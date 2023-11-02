羽毛球德國HYLO賽︱鄧謝混雙再挫強敵李卓耀同晉8強　伍家朗止步

羽毛球港將繼續征戰超級300級別的Hylo公開賽16強，遇上不同命運。男單香港一哥李卓耀順利再過一關，伍家朗再次跟對手打足3局下敗陣。

兩對混雙組合鄧俊文／謝影雪重遇老對手馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏，今年第4度擊敗對方晉身8強，李晉熙／吳芷柔硬撼中華台北種子組合葉宏蔚／李佳馨戰至刁時憾負。



羽毛球德國HYLO賽，港隊成員繼續傾巢而出全力搶分，李卓耀被列男單2號種子。（資料圖片／趙子晉攝）

李卓耀被列為今次賽事男單2號種子，他首圈只花32分鐘便擊敗巴西球手高爾路（Ygor Coelho）晉級。次圈遇上印度球手Mithun Manjunath一樣無問題，首局初段比分緊咬，中段李卓耀開始稍為佔優，領先13：11時連取3分，拉開至16：11，對手無法追近，以21：13先取首局。

次局頭段雙方得分梅花間竹，10度平手，戰至12：12的時候，李卓耀突然發力連搶6分一下子拉開至18：12，順利以21：17再勝一局了結比賽，巧合的是，今仗又是只用上32分鐘。他下一輪或許無法再如此輕鬆，8強對手為6號種子、法國21歲球手波普夫（Christo Popov）。

伍家朗在羽毛球德國HYLO公開賽次圈止步。（資料圖片／趙子晉攝）

另一邊廂，被列為3號種子的伍家朗，對手是法國18歲小將蘭尼亞（Alex Lanier）。首局初段伍家朗已落後3：8，中段更以7：14被拋離7分，局尾嘗試力追分數，仍以18：21先失首局。

次局雙方打成5：5後，伍家朗連取6分，領先11：5，蘭尼亞曾追至16：17只落後1分，此時伍家朗連得4分，以21：16扳平。

決勝局又是蘭尼亞開局較佳，10：5領前之下一路領放，更曾領先至16：9，伍家朗終以13：21再負一局，繼首圈後再次跟對手鬥足3分，力戰63分鐘之下敗陣。

鄧俊文／謝影雪剛在法國羽毛球公開賽得亞軍，狀態大勇。（資料圖片／趙子晉攝）

「鄧謝配」26分鐘KO大馬老對手

混雙賽事方面，鄧俊文和謝影雪再次未受考驗，他們在首圈以33分鐘便解決經驗豐富的英國組合艾利斯（Marcus Ellis）／史密芙（Lauren Smith），16強面對賽事4號種子、馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏這隊老對手，贏得更加輕鬆，26分鐘內便以21：13、21：14過關，錄得今年4次交手全勝，也是繼上周法國公開賽16強後，再次在同一階段擊敗對方，並將交手往績改寫成9勝1負。

「鄧謝配」8強會遇上曾經考起他們的印尼長人組合費甸拿亞（Dejan Ferdinansyah）／韋查查（Gloria Emanuelle Widjaja）。雙方兩度碰頭，今年1月的馬來西亞公開賽以及同月上演的印尼大師賽，當時鄧俊文和謝影雪狀態平平，費甸拿亞身高1.81米，女球手韋查查更達1.82米，印尼組合在網前佔得不少優勢下，鄧俊文和謝影雪兩項賽事皆在16強敗陣。不過「鄧謝配」近期正值狀態高峰，法國公開賽四強曾擊敗日本組合渡邊勇大／東野有紗，打破跟「東渡組合」對賽兩年不勝魔咒，今次重遇費甸拿亞和韋查查正是復仇好機會。

首圈贏得輕鬆的李晉熙和吳芷柔，硬撼賽事6號種子、中華台北的葉宏蔚／李佳馨，首局初段已落後3：9，之後更被拋離至6：16，就算尾段追分仍以17：21先失一局。李吳配次局上力，局初拉開6：1之後持續領放，中段帶開至13：4，並以21：15扳回一城。

頭兩局快來快往，決勝局緊湊得多，頭段6度平手戰至7：7，中華台北組合連得5分拉開至12：7，葉宏蔚／李佳馨戰至18：11以為勝券在握，李晉熙和吳芷柔及時連搶7分扳平，雙方尾段4度打成平手，21：21關鍵時刻，中華台北組合再取兩分獲勝，李吳配止步16強。

BWF羽毛球巡迴賽幾季全年打不停，賽程相當密集，不少球手均曾抱怨，亦難免遇上傷病情況。Hylo公開賽只屬超級300賽事，為何一眾港將不休息一下，反而全數參賽？一大原因是為參加明年的巴黎奧運，球手需要從2023年5月1日至明年4月28日期間全力搶分。

巴黎奧運參賽資格會根據2024年4月30日世界排名而定，男、女子單打賽事，擁有兩位或以上世界排名前16球手的國家或地區才可派出2位球手參賽，雙打賽事方面更需要有兩對或以上組合晉身世界排名前8位，才可獲得2隊參賽資格。

晉身奧運的排名順位上，李卓耀暫時在男單排第16，伍家朗僅列第23；楊雅婷／楊霈霖在女雙排第9；鄧俊文／謝影雪在混雙排第8，李晉熙／吳芷柔排第20。換言之，港隊想在男單派出兩人、混雙兩對組合齊出戰，以及確保奧運資格，均要全力搶分，而且較低檔次的賽事也有好處，競爭對手相對較弱下，有利力爭佳績。就算只是超級300級別賽事，若能贏得冠軍的話仍可獲7000分，已經幾乎等同在超級750賽事入四強的分數，當然唯一問題就是連戰多站實在是累。

世界羽聯賽事積分一覽（只列八強以上）：



世錦賽／奧運：冠軍13000分，亞軍11000分，四強9200分，八強7200分

年終賽／超級1000賽事：冠軍12000分，亞軍10200分，四強8400分，八強6600分

超級750賽事：冠軍11000分，亞軍9350分，四強7700分，八強6050分

超級500賽事：冠軍9200分，亞軍7800分，四強6420分，八強5040分

超級300賽事：冠軍7000分，亞軍5950分，四強4900分，八強3850分

超級100賽事：冠軍5500分，亞軍4680分，四強3850分，八強3030分

