羽毛球．法國賽｜鄧俊文謝影雪直落兩局力克宿敵　打破近兩年魔咒

香港混雙組合鄧俊文／謝影雪擊敗隊友李晉熙／吳芷柔，殺入法國公開賽4強，與老對手、日本組合渡邊勇大／東野有紗，結果直落兩局力克宿敵，殺入決賽。



港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪在法國公開賽表現亮眼，先後擊敗中國、馬來西亞組合，其後再淘汰隊友「李吳配」，繼香港賽後再度打入4強。「鄧謝配」與日本組合渡邊勇大／東野有紗第17次碰頭，力爭決賽席位。

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鄧謝配繼香港賽後，再度殺入決賽。（資料圖片／廖雁雄攝）

鄧／謝與宿敵「東渡配」多次交手，互相都相當熟路，雙方在首局多次互換領先，最大差距都只是3分，這對香港組合末段的關鍵時刻連取3分，以21：19先拔頭籌。次局戰情相若，雙方各有領先，鄧謝配曾經4分落後，其後同樣能夠收復失地，打成15：15平手後再反超前，並一度領先2分，惜東渡配再發力追成18：18平手，鄧謝隨即連贏3分，奠定勝局，直落兩局擊敗宿敵。

鄧俊文／謝影雪與東渡配碰頭多次，只是在2021年的印尼大師賽取得唯一一次勝利，今站前的6次交手，分別在中國﹑日本﹑韓國公開賽及早前的杭州亞運8強，鄧謝配皆告負收場，鄧謝配今仗終於一吐烏氣，打破近兩年對賽的不勝魔咒，雙方對賽戰績改寫為2勝15負。

鄧謝配勇挫宿敵殺入決賽，亦是繼香港賽後再闖決賽，將與韓國的金元昊／鄭娜銀或中國的蔣振邦／魏雅欣的勝方決賽對壘，爭奪4年來首個冠軍。