中國女足奧運外圍賽關鍵戰負朝鮮　主帥水慶霞安排前鋒踢中堅

奧運女足外圍賽亞洲區次圈分組賽，中國女足首戰失利，以1：2不敵朝鮮。中國隊身在B組，同組對手還有韓國及泰國，同日另一場韓國以10：1大勝泰國排榜首，而中國暫列第三位。

國內傳媒報道，大部分中國女足球員也哭了，有些哭得很傷心，幾乎全部球員都沒有在混合採訪區回應提問。主帥水慶霞今場的排陣用人遭受質疑，例如她將前鋒王珊珊改踢中堅，結果朝鮮致勝的一球，就是來自前鋒韓金紅扭過王珊珊後單刀射入。



中國女足主帥水慶霞在場邊督師。（新華社）

中國女足開波4分鐘便吃一記悶棍，朝鮮以一次簡單直接的反擊，金景英接應大斜傳入禁區，橫傳入中路予承香心後上射入。中國隊上半場狀態欠佳，難以組織有效反擊，很少能夠威脅對方大門。

閆錦錦一度為中國追成平手。（新華社）

水慶霞半場換人，派張琳艷及閆錦錦入替烏日古木拉及婁佳惠，整體表現有改善。51分鐘，一次高波斬入禁區，引起朝鮮禁區混亂，閆錦錦為中國射成1：1。不過，在76分鐘，朝鮮的韓金紅接應長傳，中路推進，扭過了中國防線最後一人的王珊珊，面對門將單刀射入，助朝鮮贏2：1。

中國不敵朝鮮，晉級奧運的形勢告急。（新華社）

奧運女足外圍賽亞洲區次圈B賽的所有賽事都在廈門舉行，換言之中國隊有主場之利。小組形勢上三強鼎立，韓國、朝鮮及中國實力領先，而泰國則是陪跑分子。四支球隊踢單循環，首名直接晉級下一圈外圍賽，而次名的話，就要跟其餘兩組的次名鬥高分，只有最佳次名能夠晉級。故此，中國隊不敵朝鮮後形勢告急，下場對泰國及最後一場對韓國都不容再失。

《新華社》的報道直言中國隊形勢不佳。《人民日報》亦表示首名晉級可能已經不大，只能盡力在後兩場比賽中取得全勝，爭取以3個小組成績最好的第二名身份躋身下一階段的比賽。

水慶霞認為球員上半場太心急，發揮不到水準表現。（新華社）

《北京青年報》報道引述現場工作人員說：「大部分隊員都哭了，有些哭得很傷心，這樣的失利實在扎心，姑娘們控制不住情緒了。」完場後，中國球員很快就趕回更衣室，除了吳澄舒被一位記者攔下來，其餘球員都沒有接受訪問。該報道還表示，水慶霞的記者會只開了不足5分鐘。

「今天這場比賽輸了意味着什麼大家都知道（出線難度大增）。上半場球隊打得比較急，下半場通過換人做了改變，但足球有時候就是這樣，隊員們都做了最大的努力，很遺憾。」水慶霞說。

「上半場不是說我們打得不好，心態上太着急了，因為太想用力處理球動作上有些變形。下半場作了調整，告訴隊員放開踢別想這麼多。太想用力不一定會得到好的結果。」

水慶霞遭網民抨擊。（新華社）

被問及球隊的出線機會時，水慶霞說：「接下來大家要更關注把後面兩場比賽打好，球隊總是要成長、面對問題。」

水慶霞今仗的用人備受質疑，尤其是將前鋒王珊珊安排在中堅的決定，還有過分信任婁佳惠打前鋒，另外又叫中堅竇加星打右閘。

中國隊同組有朝鮮、韓國及泰國，首名球隊直接晉級下一圈，次名則要跟其餘兩組次名鬥高分，只有一隊最佳次名可以入下一圈。（新華社）

內地體育傳媒人陳寧在微博上寫：「這麼說可能對球員不公平，不過中國女足丟的第二球，的確王珊珊的責任最大，問題來了，王珊珊適合踢中衛嗎？顯然不合適，她的最佳位置應該是前鋒，類似支點的角色，她在前場的作用不可低估，甚至不亞於王霜，在過去很多比賽都證明了這點，踢中衛實在勉為其難；或許還有一個原因，為婁佳惠騰出位置？」

足球評述員詹俊在微博上寫：「很失望，從世界盃、亞運會到這次奧運會預選賽，看不到中國女足的進步。『閉門造車』的朝鮮女足基本功和配合默契度都比咱們好，輸得無話可說。」

同組另一場，韓國以10：1大破泰國。（新華社）

另外，朝鮮隊教練李偉一表示，他們研究過中國的踢法，作出針對部署。他說：「我們的球員很年輕，這是很好的鍛鍊機會。中國隊是很有經驗的隊伍，也是很強的隊伍。我們兩個入球都是靠長傳發起的，因為我們對中國隊進行了分析和研究。」