西甲｜皇馬作客反勝巴塞 比寧咸絕殺 梅開二度掦威國家打吡
撰文：陳智深
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西甲「國家打吡」周六（28日）上演，巴塞隆拿主場領先下，被皇馬「新金童」祖迪比寧咸先以一記世界波追平，補時階段再接應傳送門前乖巧射入，率皇家馬德里以2：1後來居上擊敗死敵，追至與榜首基羅納同分。
由於巴塞隆拿原主場魯營球場正進行翻身工程，今場國家打吡戰的巴塞主場移師甘帕尼斯奧林匹克球場（Estadi Olímpic Lluís Companys）舉行。巴塞隆拿在上半場6分鐘先開紀錄，今季新加盟的中場根度簡單騎突入闖入禁區，最後輕鬆以右腳射破皇馬門將阿列沙巴拿加大門，巴塞領先1球。
雙方上半場踢來較保守，亦沒有往常國家打吡的激烈氣氛，一度「相敬如賓」，至半場巴塞維持領先局面返回更衣室。下半場開始，雙方漸漸肉緊，防守再「加辣」，雙方球員亦漸入局。至68分鐘，皇馬祖迪比寧咸在禁區外截得皮球，推順起右腳狂轟，皮球如炮彈般打入巴塞大門，達史特根無能為力，皇馬追平1：1。
其時雙方已換入有經驗老將加強攻力，明顯兩軍都不欲落敗。巴塞有利雲度夫斯基傷癒復出，皇家則有莫迪歷上陣作串連。皇馬調動最終證實有回報，補時階段莫迪歷長傳，比寧咸突破越位闖入禁區，乖巧控射入網，皇馬成功絕殺巴塞，贏出今季首次國家打吡。
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