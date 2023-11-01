英超｜傳曼聯球員不滿坦帥鐵腕手段　加利尼維利：球會文化有毒

在周日（29日）的曼市打吡前，曼聯正經歷各項賽事3連勝，光看賽果似乎漸入佳境。屢受批評的門將奧拿拿（André Onana）、幾乎成為棄將的哈利馬古尼（Harry Maguire）搖身一變成為球隊英雄——然而一場0：3完敗予曼城的比賽，彷彿讓一切問題再次浮出水面。

英國《每日郵報》表示曼聯球員開始不滿領隊坦赫格（Erik Ten Hag）的強硬手段，認為這會影響球隊內部士氣；名宿加利尼維利（Gary Neville）在他的Podcast中直指「紅魔鬼」現在的環境文化及「有毒」：「即使『92班（the Class of 92）』加入現在的曼聯也不會成功。」



今季英超已過去10輪，曼聯5勝5負排在第8位，前10場輸掉5場，這是「紅魔鬼」自1986/87後，開季戰績最差一次。他們目前在歐聯分組賽的處境亦不樂觀，3戰僅1勝排在A組第3。被同市死敵曼城以3：0輕取後，坦赫格賽後堅稱球隊捲土重來（find their feet）「只是時間問題」。

不敵曼城後，坦赫格堅稱球隊捲土重來「只是時間問題」。（Getty Images）

《每日郵報》報道指出，這名荷蘭領隊來到奧脫福球場後，對待球員的強硬手段雖然受到讚賞，不過不少球員開始認為他的做法會影響球隊內部士氣，特別是他與查頓辛祖（Jadon Sancho）的不和完全浮面。

辛祖與坦赫格之間的不和，成為曼聯今季更衣室最棘手問題。（Getty Images）

兩人之間的風波，從9月至今佔據過不少次各大體育媒體的頭條，辛祖因拒絕向坦赫格道歉，目前仍被排除在大名單之外，更傳出無法使用一隊設施，連用膳亦需要職員用發泡膠飯盒送到青年軍飯堂等等。

報道續指，曼聯計劃公開辛祖私下向球會道歉的內容，似乎會成為領隊坦赫格的勝利。不過曼聯陣中與一些跟辛祖友好的球員，包括雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka），其合約下年夏天到期，這或許會影響到他的續約。

安東尼（紅色左）加盟至今，仍未能踢出符合其身價的表現。（Getty Images）

此前英媒亦曾報道過，曼聯陣中球員不滿坦帥偏袒其「嫡系球員」，其中以安東尼（Antony）最為明顯，他自去年以8600萬鎊高價加盟至今，一直未能踢出應有表現，但仍穩坐正選位置。

加利尼維利：現在曼聯的文化「有毒」

周日的曼市打吡戰過後，曼聯名宿加利尼維利在個人Podcast及專欄上闡述意見，他直斥球會在格拉沙家族（Glazers）掌權下，正處於一種毒性文化（cultural toxicity）之中。

「球員水準並不差，不過能確實地感覺到球會現時士氣低落，」談到曼聯現今陣容時，加利尼維利表示。「如果我們（92班）現在加入這間球會，在這種環境下作賽，我們也不會成功。我總是說，如果多年來的年輕球員都行為不端及缺乏紀律，那最終問題肯定是來自上層。」

加利尼維利認為以球隊現時的文化及環境，即使才華橫溢的「92班」加入亦不會成功。（Getty Images）

「我們都知道坦赫格是一名出色教頭，我們也知道摩連奴（Jose Mourinho）是一名優秀的教練，對此我們無法質疑。我們質疑的是，為何他們在這間球會的成績會一直向下。」他續說道。「這不關乎一名球員或教練的能力。他們可以將所有責任攬上身，然後說：『我沒能取得我想要的成果』，可是這一直是因為球會文化的不足。」

加利尼維利又稱現在的曼聯已成為球員墳墓：「每一名來到曼聯的領隊，我們都會在某一刻開始覺得他是問題所在。我們開始想起那些花費5000萬鎊、6000萬鎊、7000萬鎊買來的球員，覺得即使有其他球會出手，他們加盟曼聯也是更好選擇——可最終這裏成了他們的墳墓。」

摩連奴執教生涯曾獲兩次歐聯冠軍，但他卻在被曼聯辭退後表示，帶領這間球會拿到英超亞軍，是他一生中最大成就之一，並稱曼聯的問題非炒領隊能夠解決。他當時的一番話，其實便能看出這間球會內部的問題有多嚴重，而且至今似乎仍未解決。

摩連奴曾表示，帶領曼聯取得英超亞軍是其一生中最大成就之一。（Getty Images）

「這種消極及有毒的文化充斥於球會內不會消散，曼聯面對賓福特、哥本哈根及錫菲聯時為取勝而苦苦掙扎，這一周（的賽果）或許能稍微欺騙你，但無法瞞騙一個曾在這裏效力超過10年的人。」

「加利仔」最後將矛頭直指班主格拉沙：「我不知道事情最終會如何。曼城、利物浦、阿仙奴、熱刺、阿士東維拉目前由上而下都運作得很好。曼聯目前運作不佳，班主正是問題所在。」

加利尼維利直斥班主格拉沙是曼聯目前運作不佳的問題所在。（Getty Images）

曼聯目前到底有多混亂？《每日郵報》透露「紅魔鬼」連自己球員出場的裝備都無法妥善管理，報道指曼聯球員自第2輪比賽後，便一直沒有穿上主場波襪作賽，轉而使用Adidas的普通波襪，原因是前者太緊；新加盟的門將奧拿拿亦一直不習慣過緊的球衣，在上月22日擊敗錫菲聯一役後，他便要求使用較寬鬆的球迷版球衣。

《每日郵報》指，曼聯球員目前穿著的僅為贊助商Adidas的普通波襪，而非球會專用版本。（Getty Images）

「紅魔鬼」的內憂外患持續，英國首富拉傑夫（Jim Ratcliffe）收購25%股權之事，目前仍未落實，屆時球會可能又迎來一番巨大變動，而且收購一事已擾擾攘攘接近一整年。各球員在此動盪環境下作賽，又豈能專心做好份內之事？

或許是球會傳奇卜比查爾頓（Bobby Charlton）最近離世，球迷近期出於尊重沒再高舉反對格拉沙的橫額，不過這種情況又能維持多久？曼聯的球員以及球迷，或許還要繼續承受這種毒性文化籠罩球會，期待變革那天的到來。