金球獎2023︱美斯第8度得獎　邦瑪迪首次封后　即睇完整得獎名單

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）在10月30日再奪金球獎（Ballon d'Or），為歷來第八次得此殊榮。至於女足方面，獲此殊榮者為西班牙中場艾坦娜邦瑪迪（Aitana Bonmati）。



36歲、目前效力於國際邁阿密的美斯，力壓排名第二的入球機器夏蘭特（Erling Haaland），第八次奪得金球獎。他形容，「由於不同的原因，每次得獎都很特別」。他表示，很高興再次享受獲獎一刻，此前贏得美洲國家盃，然後又贏得世界盃，真是太好了。

金球獎2023｜美斯大熱得獎 前十名曼城佔一半 即睇前30位全名單

25歲的艾坦娜邦瑪迪領獎時稱，為能夠贏得金球獎感到自豪，又指足球是一項集體運動，所以想把獎項獻給隊友和工作人員。她又表示，作為運動員不論在場內場外，都有責任以身作則。

一年一度足球界盛事金球獎，30日在巴黎舉行。去年12月帶領阿根廷贏得世界盃的美斯，一如預期獲獎。而在過去15年間，金球獎大致由美斯與C朗壟斷，兩人共贏得12次，能夠打破兩人壟斷者，僅得2018年的莫迪歷（Luka Modric）及去年的賓施馬（Karim Benzema）。

達米安馬天尼斯奪耶辛獎 祖迪比寧咸膺最佳年青球員

今年被指能威脅美斯的人選，除了曼城的夏蘭特（Erling Haaland），英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane）亦有不少捧場客。

2023年10月30 日，曼城球員夏蘭特（Erling Haaland）與女友Isabel Johansen在金球獎（Ballon d'Or）頒獎前合照。（Reuters）

至於代表年度歐洲最佳鋼門的耶辛獎（Yashin Trophy），由目前效力阿士東維拉的達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）奪得，並由其父親負責頒獎。最佳年青球員（Kopa Trophy）得主，則為目前效力皇家馬德里、19歲的中場祖迪比寧咸（Jude Bellingham）。

金球獎2023年完整得獎名單：

金球獎：美斯（Lionel Messi）

女足金球獎：艾坦娜邦瑪迪（Aitana Bonmati）

高柏獎（最佳21歲以下男足球員）：祖迪比寧咸（Jude Bellingham）

耶辛獎（最佳男足門將）：達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）

武勒獎（入球最多男足球員）：艾寧夏蘭特（Erling Haaland）

蘇古迪斯獎（人道主義工作嘉許）：雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Jr.）

最佳男子球會：曼城

最佳女子球會：巴塞隆拿