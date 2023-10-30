金球獎2023︱美斯傳破紀錄第8度得獎　夏蘭特還要做什麼才可擁有

一年一度的足球界盛事金球獎（Ballon d'Or）頒獎禮今晚深夜舉行，坊間盛傳阿根廷球王美斯（Lionel Messi）將會第8度得獎，再創新紀錄。可是由於美斯今夏已離開歐洲，轉戰美職聯，不少人質疑美斯應否再獲獎，尤其是夏蘭特上季甫加盟英超已以破盡各大紀錄的姿態為曼城贏得三冠王，難怪曼城領隊哥迪奧拿諷刺：「金球獎應分拆為兩部分，一個給美斯，一個給其他球員。」

除了夏蘭特，亦有不少球迷為卡尼抱不平，這位英格蘭隊長加盟拜仁慕尼黑後的突出表現，被部分球迷認定較美斯更值得獲獎。



美斯盛傳第8度獲頒金球獎。（Getty Images）

金球獎被美斯玩壞了？

毫無疑問，美斯絕對是金球獎的寵兒，由2009年首度獲獎開始，他已累積7次奪獎。曾經他與宿敵C朗拿度日月輝映，一時瑜亮，C朗2008年首奪金球獎，美斯隨即在2009年起連續4屆得獎，之後C朗由曼聯轉投皇馬，與效力巴塞隆拿的美斯直接在西甲賽場競爭，在金球獎的對決亦漸漸追上，至2017年終於追成5：5平手。

2018年莫迪歷帶領克羅地亞勇闖世界盃決賽，終打破美斯和C朗在金球獎的壟斷，捧起這個足球界個人最高榮譽獎項。2018年C朗由皇馬轉投祖雲達斯，終結球壇「絕代雙嬌」爭霸年代，至2019年美斯第6度勝出，金球獎引發的爭議亦愈來愈多。

這個由《法國足球》雜誌主辦的足球頒獎禮，不止歷史悠久，而且向來享有極高認受性，然而疫情令2020年一屆停辦，被視為高峰已過的美斯，卻接連在2019、2021兩屆得獎，特別是他在2021年離開母會巴塞隆拿，轉投法甲豪門巴黎聖日耳門，未見有何特別建樹，得到2021年亞軍的利雲度夫斯基對此感到酸溜溜，事後曾表達不滿。

利雲度夫斯基破盡紀錄的一年不幸遇上疫情，與金球獎擦身而過。（Getty Images）

夏蘭特勢變利雲度夫斯基2.0

利雲度夫斯基為拜仁捧走歐聯、德甲及德國盃三冠王的2019/20球季，金球獎不幸因疫情取消，一年過後，他以33分之差失落大獎，到底純粹不幸，還是人為？當時有評委提及，2020歐國盃波蘭在分組賽包尾出局，是利雲度夫斯基的致命傷。

去年金球獎由賓施馬大熱贏得，到今年成為帶領阿根廷贏得2022世界盃的美斯與為曼城贏得歐聯、英超、足總盃三冠王的夏蘭特之爭，外間盛傳美斯將會第8度贏得此榮譽，再創新紀錄。曼城領隊哥迪奧拿日前便諷刺地說：「我經常也在說，金球獎應該分為兩個部分，一個是頒給美斯的，然後另一個給其他球員的，這樣夏蘭特便能夠獲獎了。」

夏蘭特還要做什麼才有機會在金球獎爭贏美斯？（Getty Images）

「我們贏得三冠王，夏蘭特射入100萬球，美斯最差勁的球季仍然是在所有球員之中最優秀的，兩個都值得獲獎。」哥帥續指，他個人希望夏蘭特得獎，「因為他幫助我們取得重大成就，我很想他得獎，不過美斯贏得世界盃。」

跟利雲度夫斯基當年在拜仁一樣，夏蘭特在球會的CV同樣近乎無可挑剔，但在國家隊方面十分輸蝕，國際賽方面挪威甚至較波蘭更弱，自1998世界盃後一直未能重返決賽周，歐洲國家盃更只曾在2000年一屆入圍並在分組賽出局，正在進行的2024歐洲國家盃外圍賽亦在出局邊緣。金球獎評審委員會大有可能以當日跟利雲度夫斯基一樣的理由，將金球獎頒給美斯，而非夏蘭特。

哈利卡尼亦獲不少球迷支持。（Getty Images）

今年金球獎有力競爭者除了美斯與夏蘭特，英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane）亦有不少捧場客，自從今夏由熱刺轉戰德甲班霸拜仁慕尼黑，他瘋狂入球屢創新紀錄，本周拜仁8：0大炒達斯泰特一仗，卡尼不止連入3球大演帽子戲法，當中一記「碧咸式」過半場笠射更成為熱話。

他加盟拜仁後上陣13場，攻入14球，兼帶來7次助攻，球迷紛紛在社交媒體X表態：「較美斯更好」、「卡尼應獲金球獎」。