德甲｜哈利卡尼地標戰一傳一射助拜仁大勝　杜慈賽後讚不絕口

周六（19日）凌晨德甲首輪，拜仁慕尼黑作客面對雲達不來梅。上演德甲地標戰的哈利卡尼（Harry Kane）自然是比賽焦點，這名英格蘭隊長今仗僅第4分鐘便妙傳利萊辛尼（Leroy Sane）打開紀錄，下半場再接應隊友助攻擴大優勢，以一射一傳的亮麗成績，助球隊以4：0大勝對手。



上周的德國超級盃決賽，卡尼以後備身份首次代表拜仁上陣，不料以0：3慘敗RB萊比錫，被網民取笑「無冠軍命」。不過今次德甲地標戰，主帥杜慈（Thomas Tuchel）任命他為正選，開賽僅4分鐘卡尼便回報教頭信任，在一次反擊中巧妙地為辛尼送出過頭直線，助後者一路殺入禁區單刀得分射成1：0。

第74分鐘，艾方素戴維斯（Alphonso Davies）從左路突破，哈利卡尼洞悉到防線空位並伸手示意，他接應前者傳球後冷靜將皮球射入網中，將比數改寫成2：0。完場前辛尼與泰爾（Mathys Tel）再錦上添花，助拜仁慕尼黑以4：0大勝雲達不來梅。

哈利卡尼在74分鐘取得德甲首個入球。（Getty Images）

德甲首戰便貢獻一射一傳，這份成績表對卡尼來說當然再理想不過。他賽後以手機自拍一條影片放到Twitter上分享贏波感受，「今天這場開咧戰贏4：0實在不能要求更多了，能交出一入球和一助攻也是次完美的正選表現。十分感謝所有球迷，現場的氣氛非常好。」他又感謝隊友和球隊的工作人員，表示他們十分熱心幫助自己，亦希望這種表現能夠持續下去。

賽後杜慈亦大讚這位新援的出色表現，卡尼在比賽初段精準的助攻為球隊快速取得領先優勢，「他在場上能持續地帶來影響力，他就是一個非常非常聰明的球員。他知道自己正在做什麼，而且精確得令人難以置信。」

「在訓練中也是，他在球場上的風格和對待事物的方式、他對訓練的渴望、他表示出來的快樂以及他展現出來的實力，都絕對是頂級的，他是一名令人印象深刻的球員。」杜慈續說道。「他的意識讓周圍的所有球員都變得更好，那是一場非常非常出色的地標戰。」

主帥杜慈賽後大讚這名英格蘭隊長的表現。（Getty Images）

今次哈利卡尼一傳一射，助拜仁慕尼黑開咧便全取三分，也助自己追逐生涯首冠留下好開始。不過值得一提的是，雲達不來梅其實是拜仁的「長期受害者」，贏下今場比賽後，拜仁面對前者已錄各項賽事連續32場不敗，為德國職業賽事最長的不敗紀錄，他們上一次不敵對方已是2008年9月。

拜仁雖然上季連續11季在德甲封王，但某程度也是因為多蒙特在球季末段「甩轆」，因此哈利卡尼今仗雖然踢出表現，但能否作為重心助球隊順利奪冠，可以說考驗仍未真正到來。

哈利卡尼在德甲有個好開始，但能否在這裏圓夢拿到職業生涯首冠，則仍有不少難關要過。（Getty Images）

哈利卡尼今場一傳一射的Youtube精華：