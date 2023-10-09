杭州亞運直擊｜日本B-Boy奪霹靂舞史上首金　衝擊世界不只為奧運

拱墅運河體育公園體育館内，在觀眾的加油助威聲中，日本代表B-Boy Shigekix（半井重幸）奪得史上第一面亞運霹靂舞金牌，順勢取得巴黎奧運資格。

超凡的霹靂舞技、抓緊節拍俐落到位的動作、獨特個性的風格，21歲的Shigekix還有最強武器，就是他的永不滿足和世界觀。

01體育記者 葉詩敏 杭州直擊



日本的B-Boy Shigekix在上月世錦賽失金未能取得巴黎奧運資格，在亞運誓爭取奧運入場券。（葉詩敏攝）

假如要說半井重幸寫衝擊世界的故事，一切由7歲開始說起：在大阪難波站附近的PONTE廣場，7歲的重幸君在放學後總會來到這個街舞聖地練霹靂舞，一年365日無休，晚上9至12時都會看到他的身影。少年時代的他個性內向，與年長4年的姐姐在PONTE廣場結識了一班舞者，立即被自由度高的舞風所吸引。

可是，舞者在晚上9時多才會在廣場聚集練舞，他在放學後完成英語班、游泳班，做好功課便由父母接送下與一班大人磨鍊舞技。「他們尊重我的興趣，自由跳舞是付出比人多一倍努力做好學生的本份」，他說。

7歲接觸霹靂舞，11歲開始參加國際比賽，在少年組別已是無敵般的存在，13歲的B-Boy Shigekix已在公開組別獲獎無數。18歲，他贏下了青年奧運會銅牌，同年贏得霹靂舞殿堂級賽事「Red Bull BC One World Final」冠軍，創下該賽歷屆最年輕得主紀錄。跳着跳着，他由難波的街頭跳到東京當職業舞者、跳入世界的視野再跳到亞運甚至奧運舞台。

可是，故事仍未結尾，說到底，奧運對他而言只是一個新的起點。

Shigekix在資格賽最後一位登場，「Solo」演出極具氣勢。（葉詩敏攝）

時間跳轉回拱墅運河體育公園體育館進行的資格賽，亞洲最強舞者雲集亞運舞台，世界排名第二的B-Boy Shigekix成為鎂光燈焦點。他在2020年以18歲之齡贏得霹靂舞殿堂級賽事「Red Bull BC One World Final」冠軍，去年更摘下世界運動會銅牌，成為日本在巴黎奧運的奪金希望。今屆杭州亞運前，他在世界錦標賽僅得第三，未能直接取得奧運資格，亞運金牌志在必得。

Shigekix自7歲習舞，踏上舞台即自然又自由做出各種高難度動作，毫不怯場。（葉詩敏攝）

這天，Shigekix以奪金大熱姿勢踏上亞運舞台，資格賽以4人一組上場輪流展現舞技，評審針對表演評分後定出前16名晉級。一共25名B-Boy參賽，Shigeki成為最後一名上場獨佔舞台「Solo」，配合強勁節奏的音樂即興而能自由地「玩」創作，更一度自信地背向觀眾席，轉向後面9名評審從容地做出背轉、地上頭鑽等高難度動作，壓台演出獲得全場歡呼聲。

最終他輕鬆晉身淘汰賽並打入4強，在最大的戰場先後擊退中華台北勁敵B-Boy Quake（孫振）、中國18歲小將、把醉拳結合霹靂舞的亓祥宇（B-Boy Lithe-ing），還有亞錦賽季軍、Red Bull全明星舞者B-Boy Hong10（金洪烈），摘下霹靂舞史上第一面亞運金牌。他真正踏出了巴黎奧運的第一步。

「有沒有奧運，都不會改變我跳舞」，Shigekix說。（葉詩敏攝）

從起初只是單純喜歡跳舞，每天放學在街頭跳舞的男孩，到放眼世界創下日本霹靂舞歷史，這面亞運金牌只是他的起點，「從現在起是個新開始，希望能好好運用時間，巴黎奧運很快便來到，一定會以最佳狀態迎接，會以期待的心情努力」。

在世界轉出一片光與熱的B-Boy Shigekix，由小學贏到18歲寫下最年少冠軍紀錄，再成為日本霹靂舞奧運代表，滿以為是一帆風順的少年時代，他對霹靂舞卻大半都是懊悔的回憶。

Shigekix坦言奧運只是另一個新開始。（葉詩敏攝）

「跟大家旁觀的不一樣，我是專注在一場一場比賽，比起順利（結果）更似是又贏又輸的感覺，也有很多比誰都更懊悔的經驗，這也是推動我不斷挑戰」，比起勝仗和獎牌的喜悅，深刻鮮明地烙在他腦海的，更多是懊悔、不甘的記憶。即使是2018年在青奧摘下銅牌，一心奪金而回的他仍記得悔恨的心情，「當時年紀小不懂得處理壓力，也缺乏經驗，現在想起來其實為金牌準備得不夠好」。他花了一年多時間沉澱和調整心態重新出發，最終在2020年首次取得全日本冠軍，甚至其後的最年少Red Bull BC One世界冠軍。

即使現在，他從不滿足別人眼中的「強」，只有他自己知道其實仍不夠強，遇上挫折就再多拚一點，「悔恨得要死時，就會覺得『啊，我是真的很愛霹靂舞』。我想就是因為身心投入才會那樣後悔吧，才能失落到這個地步。」

即興而能自由地「玩」創作，使得每個B-Boy、B-Girl的霹靂舞都獨具個性，Shigeki從小便想成為獨一無二的存在。奧運霹靂舞並不是他的終極目標，他追求的是很有個性和藝術性的自由跳舞靈魂，「霹靂舞本身就不是奧運競技，即使有沒有奧運，我做的事都不會改變。也不是壞的意思，好方面來說，就是與奧運沒有關係⋯⋯」他續說：「可是奧運可讓更多世界各地的人認識到霹靂舞，這是很難得的機會，也因為這種非一般的影響力，讓我更想努力，只要開始接觸霹靂舞，就會被它的魅力所感染，絕對會成為受歡迎的項目」。

21歲的Shigeki，仍是那個7歲熱愛跳舞而渴望更強的男孩，達上世界頂峰也不會是他的終點。