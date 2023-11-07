英超｜傳坦赫格獲費格遜100%支持　近日將辛祖踢出曼聯聊天群組

曼聯早前在奧脫福連續兩場「吞三蛋」，領隊坦赫格（Erik Ten Hag）曾傳出帥位陷入危機，更有英國媒體指會方已着手物色新教頭，不過隨後曼聯官方否認相關消息。

英國《太陽報》報道，有消息人士指坦帥獲傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）力撐，會站在後方100%支持他。



曼聯英超開季5勝5敗，錄1986/87後最差開季戰績，加上在奧脫福球場連輸兩場0：3，一度讓坦赫格深陷換帥的輿論之中；與此同時，又屢傳內部有球員不滿教頭鐵腕治軍手段，影響球隊士氣，令坦赫格備受各方重壓。

開季戰績不佳，坦赫格最近一度處於換帥輿論壓力之中。（Getty Images）

外憂內患之下，曼聯在周六（4日）險勝富咸，但坦赫格認為壓力沒有減少，「這就是你為曼聯工作的要求，對每個人、對球員來說都是如此，特別是領隊。」

不過《太陽報》引述有消息人士，指坦帥得到費爵爺「100%撐腰」，「自坦赫格來到曼聯後，費格遜便一直非常支持他。」報道指費Sir對該名荷蘭教頭的表現印象深刻，特別是他處理重大決定的方式。

英國《太陽報》引述消息人士指，坦赫格獲費格遜（左）100%支持。（Getty Images）

坦赫格備受爭議的其中一點，在於他對待球員的強硬態度，當中影響最大的自然是他與C朗拿度（Cristiano Ronaldo）及查頓辛祖（Jadon Sancho）之間的矛盾。前者已在去年底離開曼聯，但後者與球會之間的傳聞，目前仍每兩三天便成為體育報章頭條。

《太陽報》今日（7日）亦表示收到最新消息，指坦赫格已將辛祖踢出一隊的Whatsapp聊天群組，表示這兩人之間的關係似乎已不可調和。

然而報道中的消息人士續指，費格遜認為坦帥的治軍方式，已展示出扭轉球會目前局面所需的性格和心態，他亦確信坦赫格值得曼聯付出時間，就像自己當年那樣。「若有人向費格遜徵求意見，他將向所有球會的新投資者闡述自己支持坦赫格的立場。」

費格遜當年初執掌曼聯教鞭時成績亦不理想，也曾陷入被辭退邊緣，經過數個球季調整後才帶領「紅魔鬼」揭開王朝序幕，加上費Sir鐵腕治軍一面比起坦赫格更是有過之而無不及，因此他會支持後者也不足為奇。

費格遜當年治軍亦以嚴厲聞名，連情同父子的碧咸亦可以被其掃地出門。（Getty Images）

「費格遜在他擔任領隊的多年歲月裏，亦遇過很多必須作出艱難決定的時間，這導致他有可能與球員發生衝突。但只要認為是對球會有利的話，費格遜從不退縮。」《太陽報》引述消息人士稱。「這正是坦赫格目前所展示的，特別是他最近面對拉舒福特（Marcus Rashford）問題時的處理手法。」

拉舒福特在上周日曼聯主場不敵同市死敵曼城後，被傳媒發現到當地夜店開生日派對，玩至凌晨3時半才離開。坦赫格日前稱這次事件不可接受，並指對方已經道歉，但沒有公開對拉舒福特作出什麼處分。