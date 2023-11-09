紐奴罵賓施馬懶散　24小時後被伊蒂哈德辭退︱足球熱話

沙特阿拉伯聯賽上季冠軍伊蒂哈德（Al-Ittihad）今季引入賓施馬、簡迪和法賓奴3大球星，繼續由領軍奪得14年來首個聯賽冠軍的前狼隊和熱刺主帥紐奴（Nuno Espírito Santo）帶領，力爭各大錦標。

不過繼早前傳出賓施馬與紐奴將帥不和後，周一亞冠聯作客空軍體育會一仗，二人半場時再起衝突，紐奴被指責罵賓施馬「懶散」，24小時後，他被辭退。



紐奴被伊蒂哈德辭退。（Getty Images）

亞冠半場休息曾與賓施馬開火

伊蒂哈德近況奇差，10月至今聯賽2和2負未嘗一勝，跌落聯賽榜第6位。亞洲聯賽冠軍盃（亞冠聯）頭3仗皆勝，周一（6日）作客伊拉克的空軍體育會，迎來首場敗仗，仍以9分續排C組榜首，主帥紐奴卻在周二被辭退。

伊蒂哈德作客空軍體育會半場落後0：1，沙特阿拉伯媒體Al Riyadiah披露比賽半場休息時紐奴與賓施馬對罵一幕——紐奴先向賓施馬開火：「你是個偉大球員，但在給予對手壓力方面，似乎太過懶散吧。」賓施馬立即還擊：「別只跟我說，要說就跟全部人說。」

與賓施馬失和，或成紐奴被炒一大導火線。（Getty Images）

責罵賓施馬24小時後被炒

紐奴繼而反駁：「你是球隊領袖，應為隊友作榜樣，也是最重要一員。你必須作出主動，成為所有人的榜樣。」Al Riyadiah消息指，紐奴之後繼續責備賓施馬，而法國人拒絕再理會對方。結果在24小時後，紐奴便被伊蒂哈德辭退。

今次已經不是二人爆發衝突，沙特球季剛展開不久，沙特傳媒《Al-Sharq Al-Awsat》已指紐奴與賓施馬鬧不和，這名葡萄牙教頭向伊蒂哈德高層表示：賓施馬踢法不能融入他的戰術，更直指他由始至終沒有要求簽下賓施馬。此外，賓施馬曾要求戴上隊長臂章，遭紐奴一口回絕，使兩人關係急轉直下。

伊蒂哈德或聘法國主帥討好賓施馬

紐奴與賓施馬之間的關係名為將帥，然而全世界也知道球會較看重的是誰。賓施馬是去年金球獎（Ballon d'Or）得主，球會不惜花上天價人工力邀他從皇家馬德里載譽而來，自然不會輕易放棄。

因此季初衝突後，已曾傳出紐奴帥位不穩，當時或因球隊成績理想而沒有下文。消息指，數星期前賓施馬曾向球會董事局表態，一是紐奴離隊，否則球隊不能發揮最佳水平。到亞冠作客空軍體育會的半場對罵事件，終成壓跨紐奴的最後一根稻草，遭伊蒂哈德終止合約。

據報伊蒂哈德有意聘任一位法國教頭，以討好賓施馬，曾執教法國國家隊、巴黎聖日耳門和里昂的白蘭斯（Laurent Blanc）盛傳為接替大熱。

49歲的紐奴執教狼隊期間被視作領隊界的明日之星，可是之後加盟熱刺，執教不到4個月便被炒，能力受到質疑。至2022年夏天轉戰沙特，帶領伊蒂哈德時隔14年重奪聯賽冠軍，再次擦亮CV，不料因與賓施馬不和再次慘遭辭退。