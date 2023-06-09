賓施馬攜金球獎首度亮相沙特　6萬球迷見證　歡迎儀式勁舖張

賓施馬（Karim Benzema，又譯本澤馬）早前否認轉戰中東的傳聞，但不足一個星期，事情已經180度扭轉，這名法國尖刀先宣布離開皇馬，再轉投沙特阿拉伯聯賽冠軍伊蒂哈德，日前已亮相沙特，與6萬名球迷見面，賓施馬更帶同他的金球獎，場面盛大。



由親口否認到正式加盟沙特，賓施馬只花了少於一星期的時間。早前離開效力14季的皇家馬德里後，日前正式加盟沙特聯賽應屆冠軍伊蒂哈德，簽約至2026年，盛傳他的年薪高達1億歐元。

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賓施馬正式加盟伊蒂哈德，並簽約至2026年。（伊蒂哈德Twitter）

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賓施馬日前乘坐前往吉達的飛機，正式開展職業生涯新一頁，甫落機即有人送花及送頸巾，賓施馬笑容滿面。就如C朗早前加盟一樣，伊蒂哈德在主場為賓施馬舉辦盛大的歡迎儀式，全場6萬名球迷見證這一刻，而不少球迷更展示賓施馬的球衣。

當這名法國尖刀步入球場時，全場掌聲雷動。披上9號球衣的賓施馬，向在場球迷拍掌示意，配上球場的煙火效果，氣派十足。另外，賓施馬在伊蒂哈德主場展示自己的金球獎，在場球迷再度陷入瘋狂。

賓施馬在伊蒂哈德主場高舉金球獎。（路透社）

賓施馬接受伊蒂哈德的訪問時，談及選擇沙特及伊蒂哈德的原因，「為什麼來沙特？因為我是穆斯林，沙特又是個穆斯林國家，我一直想來這裏生活。伊蒂哈德亦是沙特的勁旅之一，過往贏過不少冠軍，我希望我的實力能夠幫助球隊，贏得更多錦標，進一步提升實力，我急不及待隨隊訓練，開展我職業生涯的新一頁。」

賓施馬其後在社交網站發文，打從心底感激當地的球迷，給予他畢生難忘的一夜。

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C朗拿度是來到沙特的先頭部隊，今年初加盟艾納斯，早前接受沙特聯賽訪問時，繼續說好沙特故事，呼籲球員們齊齊來到沙特搵食，而舊隊友賓施馬隨即跟隨，兩人來季將在場上交鋒。

賓施馬坦言，C朗對他轉戰沙特，或多或少也有影響，「沙特聯賽本身已有不少知名球員，C朗早前已經在這裏（沙特），證明沙特聯賽的水平及影響力正在提升。C朗是我的朋友，很高興有望與他在沙特見面。」