最美女足球星被開價10萬瑞郎「過夜」　Alisha Lehmann一句秒殺

瑞士女足球星艾莉莎列曼（Alisha Lehmann）被譽為全球最美麗的女子足球員，她不止性感美艷，而且又懂得不時炮製話題，加上戀情和緋聞不斷，實在是女足界的人氣女王。

她最近在一個Podcast節目大爆曾被一個全球知名的大人物提出不道德交易，開出10萬瑞士法郎（約87萬港元）跟她「過夜」，又大爆饒舌巨星Drake私訊向她索取球衣，再次成為焦點人物。



瑞士女足球星艾莉莎列曼（Alisha Lehmann）被譽為全球最美麗的女子足球員。（Instagram）

效力女子英超（WSL）球隊阿士東維拉的艾莉莎列曼，金髮碧眼美麗又性感，猶如一個真人版芭比娃娃，Instagram追隨者數目高達1550萬，冠絕同行。早前的2023女子世界盃她隨瑞士隊出戰，是最受注目的球員之一。

今屆賽事她在瑞士隊上陣機會不多，隨球隊16強不敵最終贏得冠軍的西班牙出局，暫時遠離公眾視線。隨WSL新球季剛剛開鑼，列曼又找到宣傳機會。

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她在德國饒舌歌手Shirin David主持的Podcast節目中大爆，遭一位超級名人提出性交易。她指出，在美國邁阿密跟朋友夜蒲期間，手機收到一個男人的訊息，她當時沒有回覆，那男人派保鑣照顧她。

她形容，那個男人為國際知名的大人物，列曼說，兩人之前在一個活動中相遇，惟她拒絕開名。之後那男人通過那保鑣的手機向她傳訊息，內容說：「我會付出10萬瑞士法郎跟艾莉莎過一晚。」

那訊息遭列曼的回覆一句秒殺：「我的回覆是：『無可能！還有，只是10萬？』」（But my answer was - no way! And just 100,000?）

瑞士女足球星艾莉莎列曼（Alisha Lehmann）舉手投足均備受注目。（Getty Images）

那位保鑣之後收到更多訊息，但不是由那位名人發出，而是來自那位國際巨星的經理人，列曼宣稱，那個經理人請求她接受國際巨星的要求。

眾人當然好奇那位國際巨星的身份，她的回應或露出一點端倪：「他是否足球員？我不能夠開名，但他是個國際級大人物，非常、非常出名。」列曼指出，她電話內仍有那個訊息，「真是瘋狂……那實在有點蠢。」

瑞士球員艾莉莎列曼（Alisha Lehmann）。（Instagram）

列曼收到的私人訊息不計其數，上述那位國際巨星她拒絕披露對方身份，另有一人她卻願意開名，列曼興奮道：「就在3日前收到的，Drake寫訊息給我！他要求我送球衣給他。」

Drake鮮有流露對足球的熱愛，即使曾在2022世界盃決賽豪賭，付出100萬美元下注買阿根廷在法定時間內擊敗法國，並因兩隊90分鐘內踢成2：2而輸錢，然而加拿大爆饒舌巨星真是喜歡足球才私訊列曼還是另一目的，便只有他才知道了。

艾莉莎列曼踢爆Drake近日私訊向她索取球衣。（Getty Images）

美貌與球技以外，她的感情生活亦多姿多彩，她是公開的雙性戀者，曾與瑞士國家隊隊友巴克曼（Ramona Bachmann）拍拖。

2021年由韋斯咸轉投阿士東維拉，隨即與維拉男子隊球星杜格拉斯路爾斯（Douglas Luiz）打得火熱，不時大曬親熱照和影片，不過這段高調戀情只維持1年便告終，分手後雙方更惡言相向，互數不是。