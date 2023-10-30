巴黎奧運｜中國女足淨勝泰國保晉級希望　日本隊小勝被內媒斥放水

巴黎奧運女子足球亞洲區外圍賽第二圈，中國隊周日（29日）3球淨勝泰國隊，力保出線的一線生機，下仗必須擊敗韓國，才有機會繼續爭奪奧運入場券。C組的日本隊以兩球小勝烏茲別克，隨即惹來中國傳媒斥日本女足有「默契波」之嫌，目的就是要逼走國足。



巴黎奧運女足亞洲區外圍賽第二圈，最後12強球隊分成3組，爭奪第三圈資格。被列入B組的中國隊，首仗以1：2力戰不敵朝鮮，即使周日以3：0擊敗泰國隊，力保出線的一絲希望，但形勢依然被動。

國足在B組暫列以3分第3位，國足最後一輪將遇上韓國隊。韓國與朝鮮同得4分，即使韓國以較佳得失球排榜首，但朝鮮將鬥篤定出局的泰國隊，最後一仗希望全力大勝對手，收窄與韓國隊的得失球差距，爭奪首名，韓國隊今仗同樣不容有失，所以對「鏗鏘玫瑰」來說必然是一場硬仗。

巴黎奧運女子足球亞洲區外圍賽次圈賽制：



12隊分成A﹑B﹑C三組，進入單循環賽事，各組首名直接躋身第三圈，而三組的次名則爭取最佳次名一席，合共4支球隊躋身第三圈。



中國女足3球淨勝泰國，力保出線資格。（新華社）

至於C組方面，日本隊大勝印度7球後，第二場對烏茲別克，「大和撫子」開賽僅15分鐘，便由南萌華及千葉玲海菜各建一功，最終兩球小勝主場的烏茲別克，但日本女足今場勝仗卻惹來不少爭議。當日本女足領先兩球後，未有再刻意進攻，結果餘下的75分鐘只是不斷保持控球。根據日媒《Sportsnavi》的數據，日本隊全場控球率高達91%，傳送次數達1465次，而對手烏茲別克就只得寥寥的114次，從數據都得知該仗的「精彩程度」。

日本女足15分鐘領先烏茲別克兩球，其餘時間未有刻意進攻。（資料圖片／Getty Images）

中國傳媒怒斥默契波

不少中國傳媒指日本與烏茲別克今場有「默契波」之嫌，事關烏茲別克如今兩場得3分，得失球差-1，在小組最後一輪對印度，假若大勝而回，取得小組次名，3戰得6分加上較佳的得失球，就算國足同得6分都難以取得最佳次名的席位，「大和撫子」今仗留力，目的就是逼走中國隊，但會否是日本隊的終極目標？

根據日媒報道，假若最佳次名被A組球隊奪得，「大和撫子」就將在第三圈遇上同列A組的澳洲；若由B組或C組球隊出線的話，日本隊就會對B組球隊，即是中國﹑韓國及朝鮮任何一隊，實力上比澳洲更容易應付，日本走線都似乎是以球隊的利益着想。

即使中國女足下仗擊敗韓國，都有機會因得失球差而未能出線。（新華社）

中國女足主帥水慶霞戰畢泰國隊後表示，對韓國一仗對雙方都十分關鍵，她希望麾下更加放得開，享受主場球迷的歡呼聲，而非十分用力地爭勝。