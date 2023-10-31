羽毛球德國HYLO賽︱港將傾巢而出為奧運全力搶分　女雙楊楊配晉級

羽毛球港將為爭取奧運積分馬不停蹄，9月杭州亞運後隨即轉戰世界羽聯（BWF）超級500級別的北極公開賽、超級750級別的丹麥公開賽及法國公開賽3站賽事後，今個星期轉戰德國，僅為超級300級別的Hylo公開賽亦不放過。

女子雙打組合楊雅婷／楊霈霖周二（31日）率先登場旗開得勝，男單球手李卓耀、伍家朗，混雙組合鄧俊文／謝影雪、李晉熙／吳芷柔則在周三才上陣。



羽毛球德國HYLO賽，港隊成員繼續傾巢而出全力搶分，李卓耀被列男單2號種子。（資料圖片／趙子晉攝）

德國Hylo公開賽僅為超級300賽事，在BWF世界巡迴賽系列之中屬第二最低檔次，參與的前列球手不多，男子單打方面，世界排名13的中華台北球手周天成被列頭號種子，香港兩位球手李卓耀和伍家朗分別被列為賽事2、3號種子。伍家朗首圈對手為印度的佐治（Kiran George），李卓耀則遇上巴西球手高爾路（Ygor Coelho）。

混雙賽事方面，剛剛在法國公開賽決賽擊敗鄧俊文和謝影雪的中國年輕組合蔣振邦／魏雅欣被列為2號種子，他們跟頭號種子、法國組合捷基爾（Thom Gicquel）和迪蕾（Delphine Delrue）均在陣前退賽。兩對港隊組合均未被列作種子，鄧俊文和謝影雪首圈要硬撼經驗豐富的英國組合艾利斯（Marcus Ellis）／史密芙（Lauren Smith），李晉熙和吳芷柔的對手則為憑外圍賽晉級的荷蘭組合Dyon van Wijlick／Kirsten de Wit。

港隊女子雙打組合楊雅婷／楊霈霖在羽毛球德國HYLO賽率先過首關。（資料圖片／趙子晉攝）

女子雙打賽事方面，楊雅婷／楊霈霖繼早前的北極公開賽後，再次在首圈遇上德國年輕組合Emma Moszczynski／Stine Küspert。楊楊配在北極賽與這對德國拍檔激戰一場，花上52分鐘才順利以23：21、21：18僅勝，今次Emma Moszczynski／Stine Küspert擁有主場之利下發揮反而未如理想，楊雅婷／楊霈霖首局初段10：4拋離，之後再拉開至17：9，並以21：13先取首局。

次局早段雙方比分咬緊，頭8分均曾打成平手，戰至8：8後港隊組合連拿4分，領先12：8，德國組合追近1分，關鍵是之後楊雅婷／楊霈霖再連取8分，一口氣大幅領前至20：9，終以21：10再勝一局，僅花30分鐘便終結比賽，晉身16強。下場對手為6號種子、世界排名16的丹麥組合Maiken Fruergaard／Sara Thygesen。

鄧俊文／謝影雪剛在法國羽毛球公開賽得亞軍。（資料圖片／趙子晉攝）

BWF羽毛球巡迴賽幾季全年打不停，賽程相當密集，不少球手均曾抱怨，亦難免遇上傷病情況。Hylo公開賽只屬超級300賽事，為何一眾港將不休息一下，反而全數參賽？一大原因是為參加明年的巴黎奧運，球手需要從2023年5月1日至明年4月28日期間全力搶分。

巴黎奧運參賽資格會根據2024年4月30日世界排名而定，男、女子單打賽事，擁有兩位或以上世界排名前16球手的國家或地區才可派出2位球手參賽，雙打賽事方面更需要有兩對或以上組合晉身世界排名前8位，才可獲得2隊參賽資格。

晉身奧運的排名順位上，李卓耀暫時在男單排第16，伍家朗僅列第23；楊雅婷／楊霈霖在女雙排第9；鄧俊文／謝影雪在混雙排第8，李晉熙／吳芷柔排第20。換言之，港隊想在男單派出兩人、混雙兩對組合齊出戰，以及確保奧運資格，均要全力搶分，而且較低檔次的賽事也有好處，競爭對手相對較弱下，有利力爭佳績。就算只是超級300級別賽事，若能贏得冠軍的話仍可獲7000分，已經幾乎等同在超級750賽事入四強的分數，當然唯一問題就是連戰多站實在是累。

世界羽聯賽事積分一覽（只列八強以上）：



世錦賽／奧運：冠軍13000分，亞軍11000分，四強9200分，八強7200分

年終賽／超級1000賽事：冠軍12000分，亞軍10200分，四強8400分，八強6600分

超級750賽事：冠軍11000分，亞軍9350分，四強7700分，八強6050分

超級500賽事：冠軍9200分，亞軍7800分，四強6420分，八強5040分

超級300賽事：冠軍7000分，亞軍5950分，四強4900分，八強3850分

超級100賽事：冠軍5500分，亞軍4680分，四強3850分，八強3030分

