最美女足球星被開價10萬瑞郎「過夜」　Alisha Lehmann一句秒殺

瑞士女足球星艾莉莎列曼(Alisha Lehmann)被譽為全球最美麗的女子足球員,她不止性感美艷,而且又懂得不時炮製話題,加上戀情和緋聞不斷,實在是女足界的人氣女王。

她最近在一個Podcast節目大爆曾被一個全球知名的大人物提出不道德交易,開出10萬瑞士法郎(約87萬港元)跟她「過夜」,又大爆饒舌巨星Drake私訊向她索取球衣,再次成為焦點人物。



瑞士女足球星艾莉莎列曼(Alisha Lehmann)被譽為全球最美麗的女子足球員。(Instagram)

效力女子英超(WSL)球隊阿士東維拉的艾莉莎列曼,金髮碧眼美麗又性感,猶如一個真人版芭比娃娃,Instagram追隨者數目高達1550萬,冠絕同行。早前的2023女子世界盃她隨瑞士隊出戰,是最受注目的球員之一。

今屆賽事她在瑞士隊上陣機會不多,隨球隊16強不敵最終贏得冠軍的西班牙出局,暫時遠離公眾視線。隨WSL新球季剛剛開鑼,列曼又找到宣傳機會。

她在德國饒舌歌手Shirin David主持的Podcast節目中大爆,遭一位超級名人提出性交易。她指出,在美國邁阿密跟朋友夜蒲期間,手機收到一個男人的訊息,她當時沒有回覆,那男人派保鑣照顧她。

她形容,那個男人為國際知名的大人物,列曼說,兩人之前在一個活動中相遇,惟她拒絕開名。之後那男人通過那保鑣的手機向她傳訊息,內容說:「我會付出10萬瑞士法郎跟艾莉莎過一晚。」

那訊息遭列曼的回覆一句秒殺:「我的回覆是:『無可能!還有,只是10萬?』」(But my answer was - no way! And just 100,000?)

瑞士女足球星艾莉莎列曼(Alisha Lehmann)舉手投足均備受注目。(Getty Images)

那位保鑣之後收到更多訊息,但不是由那位名人發出,而是來自那位國際巨星的經理人,列曼宣稱,那個經理人請求她接受國際巨星的要求。

眾人當然好奇那位國際巨星的身份,她的回應或露出一點端倪:「他是否足球員?我不能夠開名,但他是個國際級大人物,非常、非常出名。」列曼指出,她電話內仍有那個訊息,「真是瘋狂……那實在有點蠢。」

瑞士球員艾莉莎列曼(Alisha Lehmann)。(Instagram)

列曼收到的私人訊息不計其數,上述那位國際巨星她拒絕披露對方身份,另有一人她卻願意開名,列曼興奮道:「就在3日前收到的,Drake寫訊息給我!他要求我送球衣給他。」

Drake鮮有流露對足球的熱愛,即使曾在2022世界盃決賽豪賭,付出100萬美元下注買阿根廷在法定時間內擊敗法國,並因兩隊90分鐘內踢成2:2而輸錢,然而加拿大爆饒舌巨星真是喜歡足球才私訊列曼還是另一目的,便只有他才知道了。

艾莉莎列曼踢爆Drake近日私訊向她索取球衣。(Getty Images)

美貌與球技以外,她的感情生活亦多姿多彩,她是公開的雙性戀者,曾與瑞士國家隊隊友巴克曼(Ramona Bachmann)拍拖。

2021年由韋斯咸轉投阿士東維拉,隨即與維拉男子隊球星杜格拉斯路爾斯(Douglas Luiz)打得火熱,不時大曬親熱照和影片,不過這段高調戀情只維持1年便告終,分手後雙方更惡言相向,互數不是。