羽毛球．法國賽｜鄧俊文謝影雪力戰3局負中國組合 亞軍仍搶近萬分

香港羽毛球混雙組合鄧俊文、謝影雪在法國羽毛球公開賽決賽遇上中國的年輕組合蔣振邦／魏雅欣，爭奪4年來首個冠軍。

可惜鄧謝配一度追平下，力戰3局不敵對手，繼月前香港公開羽毛球錦標賽後，再次獲得世界羽聯巡迴賽亞軍。



傷患從來都是運動員最大敵人，謝影雪和鄧俊文這對羽毛球拍檔在東京奧運奮戰的精神贏得全港球迷愛戴，可惜之後兩人不時受傷患影響發揮。今年9月的香港公開羽毛球錦標賽謝影雪抱病出戰，「左手配」仍獲亞軍，阿雪至杭州亞運尚未完全康復，8強止步；亞運後轉戰歐洲3站賽事，鄧謝北極公開賽16強出局，丹麥賽首圈被淘汰，令人擔心阿雪的狀況。不過來到今站法國公開賽，「左手配」以上佳狀態粉碎憂慮。

鄧俊文／謝影雪在法國公開賽表現亮眼，先後擊敗中國、馬來西亞組合，其後再淘汰隊友李晉熙、吳芷柔殺入4強。「鄧謝配」準決賽遇上「剋星」日本組合渡邊勇大／東野有紗，第17次碰頭終再次獲勝，繼香港賽後再次置身決賽。

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鄧謝配繼香港賽後，再度殺入決賽。（資料圖片／廖雁雄攝）

經驗豐富的鄧俊文／謝影雪遇上中國年輕組合蔣振邦／魏雅欣，首局並無甜頭，首局以17：21先輸一局。

不過「左手配」熱身過後，次局打出水準，開局以8：2領先，謝影雪的網前緊密防守，鄧俊文的後場扣殺均見效，加上中國組合失誤頻頻，技術暫停時以11：3遙遙領先。蔣振邦／魏雅欣隨即改變戰術，嘗試左右調動鄧俊文，中段力追至9：14、11：16，仍無阻鄧謝以21：15取下次局，扳平局數。

鄧謝配繼香港賽後，再度殺入決賽，最終獲得法國公開賽亞軍。（資料圖片／趙子晉攝）

決勝局攻力強大的蔣振邦／魏雅欣開局領先6：1，謝影雪肩膀似乎有點不適，要噴鎮痛劑。重新出場鄧謝配力追至6：6平手，可是中國組合手風轉順，一記幸運的網前觸網球再得一分，又拉開至11：7。

魏雅欣的控制，蔣振邦的超強扣殺不斷得手，12：7、13：8拉開5分以上差距後「左手配」一路追不回，中國組合以21：12拿下決勝局贏得冠軍。鄧俊文／謝影雪即使再次僅獲亞軍，然而法國公開賽為世界羽聯超級750級別賽事，亞軍仍為他們豪取9350分，對力爭巴黎奧運資格大有幫助。