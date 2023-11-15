利物浦翼鋒迪亞斯首度與父親重聚哭成淚人　父被綁架13日後才獲釋

利物浦翼鋒路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）父母在祖家哥倫比亞被綁架，母親很快被尋回後，父親卻足足被綁架13日後才獲釋。

迪亞斯在父母出事後，堅強地一直留隊操練比賽，直到剛剛11月份國際賽周期展開，他才回到哥倫比亞跟家人重聚，父親文奴爾一見兒子便哭成淚人。



迪亞斯趁國際賽周回到哥倫比亞跟家人重聚，父親文奴爾一見兒子便哭成淚人。（哥倫比亞足總）

反政府武裝份子「民族解放軍（ELN）」綁架迪亞斯的父母，事件纏繞多日總算和平解決，文奴爾（Luis Manuel Diaz）平安無事獲釋。迪亞斯雙親10月28日在哥倫比亞家鄉巴蘭卡斯（Barrancas）街頭被4個持槍男子擄走，她母親瑪露蘭達（Cilenis Marulanda）很快被釋放，文奴爾卻一直當上人質，成ELN跟政府討價還價的籌碼，直到上周四才獲釋。

迪亞斯一直留在利物浦，國際賽周展開，他終於回到老家，哥倫比亞足總上載照片，迪亞斯擁着父親，父子倆皆哭成淚人。

文奴爾日前被釋放後心情仍激動，他哭着訴說，「我請求山上的兄弟放下武器，用紙筆解決，一起令哥倫比亞成為一個和平的國家。多謝哥倫比亞的支持，很快我便有機會多謝他們，給他們一個擁抱。非常感謝我的同胞。」

迪亞斯即使在父親出事後留在英國，母親獲釋後他在網上發文，促請所有人幫忙，呼籲平安釋放他的父親。翌日數以千計哥倫比亞人夥同迪亞斯母親瑪露蘭達和祖父艾方素（Alfonso）在街上遊行，要求停止綁架行動。

2023年11月5日，路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）入球後馬上掀起球衣，其T恤寫有促還父親自由的字眼。（Reuters）

26歲的迪亞斯在哥倫比亞非常受歡迎，綁架事件在該國引起公憤。迪亞斯連日憂心忡忡，11月5日在對陣盧頓的賽事，他末段後備上陣，入球為紅軍扳平後掀起球衣，展示寫有期望父親重獲自由標語的T恤。他當日賽後直言：「每一秒、每一分鐘，我們的憂慮都在加深。」

哥倫比亞軍方和警方很快表明，已得悉文奴爾身處位置，惟ELN一直企硬，在各方壓力下，直到上周四才放人。

身為國家隊主力的迪亞斯，預料會在哥倫比亞周五（17日）對巴西、以及下周對巴拉圭兩場世界盃南美洲區外圍賽上陣。