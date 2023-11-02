羽毛球德國HYLO賽︱港隊3雙打2男單首圈全晉級 伍家朗激戰3局險勝

羽毛球港將出戰超級300級別的Hylo公開賽，首圈全部順利過關。伍家朗與印度球手佐治（Kiran George）激戰3局贏得辛苦，反觀李卓耀與兩對混雙組合鄧俊文／謝影雪、李晉熙／吳芷柔均輕鬆晉級16強。

至於女子雙打組合楊雅婷／楊霈霖已在周二（31日）率先登場贏波晉級。



伍家朗在羽毛球德國HYLO公開賽首圈擊敗印度球手佐治晉級。（資料圖片／趙子晉攝）

德國Hylo公開賽在BWF世界巡迴賽系列之中屬第二最低檔次，參與的前列球手不多，男子單打方面，世界排名13的中華台北球手周天成被列頭號種子，香港兩位球手李卓耀和伍家朗分別被列為賽事2、3號種子。

伍家朗首圈對手為世界排名35位的23歲印度球手佐治（Kiran George），出乎意料地幾乎被考起。首局初段他領先7：3，繼而被佐治追平7：7；接着一路領先1、2分，又被追成11：11平手。關鍵是12：12時伍家朗連拿4分，取得16：12優勢，之後一路維持差距以21：15先奪首局。

次局頭段發展跟對上一局近似，伍家朗領先8：4，然後被追上8：8，不過之後雙方得分梅花間竹，9度打成平手，戰至20：20刁時，佐治連取兩分扳平局數。

決勝局又是類似進程，伍家朗開局拉開7：2，到中段逐漸被佐治追上並戰至13：13平手，之後雙方互有得分之下打成18：18，經驗較豐富的伍家朗連取3分拿下這局並終結比賽。兩人首次對戰，伍家朗花上59分鐘才辛苦獲勝。

羽毛球德國HYLO賽，港隊成員繼續傾巢而出全力搶分，李卓耀被列男單2號種子。（資料圖片／趙子晉攝）

香港時間凌晨登場的李卓耀，首圈遇上巴西球手高爾路（Ygor Coelho），雙方也是首次碰頭。兩局都是初段比分緊咬，高爾路稍為領前，首局李卓耀後上追至12：12平手後未再落後，以21：16先取首局，次局又是李卓耀後追，並在戰至13：13後趕上，同以21：16再贏一局，32分鐘便贏得比賽。

兩位男單港隊齊晉16強，伍家朗的對手是法國的18歲小將蘭尼亞（Alex Lanier），李卓耀則遇上印度球手Mithun Manjunath和意大利球手Fabio Caponio的勝方。

鄧俊文／謝影雪剛在法國羽毛球公開賽得亞軍，狀態大勇。（資料圖片／趙子晉攝）

混雙賽事方面，剛剛在法國公開賽決賽擊敗鄧俊文和謝影雪的中國年輕組合蔣振邦／魏雅欣被列為2號種子，他們跟頭號種子、法國組合捷基爾（Thom Gicquel）和迪蕾（Delphine Delrue）均在陣前退賽。

兩對港隊組合均未被列作種子，鄧俊文和謝影雪首圈硬撼經驗豐富的英國組合艾利斯（Marcus Ellis）／史密芙（Lauren Smith）未受考驗，首局由頭帶到尾以21：11拿下，次局即使曾在領先16：11下，被追成17：17平手，19：19時「鄧謝配」取得關鍵兩分，以21：19再贏一局獲勝，只用上33分鐘便解決對手。

李晉熙和吳芷柔的對手則為憑外圍賽晉級的荷蘭組合Dyon van Wijlick／Kirsten de Wit，他們較「鄧謝配」贏得更輕鬆，以21：12、21：14連下兩城獲勝，全場比賽只打了25分鐘。

兩對港隊混雙組合下一圈均遇上硬仗，鄧俊文和謝影雪的對手為賽事4號種子、馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏這隊老對手。往績上雙方9次交手「鄧謝配」8勝1負佔壓倒性優勢，今年3次交手全勝，包括上周的法國公開賽16強。李晉熙和吳芷柔則硬撼賽事6號種子、中華台北的葉宏蔚／李佳馨。

港隊女子雙打組合楊雅婷／楊霈霖在羽毛球德國HYLO賽率先過首關。（資料圖片／趙子晉攝）

女子雙打賽事方面，楊雅婷／楊霈霖繼早前的北極公開賽後，再次在首圈遇上德國年輕組合Emma Moszczynski／Stine Küspert。楊楊配再次擊敗對方晉身16強，下場對手為6號種子、世界排名16的丹麥組合Maiken Fruergaard／Sara Thygesen。

BWF羽毛球巡迴賽幾季全年打不停，賽程相當密集，不少球手均曾抱怨，亦難免遇上傷病情況。Hylo公開賽只屬超級300賽事，為何一眾港將不休息一下，反而全數參賽？一大原因是為參加明年的巴黎奧運，球手需要從2023年5月1日至明年4月28日期間全力搶分。

巴黎奧運參賽資格會根據2024年4月30日世界排名而定，男、女子單打賽事，擁有兩位或以上世界排名前16球手的國家或地區才可派出2位球手參賽，雙打賽事方面更需要有兩對或以上組合晉身世界排名前8位，才可獲得2隊參賽資格。

晉身奧運的排名順位上，李卓耀暫時在男單排第16，伍家朗僅列第23；楊雅婷／楊霈霖在女雙排第9；鄧俊文／謝影雪在混雙排第8，李晉熙／吳芷柔排第20。換言之，港隊想在男單派出兩人、混雙兩對組合齊出戰，以及確保奧運資格，均要全力搶分，而且較低檔次的賽事也有好處，競爭對手相對較弱下，有利力爭佳績。就算只是超級300級別賽事，若能贏得冠軍的話仍可獲7000分，已經幾乎等同在超級750賽事入四強的分數，當然唯一問題就是連戰多站實在是累。

世界羽聯賽事積分一覽（只列八強以上）：



世錦賽／奧運：冠軍13000分，亞軍11000分，四強9200分，八強7200分

年終賽／超級1000賽事：冠軍12000分，亞軍10200分，四強8400分，八強6600分

超級750賽事：冠軍11000分，亞軍9350分，四強7700分，八強6050分

超級500賽事：冠軍9200分，亞軍7800分，四強6420分，八強5040分

超級300賽事：冠軍7000分，亞軍5950分，四強4900分，八強3850分

超級100賽事：冠軍5500分，亞軍4680分，四強3850分，八強3030分

