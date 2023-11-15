國足11.21晚深圳大戰韓國　港人北上睇波攻略　現場睇孫興慜武磊

想現場觀看孫興慜比賽？不用飛去倫敦看熱刺，下周二（21日）晚上深圳便可。國足主場對韓國的世界盃外圍賽，將於11月21日晚上8時，在深圳龍崗大運中心體育場上演。

這個球場離香港較遠，有意北上睇波的港人過關後，搭深圳地鐵約1小時，到大運中心站下車。內地票務網站「大麥網」顯示，最便宜的160、260及360人民幣門票已售罄，暫時有售的只有460及680元的門票。



今場國足對韓國的外圍賽會在深圳龍崗大運中心體育場舉行。（Getty Images）

【賽事基本資料】

世界盃外圍賽亞洲區次圈C組

對賽：中國 VS 韓國

日期：21/11（星期二）

時間：晚上8時

地點：深圳龍崗大運中心體育場

中韓大戰座位票價分佈圖（中國足協）

【門票安排】

門票價錢（人民幣）：160元、260元、360元、460元、680元

線上購票渠道：大麥網、票星球、看個比賽

線上購票流程：

依據「一票一證一座」實名制觀賽規則，公眾登錄各售票網站，選取相關場次，須根據場次資料，同步填寫觀看人的姓名、身份證號碼、本人通訊手機號等獲取電子票。港人可使用港澳居民來往內地通行證（回鄉卡）登記。

在購票頁面中，按後續購買流程指導訊息，完成座位選取及確認觀人資料的二次確認後，完成付款購票流程。

電子購票成功後，相關場次的電子票即刻生成在申購人員的身份證及票夾中，申購人員收到的購票成功短信內容中，將呈現相關場次座位等資料。

最新賣票情況：根據大麥網的最新資料，160、260及360元的門票已經售罄，尚餘460及680元的門票。

在周二還有360元門票出售，但到周三都已售罄，只餘最貴的兩種。（網上截圖）

【焦點球星】

國足著名球星：武磊、戴偉浚、張玉寧、韋世豪

國足中場戴偉浚。（趙子晉攝）

韓國著名球星：孫興慜、黃喜燦、李剛仁、金玟哉、曹圭成

韓國前鋒孫興慜。（Getty Images）

【入場須知】

建議比賽前60至90分鐘前入場，提前入場避免排隊。

所有入場人員必須持購票人「電子票」入場，購票人與觀賽人不符不得入場。

需要實名制購票及入場，入場時請本人攜帶購票時填寫的證件驗證入場。

入場人員需對號入座。

入場人員須接受安保部門設置的X光機檢查、手檢等安全檢查後方可完成入場。入場觀賽時請不要攜帶包、茶杯、礦泉水、零食、雨傘、硬幣、打火機等物品。

酗酒人員和衣冠不整人員不得入場。

現場並無行李寄存處，請自行保管攜帶物品。

國足主帥恩高域（左二）出席發布會。（中國足協官網）

【場外嘉年華】

比賽當天，憑比賽門票，球迷可以提前入場，體驗深圳大運體育中心南廣場舉辦的外場嘉年華活動，當日的嘉年華活動現場還將舉行網易足球電競遊戲比賽，同期，也將有中國隊周邊產品以及合作夥伴的售賣活動等。

【去程交通】

羅湖口岸：在羅湖站搭地鐵1號線往機場東方向，在老街站轉車，搭3號線往雙龍方向，接着在大運站站轉廾，搭16號線到大運中心站下車。全程約1小時。

蓮塘口岸：在蓮塘口岸站搭地鐵2號線往赤灣方向，在黃貝嶺站轉車，搭5號線往布吉站轉車，搭14號線往沙田方向到大運站轉車，搭16號線到大運中心站下車。全程約49分鐘。

【回程交通】

除了行到大運中心站搭地鐵回程外，組委會將安排100架巴士在龍飛大道球迷出口等候，球迷可憑球票免費乘坐，同時，便捷巴士也會由交警管控道路、引導車輛，把球迷送到市區羅湖大劇院、福田站、南山世界之窗等落客點。港人在市區落車後，可以再轉地鐵往口岸。