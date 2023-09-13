杭州亞運・B-Girl Lady Banan｜最Lady的霹靂舞者：有夢想就去吧

香港代表，同一個身分，相異的奮鬥歷程；主流、非主流、意想不到的運動項目，他和她一樣堅持，靜待場上發亮的時刻。

惟每個「香港代表」其實非從天而降，機會總在不知不覺間，悄悄落在一直努力的人手中。



走上西灣河聖十字徑一條兩邊畫滿塗鴉的樓梯，是培訓香港舞者的協青社「蒲吧」，街頭藝術的個性和風格，恰如每個舞者都是獨特的存在。

B-Girl Lady Banan（黃昭惠）在塗鴉之中留影，她的氣息有別於傳統香港精英運動員的刻板印象，她是香港女子霹靂舞運動員，另外兩個身分是舞蹈導師和兼職美容師。

本是地下文化的霹靂舞走進奧運，亦成為今屆亞運新增項目，目前世界排名第88位的Lady Banan，將首度代表香港參與亞運，冀能在亞洲強手中衝擊16強甚至更高名次。



攝影：鄭子峰



香港霹靂舞代表B-Girl Lady Banan（阿蕉）。（鄭子峰攝）

杭州亞運香港代表團中，許多都是香港人琅琅上口的名字，但也有不少面孔，我們此前沒甚機會認識。甚至，比起中文本名，大眾可能更熟悉她的稱號一B－Girl Lady Banan。當自由奔放的街舞靈魂走進體育制度，她真實的自我又是什麼模樣？

阿蕉「Lady」（女性化）的跳舞風格下埋藏一顆剛強的心，初接觸霹靂舞看到B－Boy的大地板高難度動作，心想女生做出來也有看頭；身在僅得她一名B-Girl的舞團，為了跟上隊友的力量動作和水平，便更勤力練習。她畢業後沒有選擇全職工作，身兼霹靂舞導師和兼職美容師，全心投入跳舞，坦言「人生得一次，找到熱愛之事、夢想就行咗先」。

把走出框架追夢的對談化為「Lady Banan的關鍵字」與「Lady Banan的Q&A」，一起認識這個或許讓人有點意想不到的香港代表。

Lady Banan的關鍵字

#霹靂舞



是我可以堅持下去的事。當我好畀心機去練習一個動作，做到時的滿足感好大，其實沒有做不到的事，只要努力練習便會做到。做到那一刻的心情好難用言語形容，「原來辛苦咁耐係做得到」。

#B-Girl Lady Banan



我的中文名叫黃昭惠，因為昭字而花名叫「阿蕉」，「Banana」少了A字就變成「Banan」；而本身我跳舞風格是比較Lady（女性化），所以就叫「Lady Banan」。

「本身我跳舞風格是比較Lady（女性化），所以就叫Lady Banan。」（鄭子峰攝）

#原創風格



我偏向鍾意做自己創作的Move（舞步），不是太喜歡Windmill（風車）和Flare（鞍馬）那些比較力量型的動作。因為覺得那些大地板動作只要花時間練習，是一定會做到的，但自己創作出來的Move，只有自己做到而其他人未必做到，特別一點。

阿蕉除了跳Breaking有型格一面外，笑言其實本身不是「好運動」的人。（鄭子峰攝）

#美容



中學開始鍾意扮靚，中六畢業後為了可以兼顧跳舞，而報讀了美容全科課程，學化妝、做Facial。一邊讀美容和做美容兼職工作，一邊跳舞。我的專項是修眉和角蛋白翹睫術，因為當我讀美容課程時，同一時間在一間專做修眉服務的公司當兼職，也因此成為了專項。

我閒時看YouTube放鬆時，也喜愛看一些介紹彩妝、護膚品的影片。

#內歛



除了跳Breaking有型格一面外，我其實本身不是「好運動」的人，以前也是一個較怕醜的人，是開始跳舞後才變得喜愛見識和嘗試不同事物、活潑少少的女生。

阿蕉為了投入跳霹靂舞，畢業後一直當兼職舞蹈導師和美容師。（鄭子峰攝）

Lady Banan的Q&A

關於霹靂舞：



問：什麼時候開始接觸霹靂舞？

答：我在中三那年接觸霹靂舞，協青社派導師到學校教跳舞，我是在台下的觀眾，覺得他們好型、好勁。看到霹靂舞的定點（Freeze）動作，心想真的做得到嗎？覺得男生做出來那麼型，女仔做出來都不會差，便想試試看。學了一個暑假後再到協青社報班，在班上結識了其他同學，一起組成舞團開始參加比賽。

問：最喜歡霹靂舞的什麼？

答：除了跳舞帶來的滿足感，還很喜歡街舞文化和氛圍，身邊的一班隊友、朋友、導師，都很支持我跳舞和追夢。現今社會好難話大家一齊向住同一個目標進發，但霹靂舞就能給我這個感覺。像是一班Crew Mate（隊友）堅持練習，希望在大型比賽取得成績，一齊向同一個方向努力。

阿蕉堅持跳霹靂舞的原因之一，是舞者之間的Vibe（氛圍），一起向目標前進。（鄭子峰攝）

問：誰是你的學習對象？

答：身邊的隊友都是我的學習對象。我隊Crew得我一個女生，其他全部都是B-Boy，隊友亦是令我堅持下去的重要原因。其中一位同我一樣，以香港運動員身分一齊出去比賽，就是B-Boy C Plus。因為香港B-Girl的風格差不多，不會有新啟發或突破，但與B-Boy一起練習，他們會有更多招式，自己也都想學習更多，會更勤力去練習。

而另一位學習對象，可以說是睇住我大，亦是我的導師一一B-Boy ChaCha，他由我細細個已教我跳舞，無論是心態抑或跳舞上都對我有所啟發。一開始學跳舞時，導師主要是教動作，不會教我怎樣去思考動作、心態上的改變。本身霹靂舞是比較個人化，經過他教導後，我學會了跳出框框去創作。

阿蕉的舞團中僅得她一名B-Girl，笑言明明年紀比隊友少也被大家喚作「蕉姐」。（鄭子峰攝）

關於自己：



問：有喜愛的座右銘嗎？

答：很喜歡何詩蓓的「比賽是80%心態，20%體能」，這正是我現在心態的寫照。因為好多時往往輸，不是輸畀人而是輸畀自己，如果當刻心態準備不好，就會因為緊張而失手，好多動作做不到出來。我們海選只得一次機會，要發揮出最佳。

問：跳舞有什麼習慣或必備的物件嗎？

答：因為自己跳舞多用到膝頭，少了護膝會沒有安全感、不想落地。因為戴了護膝比完賽都會瘀，想像不到沒有護膝怎麼辦，加上長遠來說，都需要好好保護自己才能繼續跳舞。

阿蕉喜愛霹靂舞帶來的挑戰和滿足感。（鄭子峰攝）

關於港隊：



問：什麼時候加入港隊？

答：霹靂舞成為奧運項目，香港總會在2021年起開始舉辦港隊選拔賽，每年度三站比賽中累積最高分數的6男6女，便可代表香港參加海外積分賽，我從當時起便是港隊成員。

問：在你眼中，香港隊是什麼？

答：自接觸霹靂舞3年後，當時雖沒想過霹靂舞能成為奧運項目，但自己目標都是希望可以代表香港，到不同地方參加大型比賽。因為在香港跳霹靂舞的女仔真的很少，10隻手指數得晒，想讓人知道其實香港都有B-Girl、都可以好勁。當時已經有這個想法，所以當霹靂舞真的成為奧運項目後，就令我更堅定。

問：你在港隊最難忘的一場比賽？

答：今年的巴黎奧運積分賽加拿大站，是我唯一一次入到32強。那站比賽一個月前獲資助到日本訓練，在日本B-Boy身上學到很多技巧，消化後在比賽發揮到出來。打那麼多站終於入到32強，覺得自己是能夠做到的，只是表現不夠穩定，所以說心態很重要。

「我偏向鍾意做自己創作的Move（舞步），也希望更多人了解霹靂舞不只有地板動作。」（鄭子峰攝）

關於目標：



問：你想在杭州亞運做到什麼？

答：最少要入到16強，剛剛8月有法國籍導師來港與港隊集訓5天，令我更認識到自己的身體和加強了信心，希望能發揮水準，取得突破和更高名次。

問：你的終極目標是什麼？

答：（參加）巴黎奧運，希望可以為香港爭光，代表香港踏上奧運舞台。