足球｜中國足協換屆後首次對外亮相　新主席稱絕不再推出奇葩政策

中國足協在上周一（16日）選出新任主席及旗下成員，前遼寧省體育局局長宋凱當選，並在今天（23日）與其他成員首次對外亮相。

宋凱表示他會以青少年足球發展作為頭等大事，而且足協「絕不能再出奇葩政策，這是底線」。



中國足協自去年至今經歷貪腐風暴，足協內人事天翻地覆，前主席陳戌源及國家隊主帥李鐵等人均被拘捕調查，至上周一才選出第12屆成員，由宋凱擔任局長，副局長則為袁永清、孫雯、楊旭、許基仁4人。

據內媒網易報道，今次宋凱等人選擇在U15中國青少年足球聯賽決賽第二回合首次對外亮相，表達了他們對青訓的重視，宋凱在會議中明確表示：「我們主席、秘書長和副主席選擇青訓作為第一次公開亮相，絕不會搞形式主義，而是會把青訓作為頭等大事。未來中國足協要把青訓當成頭等大事來抓。」

上周獲選足協主席後，宋凱今天首次對外亮相。（微博圖片）

他又提到現今中國的青少年足球缺乏穩定體系：「12歲時中國球員和日韓球員水平相當，但到16歲差距就很大，這主要是競賽體系的差距。只有多參加高水平比賽，球員才能不斷成長。我們的競賽體系問題是不穩定，青少年競賽體系一定要保持穩定。」

宋凱認為中國足球最大問題就是變來變去，「甚至有人說，你哪怕堅持5年的穩定也行啊？但5年的穩定顯然太短了，必須要更長期的穩定。」

絕不能再出奇葩政策

中國足協過去曾推行過不少惹來重大爭議的政策，當中最著名及最具影響力的，當屬U23政策及球會名字中性化。

2017年時，中國足協在中超推出「U23球員新政」，最初規定是「報名的18人名單中，必須有2名U23以下球員，其中必須有1人正選。」此項政策隨後經過數次調整，包括與外援人數掛鈎，又或是必須要有3名U23球員上陣等等。

中國足協過去曾推出不少備受爭議的政策，今次宋凱上任，則表示不會再出奇葩政策。（微博圖片）

由於推行以來產生過不少令人啼笑皆非的亂象，亦被外界批評過這種硬性規定既不公平亦不現實，最終這項U23政策在2023年被取消。

這項最初為了鼓勵國內球隊重用青年球員的政策，為何會引來大肆批評？原因是足協的管理層沒有設想過這些規條會帶來什麼結果。為了達成規定，各球會主帥可謂無所不用其極：在比賽最後幾分鐘才換入U23球員，甚至一人入替後沒過幾分鐘又換走另一名U23球員「湊數」；明明正選上陣才15分鐘，但因為只是U23，入球後卻馬上被換走；U23的門將由於需面對極大壓力，而在場上頻繁失誤……諸如此類的亂象頻生，多年來為U23政策留下不少爭議。

中超過去曾出現過U23球員上場僅95秒後，便被另一名U23球員換走的離奇畫面。（網絡圖片）

此外，球會名字中性化的政策亦在某程度上極大地打擊了中超聯賽。由於這政策推行時間為2020年末，正值新冠肺炎疫情最強烈的時間，國內經濟受創，不少企業資金鏈斷裂，球會名字中性化帶來的結果，便是不少球會在疫情缺乏收入期間，再失去冠名所帶來的巨額贊助費。

據中國新聞網統計，國內各級聯賽近4年有39間球會消逝，當中包括武漢三鎮、廣州城（前稱廣州富力）、河北隊（前稱河北華夏幸福）等著名中超球會。內媒足球報表示，目前中國職業聯賽正陷入困境，因此贊助商冠名的政策可能會在下個球季回歸，但仍需保留中性名在其中。

廣州恆大與廣州富力的「廣州打吡」曾在國內大受歡迎，惟如今中超聯賽已再無廣州球隊。（百度圖片）

新任足協主席宋凱稱未來每項決策都要符合社會大眾的預期，絕不會再推出「奇葩」政策，「先守正，再創新」，並表示這是底線。

然而國內網民褒貶不一，有人認為「總算是來了個正常人」、「他這幾句話說的還是思路挺清晰，希望多幹實事」；亦有人覺得目前只屬喊喊口號的階段：「哪一任不是這樣喊的口號」、「只是換了一個官僚而已，喊再多也沒用」。

宋凱最後透露足協目前正在探討舉辦U17世少賽及U20世青賽，新人事新作風，一切看起來似乎上一任截然不同，然而最後結果如何、到底是不是只屬口號，則還需觀察一段時間。