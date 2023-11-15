英國球會招聘戰術分析師　不求經驗只求贏過《FM 2024》聯賽冠軍

《足球經理（Football Manager，以下簡稱FM）》的玩家注意，你們有一個在現實中一展抱負的機會！

英格蘭第五級聯賽的前列分子布羅姆利（Bromley）聘請戰術分析師，應徵者不限經驗及學歷，只要求在最新版的《FM 2024》中帶領贏過一次聯賽冠軍。



布羅姆利希望招聘《FM 2024》的高手擔任戰術分析師。（球會官網）

布羅姆利昨日（14日）在官網發布招聘廣告，與電子遊戲商合作，希望聘請戰術分析師。這位分析師會由明年1月2日起上班，全職工作至今季尾，每周五天工作，時薪13.15鎊（約128港元）。這位分析師需要評核及檢討球隊及球員的表現，並提供分析，他將會隸屬領隊活特文（Andy Woodman）及分析主管博特（Joe Broad）。

他們開宗明義要聘請一位才華橫溢的《FM》玩家。應徵條件方面，不需要任何執教經驗或學歷，首要贏過聯賽冠軍……在遊戲中。玩家只要在最新版的《FM 2024》中帶隊贏過一次聯賽錦標，就可以到遊戲商的網站登記，上載一條1分鐘的自我介紹片段，最後布羅姆利會面試入圍人士。應徵的截止日期為12月4日。

布羅姆利目前在英格蘭第五級聯賽排第4名，有力爭取歷史性首次升上英乙的資格。領隊活特文說：「這是一次大好機會，讓你從遊戲椅上走下來，每日坐在我們身邊，甚至包括比賽日，希望可以加強我們的實力。」

活特文續說：「我可以向大家保證，這個不是噱頭。當我收到這份提議時，我想確保這個人符合我的條件，真正能夠成為我們團隊的一分子，與我們並肩作戰。」

「一旦被選中，我會視他們如一般員工。在我們的會議中，他們會有發言權。我們會考慮採納他們的意見。我十分期待。」

不過，香港玩家可以會失望，因為今次招聘只限18歲以上的英國居民參與。