女子世界盃︱7大帥氣球員由王霜卡爾到韋冰露 Hurtig顏值媲美名模

2023女子足球世界盃（女足世界盃／女子世界盃）賽場上各國球員展示不同的球技與美態，美麗不局限嬌羞柔美，也可以是陽光帥氣。

一班英氣十足的女生，在球場上格外瀟灑，球場以外的她們又是怎樣的？以下逐一為大家介紹並附上她們的Instagram連結。



2023女足世界盃帥氣球員：瑞典前鋒靴迪（Lina Hurtig）。（Getty Images）

1. 靴迪（Lina Hurtig）／瑞典／27歲／前鋒

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身高1.8米加上金髮藍眼，瑞典前鋒靴迪頗有同鄉中性模特兒Erika Linder的味道。她曾效力意甲球隊祖雲達斯，目前是英超球會阿仙奴球員，可惜加盟以來一直受傷患困擾未能發揮應有水平，今屆世界盃入選瑞典大軍，卻只是大後備。2019年她與寧高平（Linköpings）隊友Lisa Lantz結婚，2021年二人女兒出生，她不時在社交平台分享一家三口生活照。

2023女足世界盃帥氣球員：中國前鋒王霜。（Getty Images）

2. 王霜／中國／28歲／前鋒

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曾效力巴黎聖日耳門（PSG）的前鋒王霜，球技細膩出眾，是目前中國隊最具級數一員。總是一頭爽朗短髮，在球場上永遠自信十足，今屆分組賽對海地主射十二碼入網後激情慶祝，非常帥氣。

2023女足世界盃帥氣球員：英格蘭守將布朗絲（Lucy Bronze）。（Getty Images）

3. 布朗絲（Lucy Bronze）／英格蘭／31歲／右後衛

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世上有種硬朗叫布朗絲，擁有葡萄牙血統的Lucy五官輪廓分明，蓄起一頭長髮，本身就是美人胚子，她的帥氣更大程度來自堅毅性格和硬朗踢法，以及少說話、多做事的性格。先後效力曼城、里昂和巴塞隆拿，4度贏得歐聯冠軍，個人獎項多不勝數，是英格蘭女足榮譽與錦標最多一人，長年受膝傷困擾仍未阻礙她成為頂級球星，足見其硬氣。

英格蘭贏得2022歐洲國家盃期間她的表現與巔峰有一定距離，事後她才說出整個賽事也是帶傷上陣。今屆賽事英軍多員主力缺陣水平大跌，布朗絲是少數發揮出色一員。場外生活低調，她與英格蘭隊友禾殊的戀情秘而不宣，2022年夏天雙雙由曼城轉投巴塞。

2023女足世界盃帥氣球員：美國傳奇韋冰露（Megan Rapinoe）。（Getty Images）

4. 韋冰露（Megan Rapinoe）／美國／38歲／中場、翼鋒

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由外型、態度到場上踢法，美國一代傳奇韋冰露簡直瀟灑在骨子裹。在女足王者美國能成為傳奇，球技當然登峰造極，作風大膽敢言，曾跟前美國總統特朗普多次公然對着幹，又致力推動平權、女性同工同酬和平等機會以及不同性向（LGBTQ）權益。她對性取向和戀情均大方高調，另一半是美國籃球傳奇Sue Bird，她在東京奧運女籃決賽觀看美國擊敗日本贏得金牌，在場邊吻賀女友成為一時佳話。

2012年領美國贏得奧運金牌，並連贏2015、2019兩屆世界盃，2019年力壓隊友摩根（Alex Morgan）獲頒女子金球獎。今屆決賽周前宣布最後一屆參賽，在國家隊的角色由主力變超級後備仍毫無怨言，助美國力爭成為首支達成三連霸球隊。

2023女足世界盃帥氣球員：加拿大中場昆尼（Quinn）。（Getty Images）

5. 昆尼（Quinn）／加拿大／27歲／中場

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昆尼是今屆世界盃其中一位最特別的球員，他們在2020年進行切割乳房手術，並公開宣布不再以女性身份生活，要求以中文代名詞（they、them）被稱呼，名字亦由Rebecca Quinn改為只用姓氏Quinn。昆尼獲准以出生的性別繼續踢職業足球，一年後東京奧運加拿大女足歷史性奪金，昆尼成為歷來首位非二元性別（non-binary）及變性人出戰奧運並當上奧運冠軍。

今屆女子世界盃，昆尼成為首位非二元性別或變性人出戰賽事，可惜的是加拿大未能延續東京奧運的巔峰狀態，分組賽已經出局。

2023女足世界盃帥氣球員：日本前鋒植木理子。（Instagram）

6. 植木理子／日本／24歲／前鋒

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日本前鋒植木理子帶點可愛傻氣，愛笑又常常做V勝利手勢，她看愛漫畫和動畫，曾披露家中漫畫藏書量超過1000本，甚至曾獲邀在由漫畫《死役所》改篇的電視劇中出鏡。由小時候踢足球開始位置一直是前鋒，在東京綠茵美人（Tokyo Verdy Beleza）由青訓起效力至今，4奪頂級聯賽冠軍。視國家隊師姊岩渕真奈為學習對象，2022女子亞洲盃如願跟對方一起入選，並在4強首度正選並肩作戰，可惜互射十二碼不敵中國。

今屆世界盃決賽周日本在分組賽展現霸氣，備受關注的植本理子頭兩場僅列後備，最後一仗對西班牙獲正選上陣即攻入一球，助大和撫子4：0大勝。

2023女足世界盃帥氣球員：澳洲前鋒卡爾（Sam Kerr）。（Getty Images）

7. 卡爾（Sam Kerr）／澳洲／29歲／前鋒

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澳洲跟美國一樣，是少數女子足球國家隊較男子隊更受歡迎的國家，王牌前鋒卡爾或許是一大原因。舉手投足充滿發自內心的自信，對她來說入球猶如探囊取物，早已習慣成為眾人焦點所在——無論是入球後的高難度後空翻慶祝動作，還是與女友高調曬恩愛，個性張揚豁達，常常面帶陽光笑容。

自小打澳式足球，卡爾身體質素和體能強大，12歲轉踢足球，15歲已為柏斯光榮在澳洲女子足球聯賽W-League（現已易名為女子A-League）上陣，她在澳洲、美國或英格蘭聯賽均很成功，是唯一能在三個不同洲份聯賽贏得神射手獎的女子足球員，澳洲W-League兩次，美國NWSL三次，英格蘭WSL兩次，入球與獎盃幾乎已跟她的名字劃成等號，連足球遊戲《FIFA 23》也以她為封面人物，足見她的受歡迎程度。

今屆世界盃澳洲主場出戰，全世界目光集中在卡爾身上，可是她在首場分組賽前小腿受傷，分組賽未有上陣，幸而澳洲隊已晉級16強，淘汰賽階段有望欣賞她的表演。