射死角破網，年青人門將只能呆站在原地目送皮球入網，夏蘭特86分鐘梅開二度，同時助曼城奠定勝局，以3：1擊敗年青人，分組賽3戰全勝續排於G組榜首。

哥迪奧拿：我很「擔憂」！

夏蘭特終止5場歐聯入球荒，但都錯失不少機會，主帥哥迪奧拿笑言為愛將的入球能力感「擔心」，並為對方抱不平，「老實說我很擔憂，因為人們期望他每場都能攻入4球，人們又希望他失敗。不過我很抱歉，這個人在他的整個人生中都會入很多波，當有機會時他就是非常巨大的威脅。」

哥迪奧拿（右）對夏蘭特抱極大信心。（路透社）

哥迪奧拿又承認迪布尼的受傷及根度簡離隊，對該名挪威前鋒確有影響，但同時對他抱極大信心，「能獲得機會很重要，其他球員需要擁有迪布尼及根度簡那樣的傳球能力。不過夏蘭特直至他踢波的最後一天，都會一直入球。」夏蘭特至今生涯共出戰33場歐聯，一共攻入37球，效率相當驚人。

英格蘭名宿祖高爾在接受TNT Sports訪問時，認為夏蘭特狀態沒有什麼問題，「我不認為他真的（為入球荒）感到沮喪，任何前鋒都會渴望入球。我覺得一季入52球，對夏蘭特來說將會是家常便飯。其跑動能力絲毫不減，他是世界級的出色前鋒。」