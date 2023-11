足總公布港足主場鬥土庫曼購票詳情　11月15日上午10時網上開售

2026年世界盃亞洲區外圍賽次圈賽事本周展開,香港足球代表隊(港足)今周作客伊朗後,下周二(21日)回師香港大球場鬥土庫曼。

香港足總公布對土庫曼一戰購票詳情,11月15日(周三)上午10時起網上發售,正價門票每張200港元。



港足下周二主場對土庫曼。(資料圖片/夏家朗攝)

香港 對 土庫曼購票詳情:

11月15日上午10時至11月20日晚上11時59分於購票通(Cityline)發售



票價:正價票200港元,特惠票50港元



購票通平台手續費:每張門票15港元



每次交易最多可購買10張門票,門票以劃位形式發售



門票可在各區順豐站或比賽當日到香港大球場領取



購票通網站連結:https://sports.cityline.com/tc/2023/hkgvstkm.html

2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈 | 香港 v 土庫曼

日期: 11月21日(周二)

時間: 晚上8時正

地點: 香港大球場



港足世界盃外圍賽第二圈賽程:



2023年11月16日

伊朗 Vs 香港



2023年11月21日

香港 Vs 土庫曼



2024年3月21日

香港 Vs 烏茲別克



2024年3月26日

烏茲別克 Vs 香港



2024年6月6日

香港 Vs 伊朗



2024年6月11日

土庫曼 Vs 香港