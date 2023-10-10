奧運｜壁球入選洛杉磯奧運新增賽項5強　港隊有望增添獎牌戰線

香港壁球隊在杭州亞運決賽失落女團金牌後，眾將哭成淚人，但她們將迎來爭奪獎牌的黃金機會，就是2028年洛杉磯奧運。

|洛杉磯奧組委今日正式向國際奧委會（IOC）建議新增5個比賽項目，包括從未躋身奧運、亦是香港具爭奪獎牌實力的壁球，另外尚有棒/壘球、棍網球、奪旗式美式足球（Flag Football）及板球。

國際奧委會將於本月中投票，正式落實5個賽項。



洛杉磯奧運競賽項目原定上月落實，但國際奧委會未與洛杉磯奧組委達成共識，當時共有9個項目「候選」躋入洛杉磯奧運：賽車、板球、空手道、棒/壘球、棍網球、舞街、自由搏擊、壁球及奪旗式美式足球。經過一個月討論，國際奧委會宣布，已經收到組委會最終建議，壁球、板球、棒/壘球、棍網球及奪旗式美式足球被考慮納入洛杉磯奧運；2020東京奧運項目空手道、2024巴黎奧運項目街舞，以及賽車與自由搏擊均告落選。

相關建議將呈上國際奧委會董事局，並於今月15至17日的大會投票落賽。

洛杉磯奧組委主席韋沙文（Casey Wasserman）表示：「這些項目既新穎，亦能融入社區，大家可在後園、學校或社區運動場參與，我們希望將更多新鮮的運動員帶來奧運。」

香港壁球隊連番揚威亞洲甚至世界，如壁球真的「入奧」，將是港隊其中一條獎牌戰線。（資料圖片；袁志浩攝）

壁球一直是香港主要獎牌項目，由趙詠賢在1998曼谷亞運摘銀及2002釜山亞運奪金開始，歷年一代接一代，「四小花」歐詠芝、陳浩鈴、趙家琪及梁善雅2005年勇奪世青團體金牌，奠定接班人地位，歐詠芝與陳浩鈴於5年前雅加達亞運更摘下女團金牌。

「師姐」紛紛退役，港隊已有陳善鈺、何子樂等主將撐起大局。雖然陳善鈺今屆亞運在女團及女單決賽均不敵宿敵馬來西亞，失落金牌，但這名亞洲錦標賽冠軍今年才22歲，到洛杉磯奧運之時，正值27、28歲當打之齡，如壁球正式成為奧運項目，港隊勢增添一條獎牌戰線，亦有助壁球長遠發展。

「小旋風」趙詠賢（右）是香港第一代世界級壁球女將，當年與馬來西亞的妮高（左）掀起連番惡鬥。（Getty Images）

壁球曾經連番爭取「入奧」，2012年於尖沙咀海濱用「玻璃屋」舉辦的香港壁球公開賽，更獲國際奧委會派員觀察。2020東京奧運，壁球與保齡球、空手道、棒/壘球、滑板、運動攀登、滑浪及武術成為最後候選名單，可惜只差一步，與保齡球、武術同被踢走。

至於有望入選洛杉磯奧運的其他項目，板球亦是外界焦點。這項運動只曾於1900年亮相奧運，當時只設男子組，英國奪金，英法運動員組成的聯隊奪銀，沒有銅牌得主，今次勢將於128年後重返奧運。

觀眾對於棒/壘球並不陌生，棒球和壘球先後於1992和1996年「入奧」，惜被剔出2012倫敦奧運，但又因棒球強國日本主辦2020奧運，所以再次入選，今次有望在闊別巴黎奧運後再次成為正式賽項。

棒/壘球曾於2020年重返奧運，惜被踢出2024巴黎奧運，如今又有望「翻身」。（Getty Images）

棍網球則於1904及1908兩屆成為正式賽項，並於1928、1932及1948年列作示範項目。

奪旗式美式足球（Flag Football）則是美式足球簡化版，基本規則類似，但減少身體衝撞。這個運動自2002年起舉辦世錦賽，美國曾5度稱王，墨西哥則3度封后。