杭州亞運｜港隊高球辦祝捷會　許龍一屢獲佳績：不太在意排名

香港高爾夫球隊在杭州亞運創下里程碑，許龍一（Taichi）在男子個人賽摘下港隊在高球項目的史上首金，加上男子團體賽的銅牌，一共奪得兩面獎牌。Taichi戰畢亞運後四出征戰，剛過去的周日更在亞洲巡迴賽中國公開賽勇奪亞軍，今周末即將出戰香港公開賽。

許龍一與港將們今日（6日）出席由中國香港高爾夫球協會舉辦的祝捷會，縱然接連獲得佳績，Taichi直言排名令人分心，會專注在自己的發揮上。



【杭州直擊】許龍一再度改寫香港高球歷史。（資料圖片／袁志浩攝）

香港高爾夫球代表隊在杭州亞運創下歷史，男子隊摘下一金一銅，別是許龍人的男子個人金牌、及團體銅牌，奪牌功臣許龍一、黑純一、伍城鋒、張雄熙及兩名女子隊成員韓紫琳及劉弦今日一同出席亞運祝捷會，4名亞運獎牌得主更獲旅遊禮券，同場還有逾百名小球手、小球迷，齊齊分享高爾夫球隊創歷史的喜悅。

杭州亞運直擊︱許龍一的神奇2023年 22歲新星希望香港高球被看見

杭州亞運．高爾夫球｜22歲許龍一奪金 再領港隊獲團體銅牌創歷史

4名亞運獎牌得主獲頒旅遊禮券。（盧翊銘攝）

港將們向在場的小球手分享心得，更設有問答橫節，一名6歲的小女孩問在場的港隊成員是否喜歡打高球，惹來場內一陣笑聲，其後的簽名環節，小朋友們與港隊成員們近距離接觸，顯得非常興奮。

許龍一與一眾小球手近距離接觸。（盧翊銘攝）

許龍一在杭州亞運奪金後，馬不停蹄四出征戰，接連參加新加坡及澳門的亞洲巡迴賽，兩站均獲第6名，上星期出戰在深圳舉行的中國公開賽，結果以低標準13杆完成賽事，摘下亞軍，再添310分的亞巡賽積分，亞巡賽排名升上第4位，Taichi完成賽事後，剛剛才返回香港。

中國香港高爾夫球協會今日舉辦祝捷會，同場有過百名小球手、小球迷。（盧翊銘攝）

許龍一的佳績接踵而來，直言杭州亞運金牌對他有幫助，「亞運金牌對我的信心是一枝強心針，近來表現不錯，一切也朝着正確的方向，當然還有不少改進的空間，希望在周末的香港公開賽都可以保持狀態，並交出好表現。」

香港公開賽會在11月9至12日在粉嶺香港哥爾夫球會上演，第3度在主場出戰香港公開賽的Taichi，首度以全職身份參賽，問到他近期佳績會否增強許爭冠信心，Taichi坦言成績、排名都只是浮雲，唯一關心的是個人表現：「坦白說，任何排名、成績某程度上都會令我分心，無論我在頭三、頭五、頭十，或其他較後的排名，只要自己滿意發揮，其實我不太介意成績如何。香港公開賽的名字我從小就聽過，難得在親友面前出賽，如今以職業球手身份參賽，亦是夢想成真，我並沒有設立任何目標，只想每一天都比前一天打得好。」

許龍一近期佳績頻頻，他坦言對周末的香港公開賽未有設下目標。（盧翊銘攝）