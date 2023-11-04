羽毛球德國HYLO賽｜鄧謝配力挫台組合晉級　連續兩星期闖決賽

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪，繼上周的法國公開賽後，今星期在德國HYLO賽爭入決賽。「鄧謝配」4強面對中華台北的葉宏蔚／李佳馨，最終以局數2：1力克對手，連續兩星期打入決賽。



鄧俊文／謝影雪與中華台北組合爭入德國HYLO賽決賽。（資料圖片／趙子晉攝）

鄧俊文／謝影雪力爭連續兩星期殺入決賽，「鄧謝配」遇上世界排名低一位的中華台北組合葉宏蔚／李佳馨，雙方過往未曾碰頭，而這對台灣組合次圈淘汰另一對香港組合李晉熙／吳芷柔。

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鄧謝配開局先施下馬威，以11：4進入技術暫停，這對香港組合其後保住優勢，以21：13先拔頭籌。鄧謝配次局同樣有個好開始，連取5分一度領先6：1，並以11：9稍為領先。葉宏蔚／李佳馨未有輕易放棄，暫停後力追至14：14平手，隨後形勢拉鋸，雙方連續打成15：15﹑16：16平手後，鄧謝配末段連失3分，以17：21被對手扳回一城。

鄧俊文／謝影雪在決勝局曾經落後2：5，隨後立即發力追成5：5平手，再乘勢以11：6領先。台灣組合暫停後連取4分收窄差距，鄧謝配再拉開比分，並以21：13奠定勝局，連續兩周打入決賽。

另一港將李卓耀稍後時間將會登場，與法國球手波波夫（Toma Junior Popov）爭入決賽。