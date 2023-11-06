世界盃外圍賽︱韓國強陣鬥中國新加坡　孫興慜李剛仁金玟哉全入選

2026世界盃亞洲區外圍賽次圈賽事，中國被編入C組，與韓國、泰國及新加坡同組，11月16日先對泰國，繼而在11月21日面對同組最強的韓國。

韓國隊今日公布大軍名單，外流球星孫興慜、李剛仁、金玟哉、黃喜燦等悉數在陣，強勢力爭晉級資格。



孫興慜今季升任熱刺隊長，狀態回勇。（Getty Images）

2026世界盃亞洲區外圍賽說明

2026世界盃亞洲區獲得8.5個席位，外圍賽即將進入次圈階段，36支球隊分為9個小組作賽，每組4隊，所有對手均要面對主、客賽事，小組頭兩名將晉身第3圈賽事及自動獲得亞洲盃參賽資格。

第3圈18支球隊分為3個小組，每組6隊，同樣是採取主客對賽制，小組頭兩名6支球隊直接獲得2026世界盃決賽周入場券。小組3、4名6支球隊進入第4圈賽事，6隊分為2個小組作賽，每組各3隊，各隊在中立場互相對戰一次，小組首名兩隊出線決賽周，次名兩隊晉身第5圈賽事，以兩回合主客制決出勝負，勝方可獲參加洲際附加賽資格。洲際附加賽6支球隊將爭奪2026世界盃決賽周最後兩席。

韓國巨星列陣鬥中國及新加坡

韓國在世盃外亞洲區次圈小組賽，11月16日先對新加坡，11月21日再對中國，韓國主帥奇連士文公布23人大軍名單，跟10月份友賽對突尼西亞和越南兩場勝仗一樣，外流球星孫興慜、李剛仁、金玟哉、黃喜燦等悉數在陣，強勢力爭晉級資格。

奇連士文掌帥後頭5仗，韓國只得2負3和未能獲勝，並因「遙距執教」備受批評，直到9月對沙特阿拉伯終以1：0打開勝利之門，繼而在上月以4：0大勝突尼西亞、6：0大數越南取得3連勝。

韓國最新大軍名單：

前鋒：曹圭成（美迪蘭特）、黃義助（諾域治）、吳賢揆（些路迪）

中場：孫興慜（熱刺）、李剛仁（巴黎聖日耳門）、鄭優營（史特加）、黃喜燦（狼隊）、黃仁範（貝爾格萊德紅星）、李在城（緬恩斯）、洪鉉錫（根特）、文宣民（全北現代）、樸鎔宇（艾因）、李淳敏（光州FC）、

後衛：金玟哉（拜仁慕尼黑）、金英權（蔚山現代）、金珍洙（全北現代）、金太煥（蔚山現代）、薛英佑（蔚山現代）、鄭昇炫（蔚山現代）、李記帝（水原三星）

門將：金承奎（利雅德艾沙比）、宋範根（湘南海洋）、趙賢祐（蔚山現代）