足總公布港足主場鬥土庫曼購票詳情 11月15日上午10時網上開售
撰文：普利森
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2026年世界盃亞洲區外圍賽次圈賽事本周展開，香港足球代表隊（港足）今周作客伊朗後，下周二（21日）回師香港大球場鬥土庫曼。
香港足總公布對土庫曼一戰購票詳情，11月15日（周三）上午10時起網上發售，正價門票每張200港元。
香港 對 土庫曼購票詳情：
11月15日上午10時至11月20日晚上11時59分於購票通（Cityline）發售
票價：正價票200港元，特惠票50港元
購票通平台手續費：每張門票15港元
每次交易最多可購買10張門票，門票以劃位形式發售
門票可在各區順豐站或比賽當日到香港大球場領取
購票通網站連結：https://sports.cityline.com/tc/2023/hkgvstkm.html
2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈 | 香港 v 土庫曼
日期: 11月21日（周二）
時間: 晚上8時正
地點: 香港大球場
港足世界盃外圍賽第二圈賽程：
2023年11月16日
伊朗 Vs 香港
2023年11月21日
香港 Vs 土庫曼
2024年3月21日
香港 Vs 烏茲別克
2024年3月26日
烏茲別克 Vs 香港
2024年6月6日
香港 Vs 伊朗
2024年6月11日
土庫曼 Vs 香港
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