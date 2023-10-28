羽毛球法國賽｜鄧俊文謝影雪挫隊友闖4強　再鬥日本宿敵爭入決賽

繼香港羽毛球公開賽後，兩對港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪與李晉熙／吳芷柔在法國公開賽8強再次碰頭，結果「謝影配」直落兩局擊退隊友，殺入4強，將與日本的「老對手」交手爭奪決賽席位。



法國公開賽混雙8強上演「港隊內鬥」，鄧俊文／謝影雪與李晉熙／吳芷柔爭入4強，雙方曾經在今年的香港公開賽交手，當時「鄧謝配」反勝過關。「李吳配」首局初段曾拉開4分優勢，鄧／謝隨即發力，連取7分反超前，並力保領先以21：16拿下首局。鄧謝配在次局早段已取得領先，加上中段一口氣連贏7分，奠定勝局，結果以21：11再下一城，直落兩局淘汰港隊隊友，取得法國賽4強席位。

鄧謝配在法國賽狀態不俗，先在首圈勇挫3號種子﹑中國組合馮彥哲／黃東萍，其後次圈再贏世界排名11的吳塤閥／賴潔敏，如今繼香港賽後再度打入4強，對世界排名及巴黎奧運資格有莫大的幫助。

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鄧俊文和謝影雪繼香港賽後，再度打入4強。（資料圖片／趙子晉攝）

鄧俊文／謝影雪的4強對手，似乎都離不開老對手，來自日本的渡邊勇大／東野有紗，將會上演雙方第17次交手，而這對香港組合僅勝1次。鄧謝配與東渡配今年已經6度對壘，分別在中國﹑日本﹑韓國公開賽等，最近一次就是杭州亞運的8強，當時鄧謝配連續兩局輸18：21。