足總公布港足主場鬥土庫曼購票詳情　11月15日上午10時網上開售

撰文：普利森
出版：更新：

2026年世界盃亞洲區外圍賽次圈賽事本周展開，香港足球代表隊（港足）今周作客伊朗後，下周二（21日）回師香港大球場鬥土庫曼。
香港足總公布對土庫曼一戰購票詳情，11月15日（周三）上午10時起網上發售，正價門票每張200港元。

港足下周二主場對土庫曼。（資料圖片／夏家朗攝）

香港 對 土庫曼購票詳情：

11月15日上午10時至11月20日晚上11時59分於購票通（Cityline）發售

票價：正價票200港元，特惠票50港元

購票通平台手續費：每張門票15港元

每次交易最多可購買10張門票，門票以劃位形式發售

門票可在各區順豐站或比賽當日到香港大球場領取

購票通網站連結：https://sports.cityline.com/tc/2023/hkgvstkm.html

2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈 | 香港 v 土庫曼

日期: 11月21日（周二）
時間: 晚上8時正
地點: 香港大球場

港足世界盃外圍賽第二圈賽程：

2023年11月16日
伊朗　Vs　香港

2023年11月21日
香港　Vs　土庫曼

2024年3月21日
香港　Vs　烏茲別克

2024年3月26日
烏茲別克　Vs　香港

2024年6月6日
香港　Vs　伊朗

2024年6月11日
土庫曼　Vs　香港

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