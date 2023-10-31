金球獎2023｜美斯大熱得獎　前十名曼城佔一半　即睇前30位全名單

2023年金球獎（Ballon d'Or）揭盅，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）破紀錄第八度當選，前無古人。

主辦金球獎的《法國足球》亦公布了金球獎前30名的完整名單，艾寧夏蘭特及基利安麥巴比分別排第二及三，在前十名當中，有五位球員來自上季三冠王曼城，夏蘭特以外尚有奇雲迪布尼、洛迪卡斯簡迪、祖利安艾華利斯及貝拿度施華。



1. 美斯（Lionel Messi）

金球獎2023︱美斯第8度得獎 邦瑪迪首次封后 即睇完整得獎名單

2. 艾寧夏蘭特（Erling Haaland）

3. 基利安麥巴比（Kylian Mbappé）

4. 奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）

5. 洛迪卡斯簡迪（Rodri）

6. 雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Jr.）

7. 祖利安艾華利斯（Julián Álvarez）

8. 域陀奧森漢（Victor Osimhen）

9. 貝拿度施華（Bernardo Silva）

10. 莫迪歷（Luka Modric）

11. 穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）

12. 羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）

13. 耶辛尼保奴（Yassine Bounou）

14. 根度簡（Ilkay Gündogan）

15. 達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）

16. 賓施馬（Karim Benzema）

17. 基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）

18. 祖迪比寧咸（Jude Bellingham）

19. 哈利卡尼（Harry Kane）

20. 拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）

21. 基沙文（Antoine Griezmann）

22. 金玟哉（Kim Min-Jae）

23. 奧拿拿（André Onana）

24. 布卡約沙卡（Bukayo Saka）

25. 加華度爾（Josko Gvardiol）

26. 穆斯亞拿（Jamal Musiala）

27. 尼高路巴列拿（Nicolo Barella）

28. 馬田奧迪加特（Martin Odeggard）

28. 高路梅安尼（Randal Kolo Muani）

30. 魯賓戴亞斯（Ruben Dias）