女足︱中國賽和韓國奧運夢碎　澳洲日本烏茲別克朝鮮爭亞洲區2席

女子足球奧運亞洲區外圍賽生死戰，中國以1：1賽和韓國，雙雙未能晉身第三圈賽事，緣盡巴黎奧運。



剛贏得亞洲足協年度最佳女足教練的水慶霞，未能領軍晉身巴黎奧運外圍賽第三圈。（新華社）

中國在外圍賽次圈落入「死亡之組」，抽中與朝鮮、南韓和泰國同處B組。根據賽制，只有3支小組首名及一支最佳次名球隊能夠晉身第三圈賽事。由於王牌前鋒王霜有傷在身，沒有入選大軍，中國隊攻力和整體實力均受一定影響，首仗以1：2不敵朝鮮後，出線形勢已陷入被動。

即使次仗3：0戰勝泰國，由於同在周三（1日）上演的賽事，朝鮮在最後一輪分組賽7：0大勝泰國，3戰得7分出線形勢大好，因此中國對韓國一戰必須全取3分才有機會以最佳次名資格晉身下一圈。

中國女足在次圈首仗不敵朝鮮，成為出局致命傷。（新華社）

中韓大戰上半場雙方機會不多，踢成0：0；下半場韓國把握一次罰球機會，由守將沈世妍在62分鐘以頂槌先開紀錄，中國女足隊長王珊珊78分鐘挺身而出，同樣憑接應罰球以頭槌為球隊扳平。

之後雙方未能再取得入球，賽事以1：1比數完場，兩隊各得1分之下形成雙輸局面，韓國得5分、中國得4分，兩隊皆不及C組得6分的烏茲別克，中韓兩隊雙雙在次圈被淘汰。

澳洲3：0擊敗中華台北，3戰全勝晉身第三圈賽事。（Getty Images）

2024巴黎奧運女子足球決賽周只供12隊角逐，主隊法國已佔1名額，6個洲份多國勁旅爭奪11個席位，競爭相當激烈，當中亞洲區只得兩席，賽事分為三個階段進行。

次圈賽事分為3個小組，澳洲在A組最後一輪以3：0擊敗由香港教練陳曉明帶領的中華台北，3戰全勝獲得A組首名晉級；B組朝鮮7：0大勝泰國，由於韓國僅以1：1賽和中國，朝鮮以7分獲得小組首名；日本在C組同樣3戰全勝以首名晉級。

日本女足在C組同樣3戰全勝以首名晉級。（資料圖片／Getty Images）

中國和韓國如能分出勝負，勝方其實皆可晉級，事關韓國4分在手，又曾10：1大勝泰國，如同分在得失球方面也佔優勢；中國賽前有3分，得失球+2，A組排次席的菲律賓即使3戰得6分，卻因0：8大敗予澳洲，得失球為-4，C組次席的烏茲別克同樣3戰6分，得失球+2。可惜中國和韓國賽和之下兩敗俱傷，各得1分，在最佳次名的競逐不敵烏茲別克，雙雙被淘汰。

第三圈賽事會由次圈三隊小組首名球隊，即是澳洲、朝鮮和日本，加上最佳小組次名的烏茲別克四隊角逐亞洲區的兩個席位。當中澳洲會對烏茲別克，日本對朝鮮，賽事會在明年2月24日及28日以兩回合方式進行，獲勝的兩隊即可獲得巴黎奧運決賽周資格。

歐洲冠軍英格蘭不敵比利時後，在奧運資格的爭奪仍陷入被動。（路透社）

歐洲區英格蘭亦陷出局邊緣

巴黎奧運12個席位，暫時已決賽5個，除了主辦國法國，中北美洲方面，美國和加拿大已經出線；南美洲代表為巴西及哥倫比亞；餘下7席之中，亞洲、歐洲、非洲各佔兩席，以及大洋洲的一席尚待決出。

歐洲區的競爭尤其激烈，今年首設女子歐洲國家聯賽（歐國聯）決出奧運資格，2022女子歐國盃冠軍、應屆世界盃亞軍得主英格蘭今晨2：3不敵比利時之後，出線形勢極不明朗，最後兩輪賽事面對小組榜首的荷蘭以及蘇格蘭兩仗非勝不可之餘，還要寄望對手失分，而傳統強隊德國和瑞典亦陷入被動，挪威更已篤定無緣晉級。