香港中學老師組織富士山登山團　教練難忘八合目「輪街症」無眠夜

瑪利諾中學今夏舉辦日本富士山登山遊學團，帶20位香港學生攀登高3776米的日本最高峰富士山。負責帶隊的陳聖方老師、羅德泰老師及山藝教練梁梓浩最難忘在八合目山屋的那一晚，晚飯後陸續有學生求助，表示不適，加上考慮天氣後，他們決定半夜取消登頂。學生總會有令老師教練激氣的地方，但他們都很滿意學生在登山中表現出來的堅毅及團體精神。



瑪利諾中學的陳聖方（左）及羅德泰老師接受訪問。（顏銘輝攝）

陳聖方及羅德泰幾年前與另外3位老師一起登上富士山頂，觀賞日出的御來光。他們覺得中學生都有能力登頂，感受同樣的經歷，所以在2019年開始策劃這個富士山遊學團。不過，疫情令到計劃一再延期，至今年才能實現。計劃包括一級山藝及旅遊日語課程，學生在年初完成這兩項課程後，通過面試，才能獲選入今夏的遊學團行富士山。

學生先要在香港接受山藝訓練。（受訪者提供）

為了令登山更安全，他們聘請了兩位日本的登山嚮導，另外負責一級山藝課程的教練梁梓浩亦一同前往。雖然老師三令五申裝備的重要，又帶學生去行山店買裝備，但一到五合目，學生還是輕視了山上的天氣。梁梓浩說：「一落車，個個老師都係咁著風褸，佢哋（學生）仲係兩手揈揈話『冇嘢呀』。」

當日天氣較差有風雨，有學生裝備不足，要在五合目的行山店馬上添置遮風擋雨的裝備。陳聖方說：「天氣唔好，事前擔心佢哋唔夠裝備，擔心佢哋太辛苦上唔到。我已經諗定，萬一中間有兩三個頂唔順點算呢？可能要搵個同事陪佢哋落山休息。」

梁梓浩（中）與參加富士山遊學團的學生相當老友。（顏銘輝攝）

所有學生堅持行到上八合目山屋

上山不久，陳聖方發現有位女學生面色有點蒼白，亦有幾名學生行得較慢，有點墮後。不過，令陳聖方擔心的事沒有出現。他說：「佢有少少貧血，上去過程好慢、好辛苦，塊面白晒，但佢冇講過唔想上，佢最多話要抖一抖。」

亦有位女學生身材嬌小，陳聖方形容「細粒到怕佢俾風吹走」，但她一直默默地行上山，沒有抱怨疲倦。他說：「上山對啲男仔、籃球隊冇大問題，但對最尾墮後嘅兩三個同學仔係辛苦嘅，但冇講過唔想上。呢樣嘢係我估唔到。」學生堅持不懈，行得快會等待行得慢的，狀態好的會照料身體不適的，相信都令老師老懷安慰。

登富士山的路上自拍。（受訪者提供）

在互相照應下，一行人安全抵達約海拔3200米高八合目的山屋，老師可以鬆半口氣。登山經驗豐富的梁梓浩叮囑學生要慢慢吃晚飯，「學生慣咗掹開個口就扔晒啲嘢入口，我叫佢哋咀嚼多兩下先，因為個胃啲血未到，加埋又有啲高反（高山反應），但啲小朋友都冇理啦，霹靂啪啦咁食。食完已經有人唔舒服。」

愈近八合目，山路就愈斜及崎嶇。（受訪者提供）

晚上多名學生高山反應不適

吃完晚飯6時多，大家準備上床休息，凌晨1時起床攻頂。對於陳聖方、羅德泰及梁梓浩來說，這一晚根本睡不着，也沒有可能睡到。陳聖方說：「大概7點幾8點，已經有小朋友過嚟，『陳sir，我有啲唔舒服』。我自己未試過高反，唔太清楚點處理。Sunny sir（梁梓浩）好好，佢都唔休息嘞，即刻起身照顧嗰啲同學。」

回想當晚，梁梓浩笑稱「好似輪街症咁」，他說：「我攤低冇耐就有人敲我床邊，佢頭痛啦，有少少想嘔，接住嚟有5個都係咁。大部分嘅問題係缺氧，佢哋唔習慣深呼吸，氧唔夠。」

眾人在八合目的山屋吃晚飯。（受訪者提供）

梁梓浩表示那幾位學生的高反症狀不算嚴重，他說：「有樣嘢佢哋好聰明，有聽我哋講，一有唔妥就即刻搵我哋。做得好好，因為有啲嘢你覺得佢小小事唔理佢，就會變得好嚴重。」

那一晚，梁梓浩照顧那幾位有高山反應的學生，用血氧儀監察住他們的心跳及血氧。他說：「個含氧量，嚟到嗰陣得六十幾，『你冇嘢呀嘛？我仲驚喎』，夾住佢，叫佢好用力呼吸，之後上到八九十，我先安心啲。就係咁長期監察住5個、6個學生，結果連部機都冇晒電，但我有帶後備電嘅。」

吃完晚飯，大家準備休息，開始有學生出現高山反應。（受訪者提供）

應付求助的學生外，幾位老師及梁梓浩還一直留意天氣。梁梓浩說：「我全晚見證住陳sir（陳聖方）冇乜點瞓，以為佢玩手機，其實佢望住個天氣報告，希望快啲變A，但一直都係C。」網上有富士山登山天氣指數，A為最佳天氣，C則為最差。

有日本登山嚮導建議分批，身體狀況許可的攻頂，不適的留在山屋休息。梁梓浩馬上拒絕，他說：「我哋20個人上，就要20個落，唔會分開。分開係唔理智做法，對於班中學生嚟講，要話畀佢哋知，要同一齊上、同一齊落，咁先至開心。你話你有遺憾，大家都一樣。」

在這次放棄登頂的決定上，梁梓浩喜見學生的成長，他說：「佢哋會考慮埋有人唔舒服，而唔係自己想做乜嘢。佢哋學多咗嘅唔係技術層面嘅嘢，反而心理同認知上學習緊要。」

陳聖方（左）及羅德泰策劃了這次的登山團，他們拿住活動的宣傳海報，上面那張是幾年前他們結伴登富士山頂的合照。這張漂亮的照片吸引了不少學生報名。（顏銘輝攝）

當老師在通訊群組發出取消登頂的訊息後，有學生表示不滿。羅德泰記得那位同學很喜歡四驅車，特地帶了一架模型車上山，希望可以幫四驅車跟山頂的牌子合照。羅德泰說：「佢嘅反應係相當大，『有冇乜搞錯』、『唔登頂咁嚟做乜』、『以後都唔嚟』、『你哋搞親都唔嚟』，好大反應，將之前山藝班教過嘅嘢拋諸腦後。佢哋年輕人有情緒，你講乜都冇用。」

沒有期望下，他們看到富士山的日出。（受訪者提供）

在日出美景前，大家都影到不捨得走。（受訪者提供）

凌晨4時，一行人離開山屋，準備下山，在沒有期望下見到富士山的日出。羅德泰說：「聽到佢同一番說話，『唔上頂都幾好喎』，係同一個學生，隔咗幾個鐘嘅變化。返到學校事後分享會，佢喺感想都有寫感謝老師、Sunny sir同咁多位同學嘅陪伴。呢啲咪係學習。」

梁梓浩記得曾經問過學生一個問題：「你覺得係交功課畀老師嗰一刻學到嘢，定係做功課嘅過程學到嘢？佢哋都好快答到係中間嘅過程，佢哋好明白事理。登頂最多影多張相，上山過程學到嘅嘢一定比登頂嗰一刻多。」

梁梓浩也說：「呢啲係真真正正嘅體驗學習，唔需要學校同佢講要做啲咩。」

瑪利諾中學組織遊學團登富士山，圖為陳聖方老師（左起）、陳爾鍶同學、阮駿宇同學、山藝教練梁梓浩及羅德泰老師。（顏銘輝攝）

山藝教練：不建議彈丸登山

此外，疫情過後，今年出現登富士山的人潮，愈來愈多人選擇即日來回的「彈丸登山」，梁梓浩不建議這種做法。他說：「唯一嘅天敵就係大自然嘅天氣，好多人就係輕視咗天氣。點解日本政府叫你唔好玩彈丸登山？因為你冇帶夠裝備，高估自己體能，低估環境變化，去到高海拔2500米以上就會有高反，仲要好耗氧咁跑上跑落，冇返咁上下訓練係唔得。」

在今次的旅程，他見到有彈丸登山人士打算入山屋避雨但遭拒，他說：「點解彈丸登山唔係好做法？當天氣一轉，你冇地方可以躲避。山屋話閂門就閂，話冇位就真係唔俾你入。」