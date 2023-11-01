亞洲足協頒獎禮全男班的尷尬　卡爾水慶霞得大獎齊缺席背後原因

繼金球獎（Ballon d'Or）後，亞洲足協今天（1日）在多哈舉行年度頒獎禮，大合照一刻台上全為男士，名氣最響的得獎者、獲選亞洲足協2022年度最佳女子球員的澳洲隊長卡爾（Sam Kerr）不在場，獲頒女足年度最佳教練的中國主帥水慶霞亦缺席，皆因近日正值女子足球國際賽周，今晚澳洲、中國均需出戰2024巴黎奧運外圍賽。



亞洲足協今天（1日）在多哈舉行年度頒獎禮，大合照一刻台上全為男士。（Getty Images）

亞洲足協年度頒獎禮在卡塔爾多哈舉行，2022年度最佳男子球員大獎由沙特阿拉伯的艾達沙尼奪得。他最為人熟悉的成就，首推2022世界盃決賽周分組賽為沙特攻入2：1擊敗阿根廷的致勝入球。不過沙特最終3戰就是只得這3分，分組賽還是要包尾出局，而阿根廷之後連勝墨西哥和波蘭首名出線，之後一路勇闖決賽擊敗法國封王。

亞洲足協亦提及，艾達沙尼帶領他所屬沙特球會希拉爾（Al Hilal）晉身世界冠軍球會盃以及亞洲聯賽冠軍盃決賽，以及贏得2021/22球季沙特聯賽冠軍以及2022/23球季沙特國王盃冠軍。他是歷來第6位得到這個大獎的沙特球員，也是希拉爾球會史上第5人。

亞洲足協年度大獎名單（只列重點部分）

男子最佳球員：艾達沙尼（Salem al-Dawsari）／沙特阿拉伯

女子最佳球員：卡爾（Sam Kerr）／澳洲

男子最佳教練：森保一／日本

女子最佳教練：水慶霞／中國

亞洲最佳國際球員：金玟哉／韓國（不在頒獎禮上頒發）



亞洲足協2022年度最佳男子球員大獎由沙特阿拉伯的艾達沙尼奪得。（Getty Images）

年度最佳女子球員大獎眾望所歸由澳洲前鋒卡爾奪得，這是她相隔6年再度獲獎，繼澤穂希和宮間綾兩位日本名將後，成為第三位超過一次贏得此榮譽的球員。卡爾是女足界的超級巨星，她在2023女子世界盃以隊長身份帶領澳洲在主場勇闖四強，刷新國家隊佳績，入球數字更超越男子隊的卡希爾，當上澳洲史上射手王。

她效力英超女足球會車路士，單季攻入30球，領軍獲得2022/23女子英超聯賽及足總盃雙料冠軍。可是周三晚7時澳洲女足要在奧運外圍賽面對中華台北，卡爾只得通過錄像發表感受，並由澳洲足總主席尼高（Chris Nikou）代為領獎。

卡爾只能通過錄像發表感受。（Getty Images）

足球大獎一再無視女足賽程

年度最佳教練方面，日本主帥森保一帶領球隊在2022世界盃分組賽先後擊敗德國和西班牙出線16強，足以為他帶來最佳男子教練獎項。中國女足教練水慶霞領軍一搔16年之癢贏得亞洲盃冠軍，令她成為先後贏得亞洲足協年度最佳球員及教練的史上第一人。

然而水慶霞同樣未有出席頒獎禮，原因跟卡爾一樣，她要帶領中國出戰奧運外圍賽，而且鏗鏘玫瑰出線形勢不妙，為爭出線今場對韓國非勝不可。

森保一贏得亞洲足協年度男子最佳教練獎項。（Getty Images）

事實上，昨日的金球獎頒獎禮已因無視女子足球正值國際賽周期，受到批評。歐洲區多支球隊昨晚有首屆女子歐洲國家聯賽（歐國聯）賽事，亞洲區則在進行連場奧運外圍賽。西班牙的邦瑪迪首奪女子金球獎，她親自到場領獎，然而多位女足球員均因比賽的關係缺席頒獎禮，包括得到金球獎第二名的卡爾。

足球界長久以來一直有「重男輕女」現象，然而隨着女子足球職業化及愈來愈受歡迎，現在應該是時候糾正老毛病。由金球獎到亞洲足協頒獎禮舉行日期均無視女足賽期，實在難以接受，如果只為粉飾「公平」而刻意去頒發女足獎項，倒不如別勉強好了。女子足球值得擁有一個獨立而盛大的頒獎禮，而不是每每淪為男子足球巨星身旁的配角。