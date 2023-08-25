香港中學生登富士山堅持齊上齊落　從遺憾中領會山之教誨

登富士山的路上，一班香港少年在風雨中迎難而上，學會堅持，但堅持需要顧慮後果，否則是魯莽固執；他們在山屋中面對知難而退，接受放棄，但放棄並非代表失敗，而是一種負責任表現。登山者的目光不應只有峰頂，更重要的是身邊的同伴。

一班來自瑪利諾中學的香港學生上月在老師及教練帶領下，攀登日本最高峰富士山。不過，考慮到天氣環境及同伴身體狀況，他們沒有登頂，上到八合目便折返下山。有參與計劃的學生承認有遺憾，但「人生流流長仲有好多機會可以去試」。



瑪利諾中學組織遊學團登富士山，圖為陳聖方老師（左起）、陳爾鍶同學、阮駿宇同學、山藝教練梁梓浩及羅德泰老師。（顏銘輝攝）

瑪利諾中學今年舉辦日本富士山登山遊學團，由老師、山藝教練及當地登山嚮導帶領20位中學生攀登3776米高的富士山。今夏升讀中六的阮駿宇及陳爾鍶在港完成一級山藝及旅遊日語課程，再通過面試，成為20位入選學生之一，在今年7月隨團登富士山。

陳爾鍶（左）及阮駿宇手持「金剛杖」合照。（顏銘輝攝）

阮駿宇是學校籃球隊隊長，有日常訓練，也有行山習慣，不太擔心體能，但一開始低估了富士山的天氣。他們搭車上五合目途中，老師已紛紛穿上厚衣，但阮駿宇仍穿住短褲下車。他回港後接受訪問，笑言：「一落車，嗰陣風吹埋嚟好凍，即刻頂唔順，要入廁所換條長褲先頂得住。」

隨隊的陳聖方老師也說：「佢哋好多人都低估富士山的情況。呢條友仔竟然著住波褲上去！Sunny（山藝教練梁梓浩）都鬧佢話冇見過有人著波褲上山。係籃球褲，佢係籃球隊。」

一行人登山前在五合目合照。（受訪者提供）

陳爾鍶平時較少行山，自稱「體能唔勁、只係正常人一半」，被活動海報上的富士山日出景色吸引，決定挑戰自己。他們在中午時分由高拔約2300米高的五合目起步，沿吉田線上山，目標行上八合目的山屋過夜。由五合目到六合目的山路較易走，但之後愈來愈崎嶇。陳爾鍶說：「個山仲斜啲，又大風又大雨又凍，我哋要手腳並用，用手捉住啲石，一個一個咁爬上去目的地。」

過了六合目後，山勢變得崎嶇。（受訪者提供）

冒風雨登上八合目山屋

阮駿宇也表示，在香港行山從未遇過這樣的經歷，他說：「好大霧，能見度比較低。我哋要爬石階，因為有霧所以好跣。啲霧整到我成塊面、成身濕晒，頭髮同件衫都濕晒，感覺都算係唔舒服、辛苦。」

他們一行人由五合目出發，行吉田線登富士山。（受訪者提供）

用了5小時多到6小時，他們行到上八合目的山屋白雲莊，那裏高海拔3200米，離山頂尚有約500米高。陳爾鍶說：「表現比我想像中好，我以為自己會扯晒哮，勁辛苦，一去到就攤喺地下。上到去，見到同學坐晒喺度，我仲可以嗱嗱聲執嘢。」

這天登山天氣欠佳，能見度較低。（受訪者提供）

冒住風雨走了一個下午，入到山屋，換上乾爽的衣物，在溫暖的室內坐下來吃東西，陳爾鍶難忘那頓晚餐，「啲嘢食梗係一流，你辛苦咗5個幾鐘喎，食第一啖嘢，仲要喺富士山第一次，你話係咪好震撼先！」

眾人在八合目的山屋吃晚飯。（受訪者提供）

他們計劃凌晨1時起床出發，登頂看日出。吃完晚飯，大家把握時間休息，傍晚6時多上床，有人熟睡，有人睡得不好，有人整晚受高山反應困擾。阮駿宇及陳爾鍶的反應算輕微，前者流鼻血，後者有點頭痛。

阮駿宇說：「瞓嘅途中隱約聽到隔籬床嘅同學仔唔舒服去廁所，我算瞓得幾好，12點幾起咗身。我好早落去，同另一個同學落去買咗個杯麵同埋一枝可樂，我好記得個杯麵成50蚊港紙。」

吃完晚飯，大家準備休息，開始有學生出現高山反應。（受訪者提供）

天氣欠佳 老師決定取消登頂

食完杯麵、飲完汽水，等待阮駿宇的不是令人期待的登頂旅程，而是一則宣布取消登頂的短訊。老師及教練認為天氣欠佳，而且有5至6位學生出現高山反應不適，決定不上富士山頂，休息多幾小時後就下山。

「會失望嘅，但都係嗰一刻啫。」阮駿宇說：「意識到其他同學好唔舒服，我最好嘅朋友，佢瞓我旁邊，佢去廁所嘔、痾，返到嚟就即刻瞓，瞓到死咁。我知道佢好辛苦。我哋係一個團隊，所以要齊上齊落。」

他們原定凌晨1時半起床，2時出發登頂。（受訪者提供）

「齊上齊落先至完美。」陳爾鍶亦有同感，一團人不能分隊上山，她說：「始終老師要照顧一班有高山反應嘅同學，有啲（同學）積極啲比較想上山，但冇辦法，有時你要體諒下，啲嘢突然發生，唔可以話你自己一個想行想去。」

陳爾鍶還說：「登唔到頂係有個遺憾嘅，但人生流流長，仲有好多機會再去嘗試、再去登多次。」

沒有期望下，他們看到富士山的日出。（受訪者提供）

旱晨落山迎接日出驚喜

凌晨4時，懷住有點失望的心情，這班香港學生準備離開山屋落山，忙住穿腳套、綁鞋帶。在這個意想不到的時候，壯觀的日出出現了，暖和的陽光映入眼簾，眾人驚喜萬分。陳爾鍶說：「出到去仲陰陰地，個太陽係咪仲未上嚟，會唔會要再等耐啲？好好彩，過咗幾分鐘佢就上咗嚟，俾我哋係咁影相。」

他們在山屋影完，行幾步後，在一個山崗頂再影，富士山的日出景色令人目不暇給，學生與老師也陶醉在御來光下，不捨得離開，只有日本的登山嚮導催促他們下山。

在日出美景前，大家都影到不捨得走。（受訪者提供）

上山還是落山容易？阮駿宇及陳爾鍶異口同聲說：「落山！」

他們用了兩個半到3小時，就完成那彷彿無盡的「之」字路，回到五合目。羅德泰及陳聖方老師補充，阮、陳兩人都是行得較快的一批，有的學生上山時面青唇白，有的落山時頻頻滑倒或裝備出問題。

陳聖方（左）及羅德泰老師負責這次富士山登山團。（顏銘輝攝）

由接受山藝訓練到面試，再到準備裝備上富士山，整個計劃為期約半年。陳爾鍶認為登山最重要的是溝通，「上富士山咁長嘅路，一定有阻滯同困難，Sunny sir（梁梓浩）話有咩都要及時同老師或者身邊嘅同學講。」

在山上，有隊員身體不適或疲倦，這個不是個人問題，不應逞強，也不應怕尷尬，告訴身邊人你的情況，因為這是整個團隊要合力處理的事。兩位老師及梁梓浩也很滿意學生在這方面的表現。

開始落山。（受訪者提供）

阮駿宇跟住說：「Sunny sir教咗樣好重要嘅嘢，一定要搵個夥伴照應。行富士山都算係辛苦，畢竟都係一座高山，空氣較稀薄。我有個同伴嗰陣有啲頭痛，比較難呼吸，我就照顧住佢，一步一步陪佢行到上八合目。」

在登山過程中，他們的目光不只是山頂，還有身邊的同伴。他們會留意同學的狀況，體諒老師的工作，明白實際情況與個人理想的落差，認清最核心的價值，理解每個決定背後的取捨，面對突如而來的困難，迎接意想不到的驚喜。

山也是一位老師，他沉默，但不是無語。細心體會，登山其實是一次學習的過程。山蘊藏很多知識，沒有人可以拿走全部，你明白了這一點，他想通了那一些。阮駿宇及陳爾鍶也從富士山帶走了獨特的領會。

阮駿宇（左）及陳爾鍶（右）訪問中多次提起山藝教練梁梓浩（中）的教誨。（顏銘輝攝）

陳爾鍶說：「我覺得呢件事（行山）可以幫到我減輕生活嘅壓力，你知讀書做嘢壓力好大好辛苦，有時候行下山，同朋友傾下心事，放鬆一下，身心都會舒服啲。」阮駿宇接着說：「我都係。」

會不會想再去富士山？這兩位即將升中六的學生也說「會」，其中阮駿宇更表示正在儲錢，目標明年暑假再登富士山，作為中學的畢業旅行。