2028奧運落實增壁球等5項目　舉重及現代五項獲保留　拳擊未解決

國際奧林匹克委員會（國際奧委會／IOC）召開第141次全會，會上落實2028年洛杉磯奧運增加5個比賽項目：壁球、棒／壘球、棍網球、奪旗式美式足球（Flag Football）及板球（T20）。

至於原本不在2028奧運競賽日程內的拳擊、舉重及現代五項，大會同意應IOC執行委員會建議保留舉重及現代五項為奧運項目，惟當中具有附帶條件，至於拳擊方面則尚未有定案，須待日後再議。



2028洛杉磯奧運落實壁球為比賽項目，香港有望爭奪獎牌。（趙子晉攝）

壁球一直是香港體育強項之一，單是剛結束的杭州亞運，港隊已收穫2銀4銅共6面獎牌，當中22歲女將陳善鈺獲女子團體及女子單打雙銀。這個相對冷門的運動項目，曾屢次嘗試踏入奧運殿堂大門，直到今次終於成功，在2028年美國洛杉磯奧運會將首度成為奧運比賽項目。

國際奧委會主席巴赫指出，「所選擇的5個奧運新項目，一方面可向世界展示美國的運動文化及項目，同時亦能將一些國際運動項目引進到美國本土。這些運動項目將會令2028洛杉磯奧運獨一無二。」他更稱，加入的新項目可以促進美國及全球新運動員與支持者群體，跟奧運大家庭連結在一起。

棍網球亦為2028奧運5個增設項目之一。（Getty Images）

除了壁球以外，奪旗式美式足球（Flag Football）同樣首度加入奧運，這項只容許有限度身體接觸的美式足球運動，是個典型的美式運動，玩法類似非撞式欖球（tag rugby），不過是美式變奏版。

至於棒／壘球、棍網球、及板球三項，則是重返奧運會。板球在1900年巴黎奧運被列為比賽項目，棍網球則在1904、1908兩屆奧運角逐，並於1928、1932及1948年列作示範項目。兩項運動均時隔超過100年重返奧運，當中板球會採用短版本的T20賽制，而棍網球則同樣以較刺激的6人對6人版本。

棒球及壘球曾數度進出奧運，先後於1992和1996年「入奧」，惜被剔出2012倫敦奧運，但又因棒球強國日本主辦2020奧運，所以再次入選，8年後他們在美國重返奧運日程。

棒/壘球曾於2020年重返奧運，惜被踢出2024巴黎奧運，如今又能「翻身」。（Getty Images）

2028洛杉磯奧運一大爭議，是競賽日程中剔除了拳擊和舉重兩個傳統大項，以及歷史悠久的現代五項。

三個項目各有問題，現代五項的問題在於技術層面，為節省騎馬賽事（horse riding）成本，那一部分賽事將改為障礙賽（obstacle racing），而現代五項聯盟組織亦必須持續落實改革組織管治及架構。IOC大會同意讓現代五項列入2028奧運比賽日程，條件是必須以障礙賽取代騎馬賽事。

曹星如出戰杭州亞運拳擊男子57公斤級32強。（楊宇翹攝）

舉重項目持續受禁藥及監管機構管治問題困擾，國際舉重聯會（IWF）委派旗下反禁藥機構ITA執行和監察，IOC稱會密切注視他們在2024巴黎奧運的反禁藥成效，以及IWF組織內部的管治及文化改革進度。大會同意應IOC執行委員會建議，在2028奧運保留舉重項目。

拳擊同樣因禁藥失控身處風眼，然而由於IOC不再承認國際拳擊協會（IBA），IOC再沒有任何認可的拳擊監管機構。因此對於拳擊是否納入2028奧運，需要暫時停止處理，今次大會中不會為拳擊去留作討論。