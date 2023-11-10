澳門格蘭披治大賽車開鑼　詳解GT賽背景及焦點車手｜燈走賽車專欄

一年一度的澳門格蘭披治大賽車又來了！今年適逢第70屆大賽，會連續兩週末舉行比賽，而且由於澳門與外國恢復通關，一眾國際車手和車隊再臨濠江。今年的澳門格蘭披治大賽車將於11月11至19日合共舉辦12項賽事，第1週以地區賽事為主，而第2週則舉辦國際賽事。

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澳門大賽車首個週末只在週六和週日 (11至12日) 舉辦比賽，將舉行澳門四級方程式大賽、TCR亞洲挑戰賽、澳門路車挑戰賽、大灣區GT盃（GT4），以及大灣區GT盃 （GT3）。

第2週則是重頭戲，由週四到週日 （16至19日）共舉行4天比賽，包括澳門格蘭披治電單車 - 第五十五屆大賽、澳門格蘭披治三級方程式大賽-國際汽聯三級方程式（FIA Formula 3）世界盃、澳門房車盃 - CTCC中國汽車場地職業聯賽、澳門70週年挑戰賽、澳門東望洋大賽 - Kumho TCR世界巡迴賽澳門站和澳門GT盃 - 國際汽聯GT世界盃。詳細賽程可到官網查閱。

今年是國際汽聯（FIA）自2019年以來首次重返澳門街頭，也是4年來首次舉辦FIA GT世界盃，絕對是重頭戲之一，而在首個週末也有2場大灣區GT盃。今次就來介紹這3項GT賽事、比賽車輛的規格，以及矚目的選手吧！

為澳門大賽車打頭陣的其中一項焦點是GT盃，當中包括圖中的GT3賽事。（澳門大賽車官網）

賽事的起源：

首先要向大家簡單介紹何謂「GT」，GT的全名為「Grand Touring」，意指適合長途駕駛的高性能房車，久而久之便發展成跑車的代名詞。澳門早在1970年代就已經有GT賽事，當時的「東望洋大賽」是採用相當於現時GT3的Group 4和Group 5規格車。到了1990年代，主辦方曾短暫舉辦「澳門超級跑車賽」，讓一些超級跑車的車主落場比拼，其中就包括天王郭富城。

踏入2000年代，GT賽事一度絕跡澳門，期間只舉辦過Porsche Carrera Cup比賽。直到2008年，主辦方推出「澳門GT盃」，其實就是當時剛起步的「GT亞洲系列賽」的最終戰，同時國際車隊和車手也漸漸留意到這項在極高難度的東望洋賽道舉行的比賽。因此進入2010年代，澳門GT盃由亞洲車手和車隊與歐洲勁旅爭冠，變成是各大車廠爭逐榮耀的頂尖賽事。

結果FIA在2015年注意到這項賽事的潛力，將澳門GT盃升格為FIA GT世界盃，規定由FIA GT3賽車參加，自然也吸引到更多大車廠參加，該賽事在2015至2019年間舉辦，但從未有車手成功衛冕，可見比賽的激烈程度。可是後來的疫情導致FIA GT世界盃停辦，令澳門GT盃在2020至2022年主要由中國參賽者組成。今年一切復常後，再度吸引了多位明星車手參賽，將有21部車、5間廠商和13位鉑金級車手參賽，組成史無前例的參賽陣容，每位高手都希望在這條6.120公里的賽道上稱王。

2015年的澳門GT盃獲FIA升格為FIA GT世界盃。（Getty Images）

另一方面，一場新興的GT賽事成為中國和亞洲車手的新寵，「大灣區GT盃」在2019年首次舉辦，容許GT4規格車參賽，此賽事的前身為大灣區蓮花盃。而到今年，大灣區GT盃分拆成GT3和GT4比賽，進一步吸引中國和其他亞洲國家的參賽者來此一戰。

甚麼是GT3和GT4？

說到這裡，大家可能想知道GT3和GT4是甚麼？這2個級別是當今最流行的GT規格，在全球各地都有多項GT3和GT4比賽。

GT3是由SRO Motorsports Group創辦人兼FIA GT錦標賽發起人Stéphane Ratel於2005年推出，2006年首次比賽。當時GT1和GT2級別的成本過高且技術要求高，因此Ratel希望創立一個成本低、能讓紳士車手（Gentleman Driver，業餘車手）更容易上手的級別。基礎車型為各廠的高性能車種，並要求每款基礎車型每年的生產數量至少要有300台以上，確保不會太「離地」，而馬力也限制在500至600匹之間，車重為1,200至1,300公斤。FIA在2018年規定賽車版在獲得認證 (homologation) 後的1年內必須製造10台車，2年內製造20台車，如此類推。

目前全球各地有大量GT3比賽，例如GT World Challenge、Intercontinental GT Challenge、IMSA WeatherTech SportsCar Championship和Super GT等。在2021年，德國房車大師錦標賽（DTM）由Class 1規格轉用GT3，來年的FIA世界耐力錦標賽也放棄LMGTE規格，取而代之的是LMGT3，可見GT3規格一直以來都極具吸引力。

MotoGP一代巨星羅斯（圖）在離開MotoGP後，也轉戰GT World Challenge。（Getty Images）

現時有13家車廠獲得GT3認證，分別為Acura / Honda、Aston Martin、Audi、Bentley、BMW、Callaway（Corvette）、Ferrari、Lamborghini、Lexus、McLaren、Mercedes-AMG、Nissan和Porsche。

至於GT4，這是一個SRO在2007年推出，相對入門的組別，因此在性能和定位都要比GT3低，主要針對經驗較少的車手，與GT3形成一個晉升階梯。其基礎車型年產量跟GT3一樣至少有300台，最低車重為1,000kg。空氣動力學方面，GT4只能使用基礎車型的空氣動力學套件，所以GT4的外型與基礎車極為相似，最明顯的例子有Porsche Cayman GT4 Clubsport、Mercedes-AMG GT4 EVO等。

值得一提的是，不少GT4是直接將基礎車的設備，如變速箱等移植，甚至連引擎調校也與基礎車大同小異，因此有部份GT4的馬力和極速要比GT3更快，但是GT4的車架調校和下壓力卻不如GT3，這2個級別的賽車單圈時間相差約10秒。

賽方也會以性能平衡（Balance of Performance）來收窄不同車型之間的性能差距，具體操作包括在賽車的副駕駛座位置上加裝鉛塊增重、調整自然吸氣引擎賽車的吸氣管道直徑，以及調整渦輪增壓值等。

矚目選手

在今年的FIA GT世界盃，包括以往5屆冠軍在內的車手都將重返東望洋街賽道，競爭成為全球最具挑戰性的GT3短途賽之王。

連續4年勝出澳門GT盃的Mercedes今年企圖5連霸，上屆冠軍Raffaele Marciello今年再次發起挑戰，這位瑞士車手除了2019年澳門冠軍外，還擁有2座GT World Challenge Europe冠軍和ADAC GT Masters年度冠軍。

2011年澳門F3冠軍Daniel Juncadella將尋求第2次勝利，另一位經驗豐富的Mercedes廠車手是Maro Engel，這位3屆澳門GT盃冠軍將力爭平紀錄的第4勝，以上2位皆效力香港車隊Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing。

Jules Gounon是首次在澳門亮相，他的成績包括Bathurst 12小時賽冠軍、Spa 24小時賽冠軍、ADAC GT Masters年度冠軍，以及連續2年奪得GT World Challenge Europe年度冠軍。

而香港名將李英健將首度代表中國車隊Toro Racing出戰，使用套上知名動漫EVA初號機拉花的Mercedes-AMG GT3 EVO戰車。

李英健將會駕駛的「初號機」拉花GT3戰車。（Toro Racing）

BMW帶來兩台M4 GT3力爭重奪冠軍，Rowe Racing和Team WRT各派出一台，分別由Augusto Farfus和Sheldon van der Linde駕駛。Farfus在2018年與BMW贏得冠軍，而2022年DTM冠軍SVDL則是首次來到澳門。

最後一年營運車廠客户車隊的Audi將奪冠希望押在「澳門先生」Edoardo Mortara身上，這位36歲車手在東望洋賽道7次奪冠，包括4次澳門GT盃和FIA GT世界盃冠軍。而活躍於歐洲賽場，剛奪得International GT Open年度冠軍的Christopher Haase則第3次來到澳門，作為Mortara的隊友。

同時香港車手方駿宇將與Uno Racing Team合作，推出一台使用Hello Kitty 50週年拉花的Audi R8 LMS EVO 2參賽。

方駿宇的Hello Kitty拉花戰車。（方駿宇Facebook）

Porsche過去因BOP而無法奪冠，這一賽車勁旅今年派出全場最多的7台車，由2位Hypercar車手兼2016年FIA GT世界盃冠軍Laurens Vanthoor以及LMGTE PRO冠軍Kévin Estre領軍。

另一位Hypercar車手是Earl Bamber，這位2屆Le Mans冠軍將第5次代表Porsche出場，今次以由自家車隊Earl Bamber Motorsport負責後勤的台灣車隊D2 Racing Team的名義參賽。

此外還有Nürburgring 24小時賽冠軍Matteo Cairoli、新任DTM冠軍的Thomas Preining和歐洲Le Mans系列賽GTE冠軍Alessio Picariello也將共襄盛舉。

Ferrari將與中國車隊和諧賽車合作，帶來全新的296 GT3挑戰冠軍，由廠車手兼2屆Le Mans GTE冠軍Daniel Serra駕駛，誓言終止德國車的壟斷。

歐陽若曦將會力爭第3度封王。

至於大灣區GT盃（GT3），則有香港車迷十分熟悉的歐陽若曦，這位2屆澳門GT盃冠軍力爭第3度封王。另外中國車手凌康也會參賽，他在去年的GT盃力退Mortara一幕令人印象深刻，還有英國GT錦標賽Silver-AM Cup年度亞軍謝榮鍵。同時也吸引了如Henk Kiks、陳建升、Vicente Floirendo和Adrian Henry D'Silva等活躍於東南亞比賽的車手。而GT4也有衛冕冠軍梁嘉彤和耐力賽高手Adam Christodoulou參賽，實力不容小覷。

大灣區GT盃於首個週末 (11 - 12日) 舉行，GT3和GT4各有一場30分鐘的練習賽和一場30分鐘的排位賽，而兩項比賽的正賽皆為8圈。FIA GT世界盃將於11月16 - 19日舉行，包括兩場30分鐘的練習賽，然後是一場相同時長的排位賽。首回合為12圈的選拔賽，翌日是16圈的正賽。

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