2028奧運｜現代五項為求存改革　新環節源自大熱電視真人騷

國際奧委會（International Olympic Committee，IOC）宣布，不會從2028年洛杉磯奧運會比賽項目中剔除現代五項（Modern Pentathlon），其中障礙跑（Obstacle Racing）會取代馬術，與劍擊、射擊、賽跑及游泳組成全新的現代五項。

至於「障礙跑」是什麼？或許大家會看過一個名為《Ninja Warrior》、或是《SASUKE~Ninja Warrior（中文名為極限體能王SASUKE）》的綜藝節目，從中可見端倪。



2028洛杉磯奧運在本月中落實增加5個比賽項目，包括壁球、棒／壘球、棍網球、奪旗式美式足球（Flag Football）及板球（T20），至於是否取消拳擊和舉重則未有定論。現代五項一度遭取消，但隨後獲IOC執行委員會確認保留，惟有一條件：五個項目之中，劍擊、射擊、賽跑及游泳可保留，惟馬術則要由「障礙跑」（Obstacle Racing）取代。

現代五項的馬術環節在2020東京奧運（實際在2021年舉行）引來巨大爭議，由於當時不少女子運動員難以控制隨機分配的馬匹，更出現德國隊教練用拳打馬匹、終被逐出比賽的事件。後來國際現代五項總會（UIPM）決定以障礙跑取代馬術，並在去年6月在土耳其首都安卡拉舉行測試賽。

現代五項的馬術環節曾在2020東京奧運引來巨大爭議，事後因而被剔出項目之外。（Getty Images）

什麼是「障礙跑」？UIPM表示此項目靈感來自當地人氣節目《American Ninja Warrior》，該節目改編自日本TBS電視台原創的《SASUKE~Ninja Warrior》，參賽者須在限時內通過各式各樣的障礙物到達終點（某些關卡則不限時），有如忍者般飛簷走壁，對體能要求極高，除在日本極具人氣外，在全世界亦擁有共18個國家和地區的不同改編版本，其中以美國版最享負盛名。

美國版《Ninja Warrior》在當地極具人氣，目前共有15季。（Facebook影片截圖）

日本不少參賽選手會在家中或倉庫等地方，按比賽場景搭建障礙物勤奮練習，期望能有朝一日成為通關選手，挑戰過程熱血之餘亦相當感人。

2028奧運舉辦城市洛杉磯，亦恰好為《American Ninja Warrior》的主要拍攝地之一，近年該節目會在荷里活影城搭建準決賽場地。

《Ninja Warrior》其中一個著名環節名為「Cliffhanger」，選手需要在只有手指闊度的木條上，僅以手臂懸掛身體在半空中前進，而且途中還需要飛躍到不斷移動的另一端，是很多參賽者都會出局的環節。（資料圖片，TBS網站）

雖然不論是《Ninja Warrior》還是日本原版的《SASUKE~Ninja Warrior》，其難度都非常高，不過按測試賽的影片來看，奧運版本簡化許多。有參賽者在最終衝刺上高台的環節中陷入苦戰，但亦有不少選手表示樂在其中。

去年6月的測試賽影片：

不少選手測試期間，在最終衝刺上高台的環節陷入苦戰。（Youtube截圖）

UIPM較早前在官網公告中表示，現代五項正通過這種新的形式進入新時代，「它有可能成為最令人興奮、最容易理解（accessible）及最受歡迎的奧運項目之一。」

去年的障礙跑測試賽，當局亦邀請TBS協助設計關卡，今次確認節目內容正式成為奧運項目之一，TBS代表取締役社長（董事會總經理）佐佐木卓接受Oricon訪問時表示十分榮幸，「以《SASUKE~Ninja Warrior》為基礎的內容能被奧運正式採用，這非常具有開創性。我認為這對TBS來說是莫大的光榮。」

去年的測試賽共有9個區域，每區域有兩次挑戰機會，若無法成功則在總成績中加算10秒。（Youtube截圖）

UIPM秘書長Shiny Fang表示這兩個節目已獲現象級的知名度，她期待按節目改編的現代五項能藉此更受大眾認知及進一步發展：「我們期待它在2028年洛杉磯奧運會上首次亮相，並在奧運會層面重現《Ninja Warrior》的刺激與活力，亦會將障礙跑與其他現代五項運動無縫融合。」