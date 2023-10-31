金球獎2023｜馬天尼斯獲耶辛獎遭喝倒采　杜奧巴即場介入呼籲尊重

2023金球獎（法語：Ballon d'Or）頒獎典禮圓滿結束，焦點當然落在得主美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）身上，不過耶辛獎（Yashin Trophy）得主達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez），亦是今屆金球獎的話題人物之一。



達米安馬天尼斯在今屆金球獎評選中排第15名，他過去一季最為人熟知的成就，莫過於去年在卡塔爾世界盃助阿根廷奪冠。決賽面對法國時，他於比賽末段擋出高路梅安尼（Randal Kolo Muani）的單刀攻門，更被稱為足球史上最重要的撲救之一。

達米安馬天尼斯在卡塔爾世界盃決賽的這次撲救可謂價值連城。（Getty Images）

這名31歲的門將同時獲選耶辛獎，官方為此準備感人一刻，便是由達米安馬天尼斯的父親上台為其頒獎。

不過此溫馨時刻，卻遭到部分球迷破壞。當時台上大螢幕播放他於決賽作出該次撲救的影片，台下雖有掌聲及歡呼，但同時觀眾席亦傳出零星噓聲。

影片播放完後，作為主持之一的杜奧巴（Didier Drogba）表情嚴肅地呼籲觀眾尊重馬天尼斯，讓他們不要再噓這名世界盃冠軍門將，杜奧巴維護馬天尼斯的發言亦獲得台下掌聲支持。

該名阿根廷門將在卡塔爾世界盃後惹來不少法國球迷憎恨，首先是他在世界盃的頒獎禮上，拿着金手套獎公然作出不雅動作，被不少人認為是一種奪冠後的挑釁；隨後回到阿根廷參加冠軍巡遊時，馬天尼斯又被拍到拿着一個有基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）樣子的嬰兒公仔，亦被認為是缺乏對麥巴比的尊重。

據Talksport報道指，他當時曾澄清無意嘲笑麥巴比，並表示當時只是拿着那個公仔大概一兩分鐘便扔掉，「我怎麼會嘲笑麥巴比？那場比賽他入了我4球，在決賽中入我4球！他肯定覺得我才是他的玩具！我非常尊重麥巴比。」

不過馬天尼斯的解釋顯然沒能得到法國球迷理解，今次在他與妻子到達頒獎典禮場地時，便已被在場的球迷送上噓聲。

雖然遇上小插曲，馬天尼斯並沒有因此影響心情，「能贏得這個獎項讓我感觸良多，如果沒有阿士東維拉及阿根廷國家隊的隊友，這便不可能發生——這個我職業生涯中的重要時刻。」

達米安馬天尼斯（左）從其父親（右）手上接過耶辛獎。（路透社）

「耶辛獎」得主非「金球獎」排名最高的門將？

馬天尼斯今次獲得耶辛獎，惹來不少球迷困惑：他雖然排在第15位，但其前面還有第13位的耶辛尼保奴（Yassine Bounou），是榜單中排名最高的門將。耶辛尼保奴現時效力沙特球會希拉爾，他去年助西維爾贏得歐霸冠軍，亦幫助摩洛哥國家隊在卡塔爾世界盃獲第4名。

耶辛尼保奴上季表現出色，在球會及國家隊均有不錯成績。（Getty Images）

那既然在金球獎的評選中，作為排名最高的門將，為何耶辛獎的得主不是他呢？原因是這兩個獎項的投票實際上是分開的，所以同一名球員在金球獎排名較高，並不代表他在耶辛獎的得票就一定更多。就以耶辛尼保奴為例，雖然他是金球獎評選中得票最多的門將，但實際上他在耶辛獎投票只排名第3，排第2的為巴西門將艾達臣（Ederson Moraes）。

達米安馬天尼斯上季在阿士東維拉的38場英超賽事中有13次清白之身，在卡塔爾世界盃決賽周亦有3次零封對手，並多次在十二碼大戰中挺身而出，助阿根廷最終踏上冠軍頒獎台。