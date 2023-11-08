體育學院14年來首度換院長 前壁球總教練蔡玉坤將升任
撰文：高詩琦
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香港體育學院主席鄧竟成宣布，體院董事局正式委任蔡玉坤為院長，2024年1月1日履新，意味由2009年開始擔任院長至今的李翠莎退位。
體院周三（8日）發稿，由主席鄧竟成宣布：「經過競爭激烈的全球招聘程序，以及由專責招聘小組審視及提交建議後，體院董事局正式委任蔡玉坤先生MH為體院院長，並將於2024年1月1日履新。是次全球招聘程序由一間管理人員獵頭公司協助。」
現任體院院長李翠莎來自愛爾蘭，由2009年起一直擔任院長至今，意味是體院院長一職14年來首次換人。李翠莎在升任院長前，曾在體院多個部門工作，包括運動心理組、技術發展科和運動員及科研事務科。
蔡玉坤曾出任體院壁球總教練17年之久，任內最矚目是2009年在東亞運壁球賽領港隊奪得7金5銀，在2016年升任體院副院長。蔡玉坤在升任院長的消息公布前一日，亦夥院長李翠莎出席三項鐵人亞洲盃香港站的記者招待會，兩人一同上台為在場的港將打氣。
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