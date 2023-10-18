燈走賽車專欄｜介紹五大華人車手　曾非常接近F1正式席位的先驅者

說起華人F1車手，大家第一時間應該會想起目前效力Alfa Romeo的中國車手周冠宇，老一輩的車迷可能會想起馬來西亞車手熊龍。不過全球賽車手的市場十分龐大，其實不少華人車手也曾經接近參加F1，但由於種種原因而未能獲得正式的F1席位。今天就和大家一起來看看以下幾位大家可能經常聽過名字的車手。

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方駿宇（前排中）。（Adderly Fong Facebook）

方駿宇

在周冠宇之前，最接近獲得正式F1席位的華人車手，是來自香港的方駿宇（Adderly），相信港澳車迷對他也有認識。方駿宇於2004年開始投身賽車運動，在珠海國際賽車場進行賽車訓練，2年後參加中國雷諾方程式挑戰賽並在翌年升級參加雷諾V6方程式亞洲錦標賽，隊友是當時同被視為明日之星的台灣車手林帛亨，當年方駿宇在積分榜獲得第6名。

2008年，18歲的方駿宇獲得前往歐洲參賽的機會，代表Performance Racing參加德國F3錦標賽。方駿宇不斷吸取經驗和進步，可惜受車隊實力所限，他參賽兩年僅得7分，最佳排名為2009年的第16。

之後方駿宇繼續參加多項方程式賽事，包括A1GP、Indy Lights、英國F3錦標賽和GP3等搖籃賽事。同時也投入GT賽事，於2013年獲得Audi R8 LMS Cup年度冠軍。同年方駿宇參加GP3 (今FIA F3) 並成功得分，期間受到F1 Sauber車隊的青睞，成為測試車手。

2014年，方駿宇駕駛2012年的Sauber C31賽車在Valencia賽道完成99圈的測試，成功獲得超級駕駛執照，幾週後方駿宇參加當季F1最終戰阿布扎比大獎賽的FP1，成為首位參加F1比賽周的香港車手，該節練習方駿宇以第19名完成。

方駿宇於2015年轉投Lotus擔任開發車手，輔助車隊開發當年的E23賽車。方駿宇在年底回到Sauber參加阿布扎比Pirelli輪胎測試，尋求續領超級駕駛執照。同時方駿宇繼續參加GP3和GT賽事，並於GT Asia Series獲得年度亞軍。

不過由於2016年F1和GP2（今FIA F2）皆沒有席位，再加上方駿宇當時在GP3並非爭冠份子，無法更上一層樓，因此他選擇專注於國際GT賽事。直到目前，方駿宇仍活躍於GT比賽並擔任賽車教練，在今年6月下旬參加了極具挑戰性的Spa 24小時賽並以PRO-AM Cup第5名完賽。

李英健（左）。（資料圖片／潘思維攝）

李英健

李英健 (Marchy) 也是一位車迷耳熟能詳的香港車手，他在1997年首次參加中國Campus方程式錦標賽就展示出非凡表現，取得全季頭位並奪得6勝，成為年度冠軍。李英健因此獲得獎學金，在翌年遠赴法國Le Mans La Filière賽車學校訓練，在法國的2年期間，先後參加Campus方程式和法國F3錦標賽。

不過由於資金問題，李英健回流亞洲參加方程式比賽，但他繼續展現天賦。李英健4次挑戰澳門格蘭披治大獎賽，最佳成績為2003年於亞洲雷諾方程式挑戰賽獲得亞軍。2004年李英健轉戰BMW方程式亞洲系列賽，他在上半季獲得10戰9勝的佳績，以壟斷姿態提前4場封王。

如此有潛力的表現自然引起F1車隊的關注，在李英健奪得BMW方程式亞洲系列賽冠軍後，Minardi有意任用他作為測試車手兼第三車手，原先安排好在Mugello進行測試，但由於車隊的物流問題最終未能成事。再加上Minardi當時已經被Red Bull收購，計劃於2006年更名為Toro Rosso，李英健並非Red Bull Junior Team的車手，使他無緣F1。

後來李英健繼續專注於亞洲方程式和GT賽事，在2017年獲得GT World Challenge Asia的Silver Cup年度冠軍。而他創立的X-Works Racing在2019年與另一位香港車手唐偉楓參加日本Super GT，是該賽事首支香港車隊和香港車手組合。現年47歲的李英健繼續參加GT賽事，與香港車隊KCMG合作出戰FIA Motorsport Games和Super Taikyu，其中在重點賽站富士24小時賽奪得季軍。

程叢夫（左）。（微博）

程叢夫

中國車手程叢夫於1984年在北京出生，1996年開始參加中港澳地區的Karting比賽並多次獲得冠軍。直到2001年，程叢夫毅然前往歐洲參加英國福特方程式冬季系列賽，是中國首批走出國際的賽車手之一。

為了更好地適應歐洲的比賽環境，程叢夫搬到英國牛津居住。他主力參加英國的方程式賽事並效力名門車隊，其後參加F1的Manor Motorsport，其中在2005年英國雷諾2.0方程式冬季系列賽中獲得年度亞軍，2006年英國雷諾2.0方程式系列賽更成功擊敗Sam Bird、Franck Mailleux等車手奪得年度季軍。

由此可見，程叢夫在異地的適應力不俗，而他也早在2003年已得到McLaren的支持，成為其F1青訓車手，更在捷克Brno駕駛過2003年的McLaren MP4-17D，某種程度上也是用來宣傳翌年的首場中國大獎賽。

之後程叢夫升級參加F3賽事和代表中國隊出戰A1GP，其中在2007年英國F3錦標賽National組別，更僅僅屈居於Sergio Pérez之後獲得年度亞軍。不過由於McLaren當時將資源全力投入在Lewis Hamilton身上，而程叢夫在歐洲F3系列賽的成績也不算亮眼，使他只能另尋出路。

程叢夫於是轉戰耐力賽，在2008年成為首位參加Le Mans 24小時賽的中國車手，更是一舉獲得LMP2級別季軍。目前程叢夫主要參加亞洲地區的GT賽事，效力Absolute Racing參加GT World Challenge Asia。

馬青驊。（微博）

馬青驊

馬青驊也是一位極為接近F1的中國車手，他在生涯初期跟其他同時期的亞洲車手一樣參加亞洲雷諾方程式挑戰賽，相當於F4級別，後來也參加過A1GP。

不過在方程式賽事上未能取得突破後，馬青驊選擇了一條跟F1風馬牛不相及的道路，他從2010年開始參加中國房車錦標賽，但事實證明他的房車賽技術十分優秀，在2011年獲得年度冠軍。在房車賽獲得成績後，馬青驊再度追尋他的F1夢，於2012年成為HRT車隊的青訓車手，也在同年的Silverstone測試後成為首位獲得超級駕照的中國車手 (不計算董荷斌的試用版超級駕照)。

馬青驊在HRT賽車的表現非常不錯，車隊決定派他參加意大利、新加坡、阿布扎比和美國的FP1。就在事情看似往好的方向發展時，身為下游車隊的HRT在2012年尾出現財政危機，車隊一度寄望馬青驊能為車隊帶來3千萬美元的資金以支持車隊運作，但此事最終不了了之，HRT最終宣佈退出2013年F1賽季。

一個月後，馬青驊成為Caterham車隊的後備車手，參加中國大獎賽的FP1，使他成為史上唯一參加主場F1比賽周的中國車手，可惜他駕駛這台比GP2戰車還要慢的CT03賽車，只能墊底。

可是在巴林站前夕，Caterham宣佈由曾奪得F1分站冠軍的Heikki Kovalainen取代馬青驊成為後新備車手，就連GP2的參賽席位也交予Alexander Rossi，外界普遍認為是因為馬青驊的商業贊助未到位導致失去席位。

離開F1後，馬青驊重返他擅長的房車賽，加盟Citroën廠隊參加FIA WTCC，更在2020年為Lynk & Co的衛星車隊Shell Teamwork Motorsport奪得TCR中國系列賽年度冠軍，期間也有參加部分Formula E分站。目前馬清驊效力Cyan Racing Lynk & Co，參加全季TCR World Tour。

董荷斌。（Instagram@hopintung）

董荷斌

本次要介紹的最後一位車手是董荷斌，這位車手在荷蘭出生，在早期的一些比賽中是以荷蘭車手的身分參賽。為追尋賽車夢，董荷斌依然放棄大學學位，參加2003年BMW亞洲方程式，他的決心也沒有白費，當季取得10勝奪得年度冠軍。

當時BMW與Williams有合作關係，因此Williams決定簽下董荷斌作為他們的試車手，在2003年F1季後測試亮相，成為自熊龍之後首位駕駛F1的華裔車手。董荷斌在2004年挑戰德國F3錦標賽，在參賽的第3年獲得年度冠軍，而Sauber也決定在2007年中國大獎賽上任命他為測試車手。

那一年董荷斌升級參加GP2，期間雖然與Renault簽約並在2010年獲頒為期4場比賽的「閹割版」超級駕照，但未能在GP2取得突破，更在Hungaroring與Jules Bianchi相撞導致腰椎骨折。結果其GP2席位被Renault力捧的Romain Grosjean取代，Grosjean早在1年前就代表Renault出賽並在車隊改名為Lotus後坐正。

董荷斌現在為荷蘭電視台Viaplay擔任賽車評論：

雖然董荷斌仍維持Lotus的測試車手身份，但當時車隊已經沒有空餘的席位，失去F1機會的董荷斌決定前往美國參加Indy 500，但由於撞車導致無法參賽，否則他就會成為唯一參加此經典賽事的華裔車手。

之後董荷斌轉戰競爭激烈的耐力賽，最大成就必定是2017年代表成龍DC車隊一度領先Le Mans 24小時賽，最終獲得全場亞軍和LMP2級別冠軍，是至今唯一贏得Le Mans分組冠軍的華裔車手，而他也成為FIA世界耐力錦標賽LMP2年度亞軍。目前董荷斌專注於日本賽事，如上文所說，他駕駛香港KCMG車隊的Honda NSX GT3 EVO22參加Super Taikyu。

其實香港和中國都有很多實力不錯的賽車手，除了周冠宇和以上5位與F1擦身而過的車手外，還有我們熟悉的歐陽若曦、區天駿、葉一飛等。希望大家都對本土和華語地區的車手有更深的了解。

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