體育學院14年來首度換院長　前壁球總教練蔡玉坤將升任

香港體育學院主席鄧竟成宣布，體院董事局正式委任蔡玉坤為院長，2024年1月1日履新，意味由2009年開始擔任院長至今的李翠莎退位。



體院周三（8日）發稿，由主席鄧竟成宣布：「經過競爭激烈的全球招聘程序，以及由專責招聘小組審視及提交建議後，體院董事局正式委任蔡玉坤先生MH為體院院長，並將於2024年1月1日履新。是次全球招聘程序由一間管理人員獵頭公司協助。」

現任體院院長李翠莎來自愛爾蘭，由2009年起一直擔任院長至今，意味是體院院長一職14年來首次換人。李翠莎在升任院長前，曾在體院多個部門工作，包括運動心理組、技術發展科和運動員及科研事務科。

現任體院院長李翠莎（左）年底將退任，由蔡玉坤（右）升任，圖為兩人早前一同出齊三鐵亞洲盃記招。（資料圖片／高詩琦攝）

蔡玉坤曾出任體院壁球總教練17年之久，任內最矚目是2009年在東亞運壁球賽領港隊奪得7金5銀，在2016年升任體院副院長。蔡玉坤在升任院長的消息公布前一日，亦夥院長李翠莎出席三項鐵人亞洲盃香港站的記者招待會，兩人一同上台為在場的港將打氣。