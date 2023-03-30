Aston Martin突然強大？細說黑馬車隊的古與今｜F1專欄．燈走賽車

論技術規則，今年的F1沒太大改變，但車隊的競爭格局卻發生重大變化，因為過去是由Red Bull、Mercedes和Ferrari組成的「三強鼎立」局面，但隨着Aston Martin的崛起，2023賽季的上游車隊由3隊變成4隊。

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一隊在去年季初位居下游、季中才開始回到積分圈的車隊，究竟如何做到挑戰前三名？今天就為大家回顧Aston Martin的F1之路。

要說Aston Martin，就一定得提其「前前身」Force India，印度商人Vijay Mallya在2007年10月以8800萬歐元收購了Spyker車隊，改名成Force India，由2008年起參加F1，一直是中游車隊。

Force India（印度力量）曾是堅實的中游份子。（Getty Images）

然而Mallya在2018年捲入法律糾紛，被控欺詐和拖欠貸款，無法繼續經營車隊。Force India更在2018年的匈牙利站前夕宣布，已遭倫敦高等法院接管，車隊易手是遲早的事。最終車隊被Racing Point UK收購，而該組織的負責人是Lawrence Stroll，正是現役F1車手Lance Stroll之父，當時Lance Stroll仍然效力Williams。

Mallya的案件最終令Force India被法院接管，無法繼續營運。（Getty Images）

不過當時局勢尚未明朗，Lawrence Stroll雖然收購了Force India的資產，但因為無法及時與車隊債權人達成協議，以致無法收購股份，因此只能以「Force India F1 Team」之名，作為「新車隊」由當季的比利時站開始參賽，無法繼承Force India時代所得的積分；車手積分則不受影響。毫無疑問，Lawrence Stroll收購Force India的其中一個原因，是為了給其子Lance駕駛競爭力更高的賽車，畢竟Williams從這年起已掉至下游集團。

Lance Stroll在2017年首季出戰F1時效力Williams，當年在加拿大站獲得季軍，登上生涯首個頒獎台，惟Williams其後表現大幅下滑。（Getty Images）

2019年，車隊正式以Racing Point F1 Team之名出賽，2020年成績更相當出色，當中包括Sergio Pérez在巴林站（Shakir GP）奪得生涯首冠，然而戰車RP20被指抄襲Mercedes的2019年冠軍戰車W10，遭諷為「粉紅Mercedes」，最終也因為被指抄襲W10的煞車管，遭罰款40萬歐元及扣去15分車隊積分，儘管如此，也無阻Racing Point擊敗Ferrari奪得第4名。

2019年的W10與2020年RP20的對比：

同年，車隊再迎來重大變革——Lawrence Stroll向Aston Martin投資1.82億英鎊，獲得16.7%的股份，Racing Point也宣布會由2021年開始更名為Aston Martin F1 Team，使這個經典跑車品牌相隔61年回歸F1，同時更邀得四屆F1世界冠軍Sebastian Vettel加盟、取代Perez，在資源和車手經驗方面都是上乘，使外界期望甚高。不過在2021年開季時，一切事與願違。

2021年F1作出技術修訂，包a括縮減賽車底板的面積及部分底盤小翼，使賽車的整體下壓力減少約5%。是次修改對使用低傾角底盤（Low Rake）的戰車不利，首當其衝的是Mercedes「派系」，而Aston Martin的AMR21賽車概念本身就是源自2020年的「粉紅Mercedes」，因此競爭力不如預期。

然而車隊還是有亮眼的表現，阿塞拜疆站的尾段因Max Verstappen和Lewis Hamilton先後撞車和失誤，Vettel成功在紅旗後重啟的最後兩圈賽事以亞軍完賽，為Aston Martin帶來首次頒獎台。及後Vettel也在因意外出示紅旗的匈牙利GP以第2名衝線，然而在賽後驗車時，賽會無法從Vettel的車裏提取規則要求的1升燃料作檢驗，因此被取消資格、亞軍也告吹。

Sebastian Vettel在2021年的阿塞拜疆站奪得亞軍。（Getty Images）

2022年是F1技術規則大改年，重新引進地面效應，Aston Martin也悄悄地作改變--儘管Vettel和Stroll繼續任車手，車隊負責人由效力12年的Otmar Szafnauer換上Mike Krack，同時也得到沙特阿拉伯石油公司Aramco的冠名贊助；更重要的是，車隊在那年冬天從Red Bull招攬了7名技術人員，當中更包括本身是Red Bull重要人物的空氣動力部門主管Dan Fallows。

那一年Aston Martin開季不順利，Vettel因感染新冠錯過首兩場比賽，而且車隊開發方向出錯，前3場比賽未能得分，但很快就在西班牙站推出「B-Spec」戰車，側箱線條完全外變，更與Red Bull的RB18有異曲同工之妙，今次遭稱為「Green Bull」。

Dan Fallows（左）曾是Red Bull出任戰車開發的核心人物，現已成為Aston Martin的技術總監。（Getty Images）

憑着「B-Spec」戰車，Aston Martin在季中開始回到積分圈，最終在與Alfa Romeo同分下，連續兩年取得車隊第7名。然而長期看不見爭奪上游位置的希望卻讓Vettel萌生退意，在7月正式宣佈退役；事隔1個月，Vettel的長期對手，兩屆F1世界冠軍Fernando Alonso宣佈2023年加盟，當時外界普遍預料「頭哥」又作出一個會後悔的決定。

但來到2023年賽季的第三站前，相信大家都知道「頭哥」沒有後悔：Aston Martin的新車AMR23由技術總監Fallows操刀，最大特點在於側箱設計，Aston Martin融合Ferrari的浴缸式側箱概念，以及Red Bull入氣口的undercut線條，增加車尾的下壓力；而動力單元則沿用Mercedes引擎，「頭哥」則指戰車其實跟其舊東家Alpine戰車最相似，因此這台AMR23可說是集百家之大成。

Aston Martin 2023年的戰車AMR23性能予人驚喜。（Getty Images）

AMR23在季前測試時已看到潛力，而在開幕戰巴林，Alonso更在FP2和FP3擊敗Red Bull居首，到了排位賽和正賽，無論單圈、胎耗及長距離速度都相當優秀，尤其AMR23的下壓力優勢使胎耗優於Mercedes和Ferrari，非常適合多低速彎和胎耗大的巴林，最終Alonso也成功擊敗Mercedes和Ferrari，以季軍完成，是他自2021年卡塔爾GP後再度登上頒獎台；同一站，不久前才因單車意外手腕骨折、腳也有傷的少東車手Stroll，在未參加季前測試下，都能打進Q3並在正賽擊敗George Russell以第6名完賽，由此可見戰車性能十分出色。

當下外界仍對Aston Martin抱懷疑態度，因為畢竟是開幕戰，且巴林是一條較多中低速彎的賽道，令人懷疑也許只是戰車特性剛好適合這條賽道，認為到第二站的沙特阿拉伯才能「見真章」。

Aston Martin在揭幕戰巴林站取得極佳的成績。（Getty Images）

沙特站是一條高速賽道，和巴林性質完全不同，然而Alonso再度交出好表現，在排位賽獲第三名，並在Charles Leclerc罰退10格之下以第二名起步，並曾在正賽短暫領先，終再一次在兩部Red Bull之後以第三名衝線。雖然Alonso經歷偏離起步格和進站鬧劇而一度失去頒獎台，但在車隊上訴得直後成功奪回季軍，使Alonso達成生涯第100次頒獎台成績。

Aston Martin的能力至此已開始獲認同，但他們有能力挑戰Red Bull嗎？根據賽後公布的數據，AMR23在沙特站的極速較Red Bull慢至少10公里（時速）。連續兩次在沙特奪下杆位的Sergio Pérez於排位賽的極速為337 km/h，而Alonso卻只能做到322 km/h；Aston Martin在此賽道使用高下壓力套件，是在單圈和極速敗給Red Bull甚至Ferrari的原因之一。這是否意味著AMR23在較低下壓力的賽道優勢會減弱？但至少在這條平均速度達全年第二快的賽道，Aston Martin仍穩佔上游，正如車隊負責人Mike Krack所言，AMR23的速度已獲印證。

Lawrence Stroll將Aston Martin的名字重新帶到F1，更令它在今季變得強大。（Getty Images）

以賽季的首兩站表現來看，Aston Martin已經成為上游的一員。雖然在排位賽未能打敗Red Bull和Ferrari，但Red Bull始終已去了另一個星球，短期內應該沒有人能勝過他們，而Aston Martin在正賽的長距離速度使其成為第二快的車隊，成功擊敗引擎供應商Mercedes和另一傳統勁旅Ferrari。

F1澳洲站將於3月31日至4月2日舉行，墨爾本Albert Park街道賽的下壓力比巴林和沙特高，下壓力佔優的Aston Martin的表現值得期待。若果未來的表現和升級沒有出錯，Aston Martin極有可能奪走車隊三甲位置，甚至取得分站冠軍。

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