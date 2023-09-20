西班牙足總軟硬兼施化解女足罷踢危機　歐國聯23人大軍剩2將拒踢

西班牙女足贏得世界盃，卻因前足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）頒獎禮期間嘴對嘴強吻冠軍成員艾莫素（Jenni Hermoso），引發軒然大波並將焦點由慶祝變成停不了的鬧劇。

23位冠軍成員早前集體宣布，拒絕代表國家隊。如今魯比爾斯和他的親信、主帥維達（Jorge Vilda）均已下台，西班牙足總跟球員和工會開會超過7小時後，一眾冠軍隊成員願意停止杯葛國家隊，新帥杜美（Montserrat Tomé）公布的23人大軍之中，只有兩人仍拒絕入選。



9月19日，西班牙女足國家隊成員進出大軍酒店時個個目無表情。（路透社）

西班牙女足大軍「黑面」到場

西班牙女足新教頭杜美選出9月22及26日歐國聯賽事大軍名單，雖然全體世界盃成員宣布早前拒絕代表國家隊，但9月19日大軍報到當日，一班球員卻陸續抵達大軍駐紮酒店。跟以往不同，眾人臉上毫無笑容，一臉肅穆。

正當外界百思不得其解她們為什麼會到場，9月20日西班牙女足冠軍成員在西班牙足總承諾內部架構「立即作出重大轉變」後，同意結束國家隊杯葛行動。西班牙足總、女子國家隊成員、西班牙國家體育委員會（CSD）及女子球員工會FUTPRO開會超過7個小時，終在當地時間20日凌晨5時達成共識。

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球員同意結束國家隊杯葛行動

西班牙國家體育委員會（CSD）會長法蘭哥斯（Victor Francos）宣布，「西班牙足總、國家體育委員會及球員將成立一個聯合委員會，以便跟進明日簽署的協議。」他指出，「球員對西班牙足總內部需要作出重大改變表達關注，足總方面承諾立即作出這些改變。」

西班牙女足成員曾表示，西班牙足總如不作出進一方改變，不會再代表國家隊。西班牙足總化解女足罷踢危機後宣布，首個新措施是在女子國家隊官方品牌中去除「女性」字眼，「由現在開始，男、女子國家隊都會叫作『西班牙國家足球隊』。」暫代魯比爾斯職務的西班牙足總主席洛查（Pedro Rocha）稱，「這個象徵性一步以外，我們亦希望在概念上有所改變，確認足球就是足球，不用細分由誰去踢」，並補充，這樣有助足球邁向男女平等。他並未公布足總其他實質改革措施。

巴塞隆拿中堅利安（Mapi Leon）及防中傑哈路（Patri Guijarro）仍然拒絕入選。（路透社）

巴塞兩大星將堅持退隊

至於協議達成之前，一眾西班牙女足成員為何「黑面」到場，那是因為西班牙足總曾向她們警告，拒絕徵召會面臨罰款3萬歐元，及被中止她們的球員執照2至15年，令球員無法為球會上陣。球員被這種辛辣條款威迫下抵埗，自然笑不出來。經過馬拉松式會議結束罷踢行動，相信只是第一步，畢竟如此情況下達成的協議仍很脆弱，西班牙足總必須落實改革，否則一眾女足甚至男足成員或再次採取行動。

球員同意結束罷踢，23人大軍中，巴塞隆拿中堅利安（Mapi Leon）及防中傑哈路（Patri Guijarro）仍然拒絕入選，會議後離開酒店退隊。兩人在今屆世界盃同樣拒絕徵召。利安稱，「我和傑哈路的情況跟其他隊友不同，我們不在歸隊的心理狀態。」法蘭哥斯稱，任何退隊的球員不應該被懲罰。遭魯比爾斯強吻的艾莫素，未有入選周一公布的最新大軍名單，她指控西班牙足總有心分化球員。

新成立的女子歐國聯賽事，將在9月下旬首度上演，西班牙會在9月22日作客瑞典，繼而在9月26日主場對瑞士。女子歐國聯賽事將決定哪幾支歐洲球隊能獲得2024巴黎奧運女足賽事資格。